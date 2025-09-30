Tu sede digital acaba de mejorar con Slack canvas

La incertidumbre que rodea a la economía mundial está obligando a las organizaciones de todos los tamaños a agudizar su ingenio en todos los niveles. Con las pausas en la contratación y la limitación de recursos, los equipos están haciendo más con lo que tienen para impulsar el negocio sin que se vea afectada la calidad de los productos y servicios que esperan sus clientes. Para abordar estos puntos débiles, los líderes deben encontrar nuevas formas de obtener el máximo valor de sus pilas tecnológicas.

Las organizaciones modernas están recurriendo a soluciones como Slack como su sede digital. Una sede digital se encarga de conectar las conversaciones, la automatización y las aplicaciones en un mismo espacio. Y ahora que Slack está totalmente integrada con Salesforce Customer 360, tus equipos de ventas, servicios y marketing pueden actuar rápidamente sobre la información de la cuenta, abordar las incidencias de los clientes e incluso trabajar directamente con los clientes sin salir de Slack.

Hoy presentamos nuevas innovaciones de productos en Dreamforce que facilitan a los equipos trabajar juntos en Slack y a las organizaciones obtener aún más valor de su sede digital:

Prepárate para Slack canvas, una nueva superficie en tu sede digital, en la que los equipos pueden seleccionar, organizar y compartir recursos críticos. Al emparejarla con la plataforma de Slack, cualquiera puede personalizar un canvas con automatizaciones que ahorran tiempo y hacen avanzar el trabajo. Slack canvas estará disponible el año que viene.

Empieza a usar Juntas de Slack, una función que permite realizar debates espontáneos y sesiones de colaboración en directo en tu sede digital mediante vídeo, audio de poco peso, la función de compartir pantalla con varias personas, hilos de mensajes y mucho más. Hoy se pone en marcha la versión que hemos mejorado de las juntas que, por lo general, estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas.

Desarrolla en la nueva versión beta abierta de la plataforma de Slack. Ahora los desarrolladores pueden automatizar el trabajo para sus equipos y organizaciones usando bloques de construcción modulares y reutilizables que son fáciles de personalizar y compartir en Slack. Los desarrolladores pueden ponerse en marcha hoy.

“El nuevo Slack canvas complementará ahora la experiencia de la colaboración en tiempo real en Slack al ofrecer un lugar persistente y personalizables para archivos, contenido multimedia, integraciones eficaces y más. Permitirá una mejor organización, coordinación y productividad de los equipos en su sede digital”. Ali Rayl Vicepresidenta sénior de productos, Slack

Transforma la manera en que los equipos comparten información en Slack canvas

En una organización grande, los departamentos e incluso los equipos suelen luchar por encontrar las mismas herramientas y acceder a ellas. Esto crea cuellos de botella y frustración para los compañeros de equipo que deben buscar actualizaciones de estado rápidas. Según Reworked, el trabajador de conocimiento medio sostiene que dedica 4,5 horas a la semana de media en buscar información y el 45 % señala que tiene demasiados sistemas desconectados para buscar.

Con un canvas, es aún más fácil organizar y compartir la información en Slack, donde los compañeros de equipo trabajan cada día. Desde la incorporación de nuevos trabajadores hasta el lanzamiento de campañas de marketing y el anuncio de sesiones informativas ejecutivas y actualizaciones de las cuentas de ventas, se puede adaptar un canvas a casi cualquier cosa.

Organiza la información como quieras

El trabajo productivo se realiza en canales. Cada semana, los usuarios de Slack realizan alrededor de 15 000 millones de acciones en los canales, entre las que se incluyen compartir archivos, sustituir reuniones por juntas y usar reacji para notificar a los compañeros el estado de los proyectos. Los canvas de Slack complementan la colaboración en tiempo real en los canales con un lugar permanente donde conservar tu información y tus recursos esenciales.

Además, en los canvas están disponibles las mismas funciones que tienes en los canales, como las vistas previas completas de clips y perfiles de los compañeros de equipo. Puedes organizar todos tus archivos, mensajes y contenidos multimedia en una plantilla existente y modificarlos según sea necesario. También puedes introducir datos de tu sistema de registro para ofrecer información de referencia para tu equipo, así como integrar flujos de trabajo para completar tareas en el canvas (donde ya te encuentras) sin perder contexto.

Acelera las ventas en equipo con Slack canvas y Salesforce Los canvas ayudarán a los equipos de ventas a maximizar la eficacia y a cerrar más acuerdos sacando a la luz información clave sobre los clientes. Todos los canales de cuentas pueden tener un canvas especializado que incluya información esencial que todos los miembros del equipo puedan usar y actualizar. Las funciones que los usuarios podrán utilizar son: Compartir archivos importantes, como planes de cuentas, documentos de sesiones informativas ejecutivas y contactos del equipo

Crear una lista seleccionada de canales relevantes que el equipo necesita como referencia para respaldar su cuenta

Implementar flujos de trabajo comunes, como informar de una incidencia de cliente o diseñar y aprobar solicitudes

Acceder a los datos de oportunidad de Salesforce Sales Cloud, así como a los datos de uso y gasto

Pon en marcha tus paneles sin usar código

El software de sistemas de registro ofrece información valiosa sobre los clientes pero, cuando todos esos datos se almacenan en varias aplicaciones, la información puede escaparse fácilmente. Igualmente, las aplicaciones de Slack hacen un gran trabajo llamando tu atención sobre las notificaciones y mensajes (como cuando un ticket de Service Cloud está listo para el enjambre de casos), pero, a veces, tienes que ver todos los tickets que llegan a lo largo de un proyecto.

Slack canvas facilita la creación de un resumen de todos los datos que necesita el equipo, sin código. Las próximas mejoras de la plataforma de Slack permitirán a los trabajadores extraer datos de sistemas de registro, como Salesforce Customer 360, al igual que un panel interactivo en un canvas intuitivo y fácil de actualizar y compartir entre equipos. Los usuarios pueden desplegar enlaces en tarjetas que muestran vistas previas de los datos procedentes de aplicaciones, actualizar datos y realizar actualizaciones directamente en el canvas, todo ello sin tener que cambiar de aplicación.

Cuando se trata de sacar a la luz información encerrada en tus herramientas, Slack canvas ayuda a los equipos a obtener una respuesta sin tener que saber qué preguntas hacer.

Optimiza la incorporación de agentes de servicio y dispara la productividad Pon en marcha nuevos agentes con un canvas de incorporación que incluya recursos que los trabajadores necesitan para atender mejor a sus clientes. En el canvas, un gestor puede incluir una lista de verificación de artículos que completar la primera semana: varios canales a los que unirse con solo hacer clic en un botón, vídeos formativos para ver y archivos para leer. Asimismo, pueden integrar flujos de trabajo para completar tareas, como solicitar un teléfono de empresa con solo hacer clic en un botón, sin tener que salir de Slack. Una vez que el recién contratado esté al día, puede integrar datos de Service Cloud y Tableau como paneles para sacar a la luz la información sobre los clientes. Tener esta información al alcance de la mano resulta útil a la hora de revisar el historial general de casos de una cuenta y llevar el seguimiento de las métricas de casos, como llamadas al día, casos abiertos y cerrados, y NPS de los clientes.

Conoce el contexto y actúa, todo desde un único lugar

Las sencillas tareas diarias pueden llevar muchísimo tiempo. Lo que debería quitarnos solo cinco minutos (como presentar una solicitud de vacaciones) puede convertirse fácilmente en un largo esfuerzo mientras buscamos, entre aplicación y aplicación, la política sobre tiempo libre remunerado antes de iniciar sesión en otro sistema para presentar la solicitud en sí. Slack canvas evita este engorro al ofrecer un mismo proceso para conservar tanto el contexto (la política sobre tiempo libre remunerado) como los flujos de trabajo accesibles (un botón para solicitar tiempo libre) que automatiza las tareas de misión crítica. Al disponer de un canvas que hace que las automatizaciones sean más visibles y útiles, los empleados dedicarán menos tiempo buscando información y más tiempo desempeñando un trabajo reflexivo e innovador.

Impulsa unos mejores resultados de campañas mediante una colaboración optimizada Los equipos de marketing pueden crear un canvas para planificar campañas basados en datos con sus socios. Al emparejar un canvas con un canal de proyecto de Slack Connect, los equipos crean una fuente de información que monitoriza todos los contenidos, archivos y datos de los equipos internos y las agencias colaboradoras. Una vez que el trabajo está en progreso, es fácil actualizar el canvas con enlaces para redactar borradores de correos electrónicos y prototipos, así como compartir vistas previas completas de los archivos de diseño que crea la agencia. Con la integración de Marketing Cloud for Slack, los equipos pueden finalizar y publicar su campaña en Slack. Las alertas de las interacciones con clientes potenciales y las perspectivas de las campañas basadas en los datos de Marketing Cloud se envían al canal de campañas para que los equipos de marketing y ventas puedan analizar e iterar las campañas al instante. Una vez publicada la campaña, los equipos pueden incluir datos de rendimiento de la integración de Intelligence Insights for Slack, de Marketing Cloud, en el canvas del canal, lo que ofrece una vista personalizada de los datos de la campaña en un mismo lugar, que se puede compartir fácilmente entre equipos sin tener que cambiar de aplicación.

¿Quieres más información? Apúntate al Dreamforce 2022 sobre Salesforce+, que se celebrará del 20 al 22 de septiembre, y descubre cómo Slack y Salesforce ofrecen soluciones que impulsan la eficiencia, resuelven retos empresariales y ayudan a los equipos a ofrecer más a sus clientes, todo ello potenciado por su sede digital.