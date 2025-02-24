一切尽在掌握：重磅推出 Slack 企业搜索

Slack 是最具创新性的团队和公司工作的场所。Slack 作为工作操作系统，用户可以在其中通过对话激发创意，再将创意转化为方案，同时还可以交流专业知识、访问应用以及运行工作流程。现在，想象一下这样一种全面的企业搜索体验：它不局限于 Slack，可以在整个组织范围内为你找到所需的一切，提升你的工作效率。

今天，我们很高兴在 Slack 推出企业搜索功能，为你带来由 AI 驱动的搜索体验，可以扩展到组织的所有应用和文件，帮助你在需要时准确找到所需内容，这样你就可以重新专注于重要事务。

企业搜索以 Slack 强大的对话式 AI 搜索体验为基础，允许你将所有第三方应用和驱动器连接到 Slack，并为公司内部所有的知识和数据建立一个可搜索的中央资料库。现在，不论是文件、文档，还是对话数据、对话见解，你都可以通过 Slack 的中央搜索栏立即找到需要的任何内容。

连接的业务系统将包括 Asana、Box、GitHub、Google 云端硬盘、Jira 和 Salesforce 等等。目前，第一组连接器已可供使用，不久还将推出更多连接器。在 Enterprise Grid 套餐中拥有 Slack AI 许可证的客户现在就可以开始使用 Slack 的企业搜索功能。

释放已连接数据的潜能

员工每天都要在不同的应用之间切换数十次，只为寻找他们需要的信息。这会极大地降低工作效率。Slack 的企业搜索革命性地改变了你查找文件、数据和文档的方式：无需再浪费时间筛选无穷无尽的文件夹或依赖过时的搜索方法。

企业搜索将 Slack 中的整个技术堆栈统一到单一的可搜索界面中。这就像拥有了一个超级智能的研究助理，你可以随时与之交流。我们精密的算法和对话式界面能提供有针对性的答案，让你在几秒钟内就能检索到重要的演示文稿、报告或数据集。而由于信任是我们一切工作的基石，搜索结果始终与已连接应用中的最新权限保持一致，因此，用户只能看到其应该看到的信息。

有了企业搜索功能，你可以自信地认为一切触手可及，从而帮助你提高工作效率并实现无缝工作流程。

深入了解 Google 云端硬盘和 GitHub 连接器

有了 Google 云端硬盘连接器，你不仅可以从云端硬盘看到关于工作正在开展的通知，还可以搜索公司多年来集聚的所有幻灯片、文档和电子表格。这种扩展集成可以将你熟悉的 Google Workspace 应用中的数据安全地直接导入 Slack。这样，你就可以深入了解有关工作的历史对话知识和已成功交付的最终成果，而无需从零开始构建新的演示文稿。

有了 GitHub 连接器，你无需离开 Slack，就能立即在存储库中访问拉取请求或访问合并代码库变更的建议。有关代码堆栈的 AI 回答现在可以参考你的拉取请求，让你更快地排除故障、深入了解情况，并有更多时间专注于重要事务：构建出色的软件。想知道如何在桌面端、iOS 端和 Android 端上推出变更？想为新功能找到正确的实验性切换？企业搜索可以帮助你立即找到答案。

展望未来：你将能从 Box 中快速找到能让组织顺利运行的规范文档和文件，它们还能为你提供答案，让员工的问题尽可能地参考最佳来源。而借助 Asana，你将能够搜索整个组织的任务以了解项目状态、深入了解计划项目的细节以及更有效地开展协作。

众所周知，各种规模的人员和团队都依赖一流的工具来完成出色的工作。随着 Slack 企业搜索功能的推出，Google Workspace 和 Slack 的联合客户将能够在 Slack 中安全地访问他们最喜欢的协作应用中的信息。我们期待看到我们的共同客户如何大规模使用这个新的连接器。 Google Google Workspace 产品副总裁 Yulie Kwon Kim

使用 Slack AI 在整个企业中进行搜索

不论是消息、文件，还是对话，Slack 一直致力于帮助你在 Slack 环境中找到需要的内容。有了 Slack AI，我们可以更好地做到这一点。需要快速探索一个长消息列？Slack AI 可以总结消息列。对项目有疑问？Slack AI 可以解答。通过企业搜索功能，我们现在正在将 AI 驱动的搜索扩展到贵组织的整个技术堆栈。提出问题，无需离开 Slack，即可从你所有的系统和数据源中立即获得答案。

随着我们迅速集成更多第三方应用，Slack 的搜索功能将成为你所有组织知识的最终枢纽，使每个团队都能从对话（与真人的对话和与代理的对话）、文档、项目文件、任务等等中找到答案。在这些第三方应用中，几乎任何可发现的内容都可以在 Slack 中搜索到。

我们需要在不同系统中为所有数据源提供一个单一的窗口。Slack 的企业搜索功能正是这样的存在。在 AI 的帮助下，我们可以将所有正确的信息直接呈现在用户面前。 EasyPark Group IT 系统高级工程师 HC Madsen（人称代词：他们）

为什么企业搜索功能在如今很重要

我们的工作方式已经改变。它更具协作性、更强调 AI 驱动、更多地利用代理，这使系统可以适应新信息、做出决策并代表我们采取行动。在这个强调智能协作的新时代，人类和 AI 代理可以无缝协作，从而提高效率并取得更出色的成果。企业搜索是你探索这一不断变化格局的关键。

结束应用切换的烦恼： 在 Slack 中查找所有内容，包括重要演示文稿、客户对话和工程拉取请求等等。

发现隐藏的知识： 探索未知的见解。提出问题并从整个公司范围内获得答案。

提高工作效率： 使用对话式语言改善搜索，获得更具体、相关性更高的结果，从而帮助你更快地完成工作。

做出更明智的决定： 全面了解你的所有数据，从而有把握地做出明智的决定。

为代理时代做好准备： 随着 AI 代理越来越多地融入我们的工作，企业搜索功能为跨技术堆栈的无缝自动化和智能任务委派提供了必要的基础。

是什么让 Slack 的企业搜索功能与众不同

企业搜索功能释放了组织的集体知识，使每个部门的员工都能够在需要的时候、在工作的地方找到他们所需的信息。通过对客户数据、已连接应用和对话的搜索，每个人都可以发现关键的见解、采取行动，并将数据反馈给业务系统。

以下是 Slack 企业搜索功能的不同之处：

数据安全： 实时搜索意味着你对数据的访问权限可能会随时间的推移而改变。通过对已连接应用和数据源的用户级聚合搜索，外部源权限会跟随每个用户，因此你可以在正确的时间拥有正确的访问权限。

个性化相关性： 我们了解什么对你最重要。我们的搜索会根据你的角色、项目以及你的互动对象进行调整，从而提供符合你特定需求的搜索结果。

无缝 Slack 集成： 企业搜索不是一个单独的工具，而是 Slack 体验的自然延伸。直接从 Slack 界面进行搜索，即可获得即时可行的结果。

解锁隐藏的专业知识： 快速找到能提供你所需答案的人员。根据主题专家在相关对话中的贡献来识别他们。

对话式问题 ：使用自然语言进行搜索，从你的所有数据源中获取摘要和相关结果。这个直观的界面可以让你比以往更容易找到所需信息。

Slack 的企业搜索功能已经改变了游戏规则。它从多个来源获取信息的能力帮助我快速找到了我需要的信息。有一段时间，我一直在到处搜索一个特定的演示视频，而当我在 Slack 的企业搜索中连接到 Google 云端硬盘后，我立刻找到了这个演示视频以及我需要分享演示视频的消息列。企业搜索能够帮我快速找到视频并导航到在我需要采取行动的地方，这为我节省了大量的时间，并且无需进行上下文切换。 Salesforce 产品线总监 Neil Brady

准备好体验一下了吗？

只需在 Slack 搜索栏中输入你的问题。没有索引，也没有积存的信息，始终只为你提供最新信息。

针对 Google 云端硬盘和 GitHub 的企业搜索功能现在可应要求提供，并将在未来几周内向 Enterprise Grid 套餐中拥有 Slack AI 许可证的客户推出。我们很快将发布更多搜索来源，请关注我们的社交媒体动态！