Hoy presentamos las listas de Slack, una herramienta que permite gestionar proyectos, solicitudes entrantes y prioridades. Hemos diseñado las listas para ayudar a tu equipo a alcanzar sus objetivos llevando la gestión de proyectos al lugar donde ya trabajan: Slack.

Cada año, los directivos de las empresas invierten dinero en herramientas que prometen ayudarles a alcanzar sus objetivos, pero que a menudo no cumplen lo prometido. De hecho, aun con todas las soluciones disponibles hoy en día, solo el 34 % de los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto. La razón, según The Wall Street Journal, es que resulta difícil encontrar una herramienta de gestión de proyectos que satisfaga realmente las necesidades de los empleados.

Y nuestros clientes están de acuerdo. Nos cuentan que las herramientas de gestión de proyectos disponibles actualmente cumplen su cometido para los gestores de proyectos y los jefes de equipo, pero no sirven de ayuda a las personas que realmente hacen el trabajo. Esto es lo que sucede:

Las personas asignadas a las tareas hablan sobre ellas fuera de la herramienta de gestión de proyectos.

Cada equipo de la empresa utiliza aplicaciones diferentes, lo que aísla la información y complica los accesos.

Los empleados se pasan horas repitiendo el trabajo al tener que gestionar y compartir actualizaciones en tantas herramientas, plataformas y sistemas diferentes.

Sin embargo, en lugar de adquirir otra herramienta más de gestión de proyectos que separe y aísle la información, las conversaciones y los equipos, ahora puedes reunir todo lo que necesitas para gestionar el trabajo con las listas de Slack.

“Con las listas, puedes convertir las conversaciones de Slack en tareas que impulsen el trabajo”. Denise Dresser Directora general, Slack

Mantén la fluidez del trabajo organizando las tareas en listas de Slack

Cada día se producen millones de conversaciones en Slack. Ahora puedes utilizar las listas de Slack para recopilar, organizar y supervisar las partes más importantes de esas conversaciones, como los plazos, los propietarios o los recursos, en el motor de tu trabajo.

Las listas estructuran las conversaciones en Slack. Puedes convertir las ideas compartidas en un canal de proyecto en los próximos pasos a seguir, o recopilar las solicitudes de los mensajes directos en una lista para compartirlas con tu equipo.

Esta nueva herramienta elimina el cambio entre aplicaciones en busca de contexto, de forma que todo el mundo pueda colaborar y coordinarse en proyectos interdepartamentales, solicitudes y mucho más, sin interrumpir el flujo de trabajo.

“Con las listas, puedes convertir las conversaciones en Slack en tareas que impulsen el trabajo”, afirma la directora general de Slack, Denise Dresser. “Ahora, todo el equipo puede rastrear las tareas pendientes que se hayan compartido en un canal de proyecto. Con la gestión de proyectos en Slack, todos los equipos de la organización tendrán lo que necesitan para completar los proyectos más rápido y aumentar la productividad sacando el máximo partido a Slack”.

Las listas son útiles para todo tipo de equipos y organizaciones Ventas: Mejora la coordinación entre los equipos de cuentas para cerrar negociaciones más rápido. Traza las estrategias, prepara las reuniones con los clientes y solicita aprobaciones para mantener a todo el equipo organizado y en sintonía.

Mejora la coordinación entre los equipos de cuentas para cerrar negociaciones más rápido. Traza las estrategias, prepara las reuniones con los clientes y solicita aprobaciones para mantener a todo el equipo organizado y en sintonía. Atención al cliente: Resuelve incidencias más rápido con un proceso de gestión unificado. Contacta fácilmente con los expertos adecuados para cada incidencia y orienta a los agentes con una plantilla que les indique cómo proceder para solucionar los problemas.

Resuelve incidencias más rápido con un proceso de gestión unificado. Contacta fácilmente con los expertos adecuados para cada incidencia y orienta a los agentes con una plantilla que les indique cómo proceder para solucionar los problemas. Marketing: Planifica y pon en marcha campañas de marketing, eventos y lanzamientos de forma más eficiente, centralizando las conversaciones y trabajando codo con codo con las partes interesadas.

Planifica y pon en marcha campañas de marketing, eventos y lanzamientos de forma más eficiente, centralizando las conversaciones y trabajando codo con codo con las partes interesadas. TI: Mejora el tiempo de respuesta y agiliza los procesos de todo el equipo. Gestiona las solicitudes del servicio de asistencia recopiladas a partir de los formularios de los flujos de trabajo para asignar propietarios de tareas, priorizar el trabajo y cerrar las solicitudes más rápido.

Gestiona y supervisa los proyectos de principio a fin en Slack

Esta animación de la IU muestra cómo se puede organizar el trabajo en listas utilizando campos y vistas.

Las listas ayudan a organizar las responsabilidades de todo el equipo. Puedes mantener el trabajo bajo control en una lista, desde la planificación de campañas de marketing y lanzamientos de productos hasta la gestión de la incorporación de empleados y la implementación de tecnología.

Las listas funcionan de la siguiente manera: Añades campos (que se muestran como columnas), como la persona asignada, la fecha de vencimiento, el estado o la prioridad, que proporcionen el contexto de los elementos de tu proyecto (que se muestran como filas). Una vez añadidos los elementos a la lista, puedes ordenarlos, agruparlos y organizarlos mediante filtros. Las vistas son una forma flexible de agrupar tareas por campos para que puedas priorizar el trabajo, identificar lagunas u obstáculos y mantener el flujo de trabajo.

Hemos diseñado las listas de forma que se complementen con la forma en que ya trabajas en Slack:

Utiliza el Creador de flujos de trabajo para crear automatizaciones con listas.

Incorpora listas en un canvas para organizar las entregas y los plazos del proyecto.

Guarda un mensaje en una lista para consultarlo fácilmente.

Próximamente: Obtén síntesis de proyectos y busca información en las listas rápidamente con la IA de Slack.

“La combinación de listas, canvas y el Creador de flujos de trabajo nos ofrece nuevas formas de trabajar en Slack. Ahora nuestro equipo puede supervisar y colaborar en las tareas y organizar la información para compartir entre departamentos, todo en un mismo espacio”. Jörg Baldzer Ingeniero informático principal, FREENOW

Colabora en tareas donde ya estás trabajando con tu equipo

Todas las funciones de Slack se complementan para facilitarte el trabajo al máximo, incluidas las listas. Por ejemplo, los hilos de conversaciones en los elementos de una lista. Tanto si eres un agente de atención al cliente que necesita la orientación de un experto como si eres un representante de ventas que necesita la aprobación de la dirección antes de cerrar una solicitud, puedes incluir fácilmente a otras personas en la conversación.

Los hilos de conversaciones recogen todo el contexto necesario para ponerse al día, realizar tareas e incorporarse a las conversaciones cuando sea necesario. Por ejemplo, puedes utilizarlos de las siguientes maneras:

Añade a un compañero a una conversación mediante una @mención para que responda a una pregunta sobre un plazo.

Crea y comparte un clip con comentarios sobre una entrega específica.

Sube archivos y comparte canvas que aporten más contexto sobre un elemento.

Puedes compartir listas en Slack e invitar a otros compañeros, a todo un canal o a tus socios externos (a través de Slack Connect) con un solo clic. No se necesitan otras aplicaciones, licencias ni formación sobre el producto, y todas las personas con las que trabajas en Slack pueden colaborar en una misma lista.

Automatiza y clasifica las solicitudes y tareas pendientes de distintas aplicaciones

Las automatizaciones convierten las listas en el centro de gestión y clasificación del trabajo en Slack, permitiéndote hacer más y más rápido. Hemos hecho que sea fácil crear automatizaciones con listas utilizando el Creador de flujos de trabajo para que puedas:

Recopilar y clasificar las solicitudes, desde las autorizaciones legales hasta las solicitudes del servicio de asistencia.

Configurar alertas para las tareas. Por ejemplo, recibir una notificación cuando se añadan nuevos elementos a una lista, cuando cambie el estado de un elemento o cuando te hayan asignado un elemento.

Crear flujos de trabajo personalizados para gestionar tareas en distintas aplicaciones mediante conectores listos para usar.*

* Nota: Las integraciones nativas con aplicaciones de terceros son limitadas por el momento. Ampliaremos la funcionalidad en futuras versiones.

“Estamos impacientes por utilizar listas para gestionar los proyectos y hacer un seguimiento de las solicitudes, y creemos que podrían suponer un importante ahorro de tiempo para nuestro equipo”. Lori Drake Directora, Estrategia de sistemas, Marriott Digital Services

En pocas palabras, las listas ahorran tiempo. El 77 % de los clientes del proyecto piloto afirma que las listas han mejorado su capacidad para hacer el trabajo. Marriott Digital Services es uno de estos clientes.

“A nuestro equipo se le ofreció la oportunidad de participar en el proyecto piloto de las listas y no lo dudamos ni un segundo”, afirma Lori Drake, directora de Estrategia de sistemas de Marriott Digital Services.“Estamos impacientes por utilizar listas para gestionar los proyectos y hacer un seguimiento de las solicitudes, y creemos que podrían suponer un importante ahorro de tiempo para nuestro equipo”.

Con las listas, los equipos pueden centrarse en lo más importante: hacer su trabajo de la mejor manera posible en Slack, la plataforma de trabajo basada en IA.

Las listas de Slack estarán disponibles para los clientes con planes de pago en las próximas semanas. Contacta con el equipo de Ventas para obtener más información y participa en nuestro webinario sobre las listas de Slack el 20 de junio.

La información anterior solo tiene fines informativos. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.