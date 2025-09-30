Dein digitales Büro ist jetzt noch besser – dank Slack Canvas

Die unsichere Weltwirtschaft zwingt Organisationen aller Größen dazu, auf allen Ebenen kreativ zu werden. Aufgrund von Einstellungsstopps und Ressourcenknappheit müssen Projekt-Teams mit dem, was sie haben, mehr tun, um das Geschäft voranzutreiben – und das, ohne die Qualität der Produkte und Services zu beeinträchtigen, die ihre Kund:innen erwarten. Daher müssen Führungskräfte neue Wege finden, um das Beste aus ihren Tech-Stacks herauszuholen.

Moderne Organisationen setzen auf Lösungen wie Slack als ihrem digitalen Büro. Ein digitales Büro vernetzt Unterhaltungen, Automatisierung und Apps an einem zentralen Ort. Und jetzt, da Slack vollständig in Salesforce Customer 360 integriert ist, können deine Vertriebs-, Service- und Marketing-Teams schnell auf Account-Informationen reagieren, Kundenprobleme gemeinsam als Projekt-Team bearbeiten und sogar direkt mit Kund:innen zusammenarbeiten, ohne Slack zu verlassen.

Heute stellen wir auf der Dreamforce neue Produktinnovationen vor, die die Zusammenarbeit von Projekt-Teams in Slack noch einfacher machen und es Organisationen ermöglichen, einen noch größeren Mehrwert aus ihrem digitalen Büro zu ziehen:

Mache dich bereit für Slack Canvas, eine neue Benutzeroberfläche in deinem digitalen Büro, auf der Projekt-Teams wichtige Ressourcen kuratieren, organisieren und teilen können. In Kombination mit der Slack-Plattform können alle einen Canvas mit zeitsparenden Automatisierungen anpassen, die die Arbeit voranbringen. Slack Canvas wird nächstes Jahr verfügbar sein.

Arbeite mit Slack Huddles, einer Funktion, die dank Video, einfachen Audiofunktionen, Bildschirmfreigabe für mehrere Personen, Nachrichten-Threads und mehr spontane Gespräche und Live-Coworking in deinem digitalen Büro ermöglicht. Unsere verbesserte Version von Huddles wird ab heute eingeführt und wird in den nächsten Wochen für alle Benutzer:innen verfügbar sein.

Entwickle auf der neuen Slack-Plattform in der Open-Beta-Version. Entwickler:innen können jetzt die Arbeit für ihre Projekt-Teams und Organisationen mit modularen, wiederverwendbaren Bausteinen automatisieren, die leicht angepasst und über Slack geteilt werden können. Entwickler:innen können noch heute loslegen.

„Der neue Slack Canvas wird die Echtzeit-Zusammenarbeit in Slack ergänzen, indem er einen dauerhaften, anpassbaren Ort für Dateien, Multimedia, effektive Integrationen und mehr bietet. Canvas hilft Projekt-Teams, in ihrem digitalen Büro besser organisiert, aufeinander abgestimmt und produktiv zu bleiben.“ Ali Rayl SVP, Product, Slack

Verändere die Art und Weise, wie Projekt-Teams Informationen in Slack Canvas teilen, grundlegend

In einer großen Organisation haben es Abteilungen und sogar Projekt-Teams oft schwer, die gleichen Tools zu finden und auf sie zuzugreifen. Das führt zu Engpässen und Frustration bei den Teammitgliedern, die schnelle Status-Updates benötigen. Laut Reworked gibt ein:e durchschnittliche:r Wissensarbeiter:in an, dass durchschnittlich 4,5 Stunden pro Woche für die Suche nach Informationen verwendet werden, und 45 % geben an, dass sie zu viele unzusammenhängende Systeme durchsuchen müssen.

Mit einem Canvas ist es noch einfacher, Informationen in Slack zu organisieren und zu teilen. Vom Onboarding neuer Mitarbeitender über den Start von Marketingkampagnen bis hin zum Austausch von Informationen für die Geschäftsleitung und Updates zu Vertriebs-Accounts – du kannst einen Canvas für fast alles anpassen.

Kuratiere Informationen ganz nach deinen Wünschen

Produktives Arbeiten findet in Channels statt. Jede Woche führen Slack-Benutzer:innen in Channels etwa 15 Milliarden Aktionen durch, wie z. B. das Teilen von Dateien, das Ersetzen von Meetings durch Huddles und die Nutzung von Reacjis, um Teammitglieder über den Status von Projekten zu informieren. Canvases in Slack bieten einen festen Platz für deine wichtigsten Ressourcen und Informationen und ergänzen so die Echtzeit-Zusammenarbeit in Channels.

Außerdem stehen dir mit Canvas die gleichen Funktionen wie in Channels zur Verfügung, z. B. eine umfangreiche Vorschau von Video- und Sprachnachrichten und Profile von Teammitgliedern. Du kannst alle deine Dateien, Nachrichten und Multimediadateien in einer bestehenden Vorlage organisieren und nach Bedarf ändern. Außerdem kannst du Daten aus deinem System integrieren, um deinem Projekt-Team Informationen zur Verfügung zu stellen, und du kannst Workflows einbetten, um Aufgaben im Canvas zu erledigen – dort, wo du bereits arbeitest – ohne dabei den Kontext zu verlieren.

Beschleunige Verkäufe im Projekt-Team mit Slack Canvas und Salesforce Mit Canvases erhalten Vertriebsteams wertvolle Einblicke in ihre Kund:innen und können so ihre Effektivität steigern und mehr Deals abschließen. Jeder Account-Channel kann einen eigenen Canvas mit wichtigen Informationen verwenden, die das gesamte Account-Team nutzen und aktualisieren kann. Folgende Funktionen werden den Benutzer:innen unter anderem zur Verfügung stehen: Teilen wichtiger Dateien, wie z.B. Account-Pläne, Briefing-Dokumente für Führungskräfte und Kontakte des Projekt-Teams

Erstellung einer kuratierten Liste relevanter Channels, die das Projekt-Team zur Unterstützung seines Accounts benötigt

Implementierung allgemeiner Workflows, wie die Meldung eines Kundenproblems an die Entwicklungs-Abteilung oder die Genehmigung von Anfragen

Zugriff auf Opportunity-Daten aus der Salesforce Sales Cloud sowie Nutzungs- und Ausgabendaten

Verwende deine Dashboards ohne Code

Systems of Record-Software liefert unschätzbare Erkenntnisse über Kunden:innen; aber wenn all diese Daten in verschiedenen Anwendungen gespeichert sind, kann es leicht passieren, dass Informationen verloren gehen. Außerdem machen Slack-Apps dich auf Benachrichtigungen und Nachrichten aufmerksam, z. B. wenn ein Service Cloud-Ticket zum gemeinsamen Bearbeiten eines Falls als Projekt-Team bereit ist – aber manchmal musst du alle Tickets sehen, die im Laufe eines Projekts eingehen.

Mit Slack Canvas kannst du ganz einfach einen Schnappschuss aller Daten erstellen, die deine Teammitglieder brauchen – und das ganz ohne Code. Dank der kommenden Verbesserungen der Slack-Plattform können Mitarbeitende Daten aus Systemen wie Salesforce Customer 360 als interaktives Dashboard in einen Canvas übertragen, der einfach angesehen, aktualisiert und mit anderen Projekt-Teams geteilt werden kann. Benutzer:innen können Links zu Karten ausklappen, auf denen eine Vorschau der Daten aus den Apps angezeigt wird, Daten aktualisieren und Aktualisierungen direkt im Canvas vornehmen, ohne die Apps zu wechseln.

Wenn es um Einblicke in deine Tools geht, hilft Slack Canvas Projekt-Teams dabei, Antworten zu finden, ohne dass sie wissen müssen, welche Fragen sie stellen müssen.

Optimiere das Onboarding von Servicemitarbeitenden und steigere die Produktivität Mit einem Onboarding-Canvas, der die Ressourcen enthält, die die Mitarbeitenden brauchen, um ihre Kund:innen bestmöglich zu betreuen, kannst du neue Kundenbetreuer:innen auf den neuesten Stand bringen. Im Canvas kann eine Führungskraft eine Checkliste mit Punkten einfügen, die in der ersten Woche erledigt werden müssen: mehrere Channels, denen man mit einem Klick beitreten kann, und Schulungsvideos und Dateien, die man sich anschauen muss. Führungskräfte können außerdem Workflows einbetten, um Aufgaben zu erledigen, wie z. B. per Mausklick ein Firmentelefon anzufordern, ohne Slack zu verlassen. Sobald das neue Teammitglied mit der Materie vertraut ist, können Daten aus der Service Cloud und Tableau als Dashboards integriert werden, um Einblicke in die Kund:innen zu erhalten. Anhand dieser Informationen kann man den gesamten Fallverlauf für alle Kund:innen überblicken und Kennzahlen wie Anrufe pro Tag, geöffnete und geschlossene Fälle sowie den Kund:innen-NPS im Auge behalten.

Erhalte den nötigen Kontext und ergreife Maßnahmen – von einem zentralen Ort aus

Einfache, alltägliche Aufgaben können erstaunlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Was eigentlich nur fünf Minuten dauern sollte – wie das Einreichen eines Urlaubsantrags – kann leicht zu einem langwierigen Unterfangen werden, wenn du in verschiedenen Apps nach den Urlaubsregelungen suchen musst, bevor du dich wieder bei einem anderen System anmelden kannst, um endlich den eigentlichen Antrag zu stellen. Slack Canvas löst dieses Problem, indem es einen einzigen Ort bietet, an dem sowohl der Kontext (die Urlaubsregelung) als auch verfügbare Workflows (ein Button zum Beantragen von Urlaub) gespeichert sind, die wichtige Aufgaben automatisieren. Mit einem Canvas, in dem Automatisierungen leichter gefunden werden und zweckmäßiger eingesetzt werden können, finden Mitarbeitende die benötigten Informationen schneller und haben mehr Zeit für sinnvolle und innovative Arbeit.

Erziele bessere Kampagnenergebnisse durch optimierte Zusammenarbeit Marketing-Teams können einen Canvas erstellen, um mit ihren Partner:innen datengesteuerte Kampagnen zu planen. Durch die Verknüpfung eines Canvas mit einem Slack Connect-Projekt-Channel schaffen Projekt-Teams eine zentrale Informationsquelle, die alle Inhalte, Dateien und Daten für interne Projekt-Teams und Agenturpartner:innen erfasst. Sobald die Arbeit begonnen hat, kann der Canvas ganz einfach mit Links zu E-Mail-Entwürfen und Mockups aktualisiert werden, und es können umfangreiche Vorschauen der von der Agentur erstellten Design-Dateien geteilt werden. Mit der Marketing Cloud für Slack-Integration können Projekt-Teams ihre Kampagnen in Slack fertigstellen und ausführen. Mit Hilfe von Marketing Cloud-Daten werden Warnmeldungen zum Lead-Engagement und Kampagneneinblicke an den Kampagnen-Channel weitergeleitet, sodass Marketing- und Vertriebsteams die Kampagnen sofort analysieren und vorantreiben können. Wenn die Kampagne live ist, können Projekt-Teams die Leistungsdaten aus der Intelligence Insights for Slack-Integration der Marketing Cloud in den Channel-Canvas einbinden, um eine benutzerdefinierte Ansicht der Kampagnendaten an einem zentralen Ort zu erstellen, der einfach zwischen verschiedenen Projekt-Teams geteilt werden kann, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen.

Möchtest du mehr erfahren? Schaue vom 20. bis 22. September auf der Dreamforce 2022 auf Salesforce+ vorbei und erfahre, wie Slack und Salesforce Lösungen liefern, die die Effizienz steigern, geschäftliche Herausforderungen lösen und Projekt-Teams dabei unterstützen, mehr für ihre Kund:innen zu erreichen – und das alles mit Hilfe ihres digitalen Büros.