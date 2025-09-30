Votre QG numérique gagne en efficacité avec les canevas Slack

Dans le contexte économique incertain que nous traversons actuellement à l’échelle mondiale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont obligées d’innover à tous les niveaux. Les gels d’embauche et les restrictions des ressources sollicitent davantage les équipes. Elles doivent renforcer leur productivité avec les mêmes moyens, sans dégrader la qualité des produits ni celle du service client. Pour faire face à ces difficultés, les dirigeants doivent trouver de nouvelles façons d’exploiter au mieux leurs outils technologiques.

Les entreprises innovantes se tournent vers des solutions comme Slack pour en faire leur QG numérique. Un QG numérique rassemble les conversations, l’automatisation et les applications dans un même espace. Et comme Slack est désormais entièrement intégré à Salesforce Customer 360, vos équipes du service commercial, de la relation client et du marketing peuvent réagir rapidement aux mises à jour sur les comptes clients, se mobiliser autour de leurs problèmes, et même travailler directement avec eux, le tout sans quitter Slack.

Aujourd’hui, nous dévoilons de nouvelles innovations produits lors de la conférence Dreamforce. Celles-ci permettent aux équipes de collaborer encore plus facilement dans Slack et aux entreprises d’exploiter au mieux leur QG numérique :

Vous profiterez bientôt des canevas Slack, une nouvelle interface dans votre QG numérique où les équipes peuvent sélectionner, organiser et partager les ressources essentielles à leurs projets. Chacun pourra ainsi, via la plateforme Slack, personnaliser un canevas avec des automatisations qui font gagner du temps et accélèrent les projets. Les canevas Slack seront disponibles l’année prochaine.

Commencez par utiliser les appels d’équipe Slack, une fonctionnalité qui favorise les discussions spontanées et les sessions de coworking en direct au sein de votre QG numérique par le biais de la vidéo, de l’audio simplifié, du partage d’écran entre plusieurs personnes, des fils de discussion, etc. Le déploiement de notre version améliorée des appels d’équipe commence dès aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Développez sur la nouvelle plateforme Slack en bêta ouverte. Les développeurs peuvent désormais automatiser le travail de leurs équipes et de leurs entreprises à l’aide de blocs modulaires et réutilisables, faciles à personnaliser et à partager sur Slack. Les développeurs peuvent commencer dès aujourd’hui.

« Le nouveau canevas Slack complètera l’expérience de collaboration en temps réel sur la plateforme en offrant un endroit pérenne et personnalisable pour accueillir les fichiers, le multimédia, les intégrations puissantes et plus encore. Il permettra aux équipes de rester organisées, coordonnées et productives dans leur QG numérique. » Ali Rayl SVP, Product, Slack

Transformez le partage d’informations entre les équipes grâce au canevas Slack

Dans les grandes entreprises, les départements et même les équipes ont souvent du mal à trouver et à accéder à des outils communs. Cela crée des blocages et de la frustration pour les collaborateurs qui doivent se tenir rapidement informés des mises à jour. Selon Reworked, un salarié déclare passer 4,5 heures par semaine en moyenne à chercher des informations, et 45 % d’entre eux affirment que les dispositifs sont trop déconnectés les uns des autres pour effectuer leurs recherches.

Avec un canevas, il est encore plus facile d’organiser et de partager des informations dans Slack, là où les coéquipiers travaillent chaque jour. Vous pouvez personnaliser un canevas pour presque tout, du recrutement de nouveaux collaborateurs au lancement de campagnes de marketing, en passant par le partage de briefings et les mises à jour des comptes clients.

Personnalisez les informations comme vous le souhaitez

Le travail est efficace dans les canaux. Chaque semaine, les utilisateurs de Slack effectuent environ 15 milliards d’actions dans les canaux, ce qui inclut le partage de fichiers, le remplacement des réunions par des appels d’équipe et l’utilisation de réactions émoji pour informer les collègues de l’avancement des projets. Les canevas Slack complètent la collaboration en temps réel dans les canaux en proposant un espace stable pour conserver vos ressources et informations les plus essentielles.

En outre, les mêmes fonctionnalités que celles des canaux, telles que la prévisualisation des vidéos et les profils des collaborateurs, sont disponibles dans le canevas. Vous pouvez organiser l’ensemble de vos documents, messages et multimédias dans un modèle existant et le modifier selon vos besoins. Vous pouvez également intégrer des données provenant de votre système d’enregistrement afin de fournir à votre équipe des informations de référence. Vous pouvez aussi intégrer des flux de travail afin de réaliser des tâches dans le canevas, là où vous vous trouvez déjà, sans perte le contexte.

Accélérer la vente collaborative avec les canevas Slack et Salesforce Les canevas aideront les équipes commerciales à maximiser leur productivité et à remporter davantage de contrats en rendant accessibles les informations clés sur les clients. Chaque canal de communication peut disposer d’un canevas spécifique qui comprend des informations essentielles utilisables et actualisables par l’ensemble de l’équipe. Les fonctionnalités dont les utilisateurs pourront profiter comprennent : Partager des fichiers importants, tels que les plans de compte, les documents de briefing des dirigeants et les contacts de l’équipe.

Créer une liste de canaux pertinents que l’équipe doit référencer pour soutenir son compte.

Implémenter des flux de travail communs, comme le signalement d’un problème client aux ingénieurs ou l’approbation de demandes.

Accéder aux données d’opportunité de Salesforce Sales Cloud, ainsi qu’aux données d’utilisation et de dépenses.

Mettez vos tableaux de bord à contribution sans utiliser de code

Les logiciels d’enregistrement fournissent des informations précieuses sur les clients, mais lorsque toutes ces données sont stockées dans différentes applications, les informations passent facilement à la trappe. De même, les applications Slack sont excellentes pour attirer votre attention sur les notifications et les messages, comme lorsqu’un ticket Service Cloud est prêt pour l’essaimage des requêtes. Cependant, vous avez parfois besoin de voir tous les tickets qui arrivent au cours d’un projet.

Le canevas Slack permet de créer facilement et sans code une vue d’ensemble de toutes les données dont les collaborateurs ont besoin. Les prochaines améliorations de la plateforme Slack permettront aux collaborateurs d’extraire des données des systèmes d’enregistrement, comme Salesforce Customer 360, sous la forme d’un tableau de bord interactif au sein d’une structure facile à visualiser, à mettre à jour et à partager entre les équipes. Les utilisateurs peuvent déployer les liens en i aperçu des données issues des applications, rafraîchir les données et effectuer des mises à jour directement dans le canevas, le tout sans changer d’application.

Le canvas Slack rend accessibles des informations coincées dans vos outils. Il aide les équipes à trouver les réponses aux questions qu’ils n’ont même pas à poser !.

Rationaliser l’intégration des membres d’équipe de la relation client et augmenter la productivité. Accélérez la prise de fonctions des nouvelles recrues grâce à un canevas d’intégration qui regroupe les ressources dont elles ont besoin pour être en mesure de servir au mieux leurs clients. Dans le canevas, un responsable peut inclure une liste de vérification des actions que les nouvelles recrues doivent effectuer au cours de leur première semaine : différents canaux à rejoindre d’un simple clic, des vidéos de formation à visionner et des dossiers à lire, par exemple. Les responsables peuvent également intégrer des flux de travail pour accomplir des tâches, comme la demande d’un numéro de téléphone d’entreprise en cliquant sur un bouton, sans jamais quitter Slack. Une fois que le nouveau collaborateur est prêt, il peut intégrer les données de Service Cloud et de Tableau sous forme de tableaux de bord pour faire ressortir des informations sur les clients. Avoir ces informations à portée de main permet d’examiner l’historique complet d’un compte et de suivre les mesures de la charge de travail, telles que les appels par jour, les requêtes ouvertes et fermées, et le NPS des clients.

Consultez et réagissez au contexte, sans changer d’endroit

Des tâches simples et quotidiennes peuvent prendre un temps surprenant. Certaines actions simples, comme celle de remplir une demande de congés, ne devraient prendre que cinq minutes mais peuvent rapidement devenir fastidieuses. Vous voilà en train de chercher la procédure de demande de congés dans toutes les applications avant de vous reconnecter à un autre système pour effectuer la demande. Le canevas de Slack supprime cette difficulté en mettant à disposition un endroit unique pour conserver à la fois le contexte (la politique en matière de congés) et les flux de travail accessibles (un bouton pour demander un congé) qui automatisent les tâches essentielles de l’entreprise. En disposant d’un canevas qui rend les automatismes plus simples et plus pratiques, les collaborateurs passeront moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à effectuer un travail innovant et à valeur ajoutée.

Améliorer les résultats des campagnes grâce à une collaboration simplifiée Les équipes marketing peuvent créer un canevas pour planifier avec leurs partenaires des campagnes basées sur les données. En associant un canevas à un canal de projet Slack Connect, les équipes créent une source unique de renseignements permettant de suivre l’ensemble du contenu, des fichiers et des données des équipes internes et des agences partenaires. Une fois le travail en cours, il est facile de mettre à jour le canevas avec des liens vers des brouillons d’e-mails, des prototypes, et de partager des aperçus détaillés des fichiers de design créés par une agence. Avec l’intégration Marketing Cloud for Slack, les équipes peuvent finaliser et mener à bien leur campagne dans Slack. Les alertes sur l’engagement des prospects et les informations sur les campagnes, alimentées par les données de Marketing Cloud , sont acheminées dans le canal de campagne, ce qui permet aux équipes marketing et commerciales d’analyser et d’agir immédiatement sur les campagnes. Une fois la campagne lancée, les équipes peuvent inclure les données de résultats provenant de l’Intelligence Insights de Marketing Cloud pour l’intégration Slack dans le canevas des canaux. Cela offre ainsi une vue personnalisée des données de la campagne en un seul endroit, qui peut être facilement partagée entre les équipes sans avoir à passer d’une application à l’autre.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous lors de Dreamforce 2022 sur Salesforce+ du 20 au 22 septembre pour découvrir comment Slack et Salesforce proposent des solutions qui favorisent la productivité, résolvent les défis professionnels et aident les équipes à renforcer le service clients, le tout grâce à leur QG numérique.