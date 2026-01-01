今天我們將介紹 Slack 清單，這項功能支援團隊管理專案、傳入要求以及須優先處理的事項。我們設計清單的用意是讓團隊能夠直接在已經慣用的 Slack 中進行專案管理，協助團隊達成目標。

每年企業領導者都會花錢購買承諾協助其達到目標的工具，但是這些工具經常未實現該承諾。事實上，即使運用現今所有可用的解決方案，也只有 34% 的專案會在符合實現和預算的情況下完成。 根據《華爾街日報》指出，其中的原因是難以找到能夠滿足員工需求的單一專案管理工具。

我們的客戶也認同這一點。他們表示，現今市面上提供的專案管理工具能夠為專案管理員和團隊管理員完成工作，但由實際進行工作的人員使用時則成效不佳。以下是他們遇到的狀況：

獲分配任務的人員在專案管理工具之外進行有關工作的對話。

公司內的團隊使用不同的應用程式，導致各自為政和授權問題。

人員花數小時進行重複的工作、管理和分享不同工具、平台及系統間的更新。

現在，與其購買新專案管理工具讓資訊、對話和團隊各自為政，你可以使用 Slack 清單，將需要管理的所有內容和所有人員都集中在一處。

「有了清單，你可以將 Slack 中的對話轉換成可據以行動的任務，以協助推動工作進度。」 Slack 執行長 Denise Dresser

整理 Slack 清單中的任務，流暢地完成工作

Slack 中每天進行著數百萬個對話。現在起，你可以使用 Slack 清單，在工作一蹴可成的地方擷取、整理和追蹤這些對話的最重要部分，也就是截止日期、負責人、資源等。

清單可為你提供 Slack 對話結構。你可以將專案頻道中分享的構想轉化為可據以行動的後續步驟，也可以將私訊中的請求擷取到清單中，以便與團隊分享。

有了清單，你可以消除應用程式之間的環境切換，因此在工作的流程中，所有與你共事的人員都可以就跨職能專案、請求等進行協作並保持步調一致。

「有了清單,你可以將 Slack 中的對話轉換成可據以行動的任務,以協助推動工作進度。」Slack 執行長 Denise Dresser 表示:「現在可以在整個團隊中追蹤在專案頻道內分享且分散四處的後續步驟。透過 Slack 的專案管理,組織內的團隊將擁有更快完成專案所需的一切,並運用 Slack 的完整強大功能來提高生產力。」

清單可以為任何組織的任何團隊提供助力 銷售： 推動帳戶團隊間的協調，以更快成交。制訂帳戶策略、準備客戶會議和請求核准，讓整個團隊井然有序且保持同調。

推動帳戶團隊間的協調，以更快成交。制訂帳戶策略、準備客戶會議和請求核准，讓整個團隊井然有序且保持同調。 服務： 透過標準化的管理流程來更快解決事件。快速匯集專家來處理事件，並透過範本來引導專員，讓他們執行和解決問題。

透過標準化的管理流程來更快解決事件。快速匯集專家來處理事件，並透過範本來引導專員，讓他們執行和解決問題。 行銷： 透過集中對話以及與利害關係人同步進行工作，更有效率地規劃和執行行銷活動、事件及發布。

透過集中對話以及與利害關係人同步進行工作，更有效率地規劃和執行行銷活動、事件及發布。 IT：縮短團隊的反應時間並簡化流程。管理從工作流程表單提交內容中收集的服務台支援申請，快速地分配任務負責人、排定工作優先順序以及將請求結案。

在 Slack 中管理和追蹤專案從開始到結束的進度

這個 UI 動畫示範如何使用欄位和檢視畫面在清單中整理工作。

清單可讓你輕鬆在團隊間推動責任歸屬。從規劃行銷活動、產品發布，到管理員工就職和技術部署，你都可以在清單上隨時追蹤工作進度。

以下是清單的運作方式：新增欄位 (顯示為資料欄)—例如指派對象、到期日、狀態和優先順序，為專案的項目 (顯示為資料列) 提供背景資料。在清單中新增項目後，你可以分類、分組並使用篩選條件來整理這些項目。檢視是一種彈性的方式，可依照任何欄位來分組任務，以便排定工作優先順序、找出差異或阻礙，並讓工作順利進行。

我們設計了清單來補足你已經在 Slack 中進行的工作方式：

使用工作流程建立工具可透過清單建立自動化。

在畫板簡介中內嵌清單，並附上專案交付項目與時程表。

儲存訊息至清單，以便快速輕鬆參考。

即將推出：使用 Slack AI，在清單中立即取得專案要點回顧和搜尋資訊。

「清單、畫板和工作流程建立工具的結合，可讓我們在 Slack 中以全新的方式完成工作。我們的團隊現在能夠追蹤和協作任務，也能夠整理可在各團隊間分享的資訊，而且全部都是在單一集中的空間內完成。」 FREENOW 首席 IT 工程師 Jörg Baldzer

在你平常工作的空間中一起協作處理任務

Slack 的所有功能都會相互協作，讓你締造出最佳工作表現。清單的效用亦然。以清單中個別項目的對話串為例：無論你是需要尋找專家以取得指引的客戶支援專員，或是需要管理核准才能將請求結案的銷售代表，都可以輕鬆將人員召集到對話中。

對話串可為同事提供跟上進度、採取動作和參與對話所需的背景資料。你可以將項目的對話串用於：

使用 @提及將團隊成員新增到討論中，以回答有關截止期限的問題

建立和分享有關特定交付項目的剪輯和意見回饋

上傳檔案和分享畫板，提供更多有關某個項目的背景資料

輕鬆按一下即可在 Slack 中分享清單，以及邀請團隊成員、整個頻道或外部合作夥伴 (透過 Slack Connect)。不需要其他應用程式、授權或產品訓練，而且你在 Slack 中合作的所有人員都可以在清單上協作。

在應用程式間自動化和分類請求及待辦事項

使用自動化之後，清單就會搖身一變成為你在 Slack 中管理和分類工作的中樞，從而協助你事半功倍。使用工作流程建立工具，你就能夠運用清單來輕鬆建立自動化，以便：

收集和分類法務核准乃至於服務台支援申請等請求。

設定任務警示。例如，在清單中新增項目時、項目的狀態變更時，或是獲指派項目時收到警示。

使用立即可用的連結工具，在應用程式間建立你自訂的工作流程來管理任務。*

* 注意：與第三方應用程式的原生整合目前仍有限。未來推出的版本將擴展功能。

「我們很高興能夠使用清單來管理專案和追蹤請求，而且我們認為清單可以為我們的團隊省下大量時間。」 Marriott Digital Services 系統策略總監 Lori Drake

簡單來說，清單可節省你的時間。在我們清單測試的客戶中，有 77% 表示清單已提升他們完成工作的能力。 Marriott Digital Services 是其中一位客戶。

「我們的團隊獲得機會參與清單測試，也欣然接受了。」Marriott Digital Services 的系統策略總監 Lori Drake 表示：「我們很期待使用清單來管理專案和追蹤請求，而且我們認為清單可以為我們的團隊省下大量時間。」

有了清單，團隊可以專注於最重要的事項：更快締造出最佳工作表現，而且全部都是在採用 AI 的工作平台 Slack 中完成。

今天起，Slack 清單將在幾週內向付費方案的客戶推出。請聯絡銷售人員以深入瞭解，並和我們一起加入 6 月 20 日有關 Slack 清單的網路研討會。

上述資訊的用途僅為提供資訊。請勿根據此資訊做出購買決策。任何產品、特色或功能的開發、發行和時序安排均由 Slack 全權決定，且可能有所變動。