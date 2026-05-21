Des flux de travail plus intelligents, sans code : présentation des nouvelles étapes IA dans le Générateur de flux de travail

Points clés L’automatisation pour tous avec l’IA : ajoutez des capacités d’intelligence et de raisonnement à n’importe quel flux de travail grâce à la nouvelle étape Générer une réponse IA dans le Générateur de flux de travail de Slack.

Basé sur vos données : orientez l’IA vers vos canaux Slack, canevas, listes et fichiers pour des résultats précis et pertinents.

Reprenez le contrôle de votre temps : créez des flux de travail dans lesquels l’IA génère des réponses basées sur les données, vous permettant de vous concentrer sur la décision finale.

Ça nous est tous arrivé d’être déconcentré(e) par une notification au milieu d’une tâche importante : un chef de projet a besoin d’un point d’étape ; un client demande des nouvelles d’un ticket… S’il est facile de trouver l’information dans Slack, en revanche, rassembler tous les éléments et rédiger une réponse claire prend du temps, que vous n’avez pas forcément.

Chez Slack, nous pensons qu’il est essentiel de rendre les flux de travail automatisés accessibles à tous pour libérer la véritable productivité des entreprises. Nous avons passé des années à faire du Générateur de flux de travail le moyen le plus simple pour chacun d’automatiser les tâches répétitives du quotidien. Mais même les automatisations les plus avancées nécessitaient l’intervention d’un humain pour donner du sens aux données : synthétiser des mises à jour, identifier des tendances ou décider de la prochaine étape. Jusqu’à maintenant.

Aujourd’hui, nous enrichissons les capacités IA du Générateur de flux de travail avec la nouvelle étape Générer une réponse IA. Vous pouvez désormais créer des flux de travail intégrant une étape générée par IA capable de synthétiser, traduire et rédiger à votre place à partir d’un simple prompt. C’est l’automatisation pour tous, pas seulement pour ceux qui savent coder.

Qu’est-ce que l’étape Générer une réponse IA ?

Le Générateur de flux de travail a toujours été la plateforme d’automatisation sans code de Slack. Elle aide les équipes à créer des flux de travail qui éliminent les tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code. Grâce à l’IA intégrée, vous pouvez créer des flux de travail automatisés en quelques clics : décrivez simplement ce dont vous avez besoin, et l’IA le développe pour vous. Désormais, la nouvelle étape Générer une réponse IA va encore plus loin. Ajoutez simplement l’étape à votre flux de travail, rédigez un prompt, choisissez vos sources de connaissances (canaux, canevas, listes et fichiers), et l’IA peut générer des synthèses, extraire les décisions clés, identifier les actions à mener, classifier du texte non structuré, transformer des données dans un format standard, et bien plus encore.

Ajoutez l’étape Générer une réponse IA à n’importe quel flux de travail : les prompts ponctuels ne sont pas utilisables à grande l’échelle. Les flux de travail, si. Lorsque l’IA s’intègre dans un flux de travail, le résultat est cohérent et automatique.

Ancrez l’IA dans vos connaissances : l’IA n’est performante que si le contexte qui lui est fourni est pertinent. Cette étape s’appuie sur le contenu réel de Slack dans les canaux et les documents, là où votre équipe travaille véritablement.

Gardez le contrôle grâce à une gouvernance de niveau entreprise : les administrateurs peuvent restreindre les personnes autorisées à utiliser l’étape et contrôler les données accessibles dans cette dernière, le tout encadré par les garde-fous IA de Slack.

Comment ça marche : en quelques clics, sans code

L’étape Générer une réponse IA est conçue pour être simple, car vous ne devriez pas être obligé(e) de faire systématiquement appel à un ingénieur pour rendre vos outils plus intelligents :

Sélectionnez l’étape : recherchez « Générer une réponse IA » dans la bibliothèque d’étapes ; elle s’intègre naturellement à votre flux de travail, comme n’importe quelle autre étape.

Rédigez un prompt : décrivez ce que l’IA doit faire en langage naturel.

Associez des sources de connaissances : indiquez-lui du contenu Slack ou des variables issues des étapes précédentes. Elle peut traiter plusieurs sources à la fois, même de longs documents ou des canaux très actifs.

Testez avant de publier : testez votre prompt grâce au mode Aperçu interactif avant de le mettre en ligne.

Laissez-le tourner : que le prompt soit déclenché à un moment planifié ou bien par un événement, l’étape fournit à chaque fois une réponse basée sur les données.

L’ensemble de ce processus libère toute la puissance de l’IA au sein de votre flux de travail, capable de :

Synthétiser des fils de discussion complexes ou de longs documents pour que tout le monde reste aligné.

Traduire automatiquement les messages pour que vos équipes internationales restent coordonnées.

Rédiger des réponses basées sur vos sources de connaissances, transformant les données brutes en conversations exploitables.

Paramétrez simplement votre prompt, connectez vos étapes et laissez votre flux de travail s’occuper du reste.

Le voir en action

Imaginez un chef de projet qui passe une heure chaque vendredi à collecter des mises à jour dans cinq canaux pour rédiger un compte rendu destiné à la direction. Avec l’étape Générer une réponse IA, cela devient un flux de travail :

Le déclencheur : un flux de travail planifié est configuré pour s’exécuter tous les vendredis matin à 8 h 00.

La logique IA : le cœur de l’automatisation est l’étape IA, configurée avec un prompt tel que « Résume les dernières mises à jour de chaque canal de projet. Mets en avant la progression, les problèmes rencontrés et les prochaines étapes. » et reliée aux cinq canaux de projet désignés comme sources de connaissances.

Le résultat : le flux de travail exécute automatiquement cette instruction en générant un résumé clair et précis, basé sur les données en temps réel du canal, qui est ensuite publié directement dans le canal #mises-à-jour-direction. C’est une heure de travail répétitif gérée automatiquement chaque semaine.

D’autres façons de l’utiliser

L’étape Générer une réponse IA s’adapte à toutes les équipes et à tous les processus. Voici quelques exemples supplémentaires :

Service client : hiérarchisez les tickets entrants en résumant l’historique du fil de discussion et en suggérant une réponse avant même qu’un agent n’ouvre le dossier.

Gestion des incidents : lorsqu’une alerte se déclenche, le flux de travail récupère le contexte pertinent et rédige une première mise à jour de statut, pour que votre équipe parte d’un brouillon plutôt que d’une page blanche.

Ventes (bientôt disponible) : générez automatiquement des résumés de contrats à partir des données CRM et de l’activité des canaux, afin que vos commerciaux abordent chaque appel en toute sérénité.

Créez votre premier flux de travail IA

Grâce à l’étape Générer une réponse IA, le Générateur de flux de travail vous offre le moyen le plus simple d’intégrer la puissance de l’IA dans votre quotidien. Automatisez les tâches chronophages de vos processus et recentrez-vous sur les tâches que vous seul pouvez accomplir.

Prêt à vous lancer ? Accédez au Générateur de flux de travail et ajoutez l’étape Générer une réponse IA à votre prochain flux de travail.

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