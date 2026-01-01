要找什麼都沒問題：隆重推出 Slack 企業搜尋功能

Slack 就是最具創新能力的團隊和公司的工作基地，在這個工作作業系統中，創意經由對話激發，然後化為實際計畫，人員互相交流專業知識、存取應用程式和執行工作流程。現在，想像一下，有一個全方面企業搜尋服務，不只在 Slack 裡尋找資訊，還能搜遍整個組織，幫你找到需要的資料，讓你工作更迅速。

今天，我們很高興推出 Slack 企業搜尋功能，這項功能採用 AI 技術，無論你需要什麼，何時需要，它都能在組織的所有應用程式和檔案中搜尋，協助你找到需要的資料，可以繼續專注處理最重要的工作。

企業搜尋功能建立在 Slack 強大的對話式 AI 搜尋服務的基礎上，讓你能夠將所有第三方應用程式和雲端硬碟連結至 Slack，並建立一個集中式中心，方便搜尋公司的所有知識和資料。現在，只需使用 Slack 的中央搜尋列，就能搜尋檔案和文件、對話資料和深入分析，即時找到任何所需內容。

可連結的業務系統包括 Asana、Box、GitHub、Google 雲端硬碟、Jira 和 Salesforce 等。目前第一批連接器已可供使用，我們未來還會推出更多連接器。具有 Slack AI 授權的 Enterprise Grid 方案客戶從今天起就可以開始使用 Slack 企業搜尋功能。

發揮已連結資料的效用

為了找到需要的資訊，員工每天要在不同應用程式之間來回切換好幾次，嚴重影響生產力。Slack 的企業搜尋功能可以翻轉現狀，讓你不用再浪費時間翻遍無盡的資料夾，或是用過時的搜尋方法，可以輕鬆找到所需檔案、資料和文件。

企業搜尋功能將你的整個技術堆疊整合至 Slack 的統一搜尋介面。你可以把這項功能當成超級聰明的搜尋助理，隨時可為你提供協助。完善的演算法和對話式介面可以精準滿足你的需求，讓你幾秒內就能取得重要的簡報、報告或資料集。我們所做的一切，都建立在信任之上，因此搜尋結果符合你已連結應用程式中的最新權限設定，確保你只能看到授權存取的資訊。

有了企業搜尋功能，你就能超放心，知道所有需要的東西都能輕鬆找到，讓生產力更上一層樓，工作流程更順暢。

運用 Google 雲端硬碟和 GitHub 連接器，工作效率更升級

有了 Google 雲端硬碟連接器，不僅能接收雲端硬碟的工作通知，還能在公司多年來累積的所有簡報、文件和試算表中搜尋所需資訊。這種擴展整合可將你熟悉的各種 Google Workspace 應用程式資料安全地匯集到 Slack 中，方便你深入瞭解過去與工作相關的對話資料，以及成功的最終交付成果。這樣一來，撰寫新簡報時，就無需從頭開始。

有了 GitHub 連接器，無需離開 Slack，就能在所有儲存庫中即時存取提取請求 (也就是合併程式碼基底變更的提案)。現在，AI 在回答關於程式碼堆疊的問題時，會參考提取請求，幫你更快解決問題，並提供更深入的分析資料，讓你更有時間專心在重要的工作上，開發出實用的軟體。想知道某項變更怎麼在桌面版、iOS 版和 Android 版上更新？想找到新功能的正確實驗開關嗎？使用企業搜尋功能就能立即找到。

馬上還會有更多驚喜：你將能快速從 Box 找到權威文件和檔案，協助組織順暢運作。另外，員工有問題時，這些文件和檔案還能直接提供解答，確保他們都能參照最可靠的資料來源。Asana 則能協助搜尋組織的所有工作，幫你輕鬆掌握專案進展、深入瞭解規劃項目細節，甚至更有效地與他人協作。

我們都知道，不管是個人還是各種規模的團隊，要交出出色工作成果，都需要一流的工具。現在 Slack 推出企業搜尋功能，讓同時使用 Google Workspace 和 Slack 的客戶直接在 Slack 中，就能從最喜愛的協作應用程式安全存取資訊。我們非常期待見證共同客戶如何大規模運用這個全新連接器。 Google Google Workspace 產品部門副總裁 Yulie Kwon Kim

運用 Slack AI 在整個企業中搜尋

Slack 一直致力於協助你在 Slack 環境中輕鬆找到所需內容，不管是訊息、檔案還是對話。有了 Slack AI，一切又更方便了！想快速瞭解超長的對話串？Slack AI 可以產生摘要給你。對專案有問題？Slack AI 直接回答。現在，透過企業搜尋功能，我們將 AI 搜尋功能擴展到你的組織整個技術堆疊。不用離開 Slack，直接問問題，就能立即從所有系統和資料來源得到答案。

隨著我們快速整合更多第三方應用程式，Slack 搜尋功能將成為可靠的資訊來源中心，可查詢組織的所有知識，讓每個團隊都能根據人員對話和代理對話、文件、專案檔案、工作等內容找到答案。你會發現，所有在應用程式中可以找到的內容，幾乎都能直接在 Slack 中搜尋到。

我們需要一個平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。 EasyPark 集團 資深 IT 系統工程師 HC Madsen (稱呼：他們)

企業搜尋功能現在為何如此重要

我們的工作方式已改變，更講求合作、更仰賴 AI 和代理，各種系統都能根據新的資訊不斷調整、作出決策並幫我們處理工作。在智慧團隊合作的新時代，人類可與 AI 智慧代理順暢協作，提升工作效率並更聰明地工作，產出出色成果。在這樣瞬息萬變的環境中，企業搜尋功能就是你取勝的關鍵。

告別反覆切換應用程式的麻煩： 重要的簡報、客戶對話和工程提取請求，通通直接在 Slack 中就能找到。

探索不曾察覺的知識： 發掘你未曾注意到的深入分析資料。直接提問就能搜尋全公司的資料，輕鬆找到答案。

提高生產力： 像平常聊天一樣搜尋，即可縮小範圍，搜尋結果更精確，你就能更快完成工作。

聰明做決定： 掌握所有資料，堅定地作出明智的決策。

為邁入代理時代做足準備： 隨著 AI 智慧代理越來越融入我們的日常工作，企業搜尋功能可以奠定必要的基礎，便於代理在整個技術堆疊中，順暢自動處理工作和聰明委派工作。

Slack 企業搜尋功能獨特之處

企業搜尋功能可以發揮組織集體知識的力量，讓各部門員工都能在工作的地方，隨時找到需要的資訊。透過搜尋客戶資料、已連結的應用程式和對話，人人都可以發掘關鍵深入分析、採取行動並將相關資料回傳到業務系統中。

Slack 企業搜尋功能的獨特之處：

資料安全性： 即時搜尋代表可以存取的資料可能會隨時間變化。我們提供跨連結應用程式和資料來源的聯合搜尋服務，以使用者為基礎，讓外部資料來源的權限會根據每位使用者的情況動態調整，因此使用者可以在需要的時候，取得適當存取權。

個人化相關性： 我們瞭解你關注的內容。我們的搜尋功能會根據你的角色、專案和互動對象調整，根據你的需求提供個人化搜尋結果。

順暢整合 Slack： Slack 企業搜尋功能不是獨立的工具，而是 Slack 服務的延伸，兩者順暢整合。你可以直接從 Slack 介面搜尋，就能即時取得可作為行動依據的搜尋結果。

發掘隱藏的專業知識： 你可以快速找到能解答問題的人員。看看他們在相關對話中的發言，就知道誰是相關領域的專家。

像聊天一樣提問 ：用平常說話的方式搜尋所有資料來源，輕鬆取得摘要及相關結果。這個介面簡單好操作，讓你尋找所需資訊比以往更加方便。

Slack 的企業搜尋功能徹底改變了一切。它能從多個來源提取資訊，讓我迅速找到需要的東西。有一次我到處找一部示範影片，結果在 Slack 企業搜尋功能中連結 Google 雲端硬碟後，馬上就找到了！我還找到了需要分享影片的對話串。能這麼快找到影片，又不用跳到別的地方處理，真的讓我省下很多時間，還免於環境切換的麻煩。 Salesforce 產品線總監 Neil Brady

準備好試一試嗎？

只需在 Slack 搜尋列中輸入問題即可。我們不會建立索引，也不會儲存資料，只會一律呈現最新資訊給你。

可搜尋 Google 雲端硬碟和 GitHub 的企業搜尋功能現在已開放申請，未來幾週還將陸續開放給具有 Slack AI 授權的 Enterprise Grid 方案客戶使用。我們即將推出更多資料來源，歡迎在社群媒體上追蹤我們，掌握最新消息！