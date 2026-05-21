Flujos de trabajo más inteligentes, sin código: presentamos nuevos pasos de IA en el Generador de flujos de trabajo

Puntos clave Automatización de IA para todos: agrega inteligencia y capacidades de razonamiento a cualquier flujo de trabajo con el nuevo paso Generar respuesta de IA en el Generador de flujos de trabajo de Slack.

Basado en tus datos: apunta la IA a tus canales, canvas, listas y archivos de Slack para obtener resultados precisos y relevantes.

Recupera tu tiempo: crea flujos de trabajo donde la IA pueda generar respuestas basadas en datos, liberándote para enfocarte en la decisión final.

A todos nos ha pasado. Estás en medio de tu trabajo más importante cuando una notificación te saca de tu concentración. El líder del proyecto necesita una actualización de estado. Un cliente pregunta sobre un ticket. Encontrar la información en Slack es fácil, pero reunirla y redactar una respuesta clara toma un tiempo que no tienes.

En Slack, creemos que hacer que los flujos de trabajo de automatización sean accesibles para todos es la clave para liberar la verdadera productividad organizacional. Llevamos años convirtiendo el Generador de flujos de trabajo en la forma más sencilla de que cualquier persona automatice las partes rutinarias de su trabajo. Pero incluso las automatizaciones más avanzadas seguían necesitando de una persona para interpretar los datos: resumir actualizaciones, identificar patrones o decidir qué hacer a continuación. Hasta ahora.

Hoy estamos ampliando las capacidades de IA del Generador de flujos de trabajo con el nuevo paso Generar respuesta de IA. Ahora puedes crear flujos de trabajo con un paso generado por IA que puede resumir, traducir y redactar en tu nombre a partir de una única indicación. Es automatización para todos, no solo para quienes saben programar.

¿Qué es el paso Generar respuesta de IA?

El Generador de flujos de trabajo siempre ha sido el centro de automatización sin código de Slack, ayudando a los equipos a crear flujos de trabajo que eliminan el trabajo repetitivo sin escribir una sola línea de código. Con IA integrada, puedes crear flujos de trabajo automatizados en pocos clics: simplemente describe lo que necesitas y la IA lo construye por ti. Ahora, el nuevo paso Generar respuesta de IA va aún más lejos. Solo agrega el paso a tu flujo de trabajo, escribe una indicación, elige tus fuentes de conocimiento (canales, canvas, listas y archivos), y la IA podrá generar resúmenes, extraer decisiones clave y tareas a realizar, clasificar texto no estructurado, transformar datos en un formato estándar, y mucho más.

Agrega el paso Generar respuesta de IA a cualquier flujo de trabajo: Las indicaciones aisladas no se adaptan. Los flujos de trabajo, sí. Cuando la IA vive dentro de un flujo de trabajo, el resultado es consistente y automático.

Fundamenta la IA en tu conocimiento: La IA es tan buena como el contexto que se le da. Este paso se nutre del contenido real de Slack en canales y documentos: los lugares donde tu equipo realmente trabaja.

Mantén el control con gobernanza de nivel empresarial: Los administradores pueden restringir quién usa el paso y controlar qué datos utiliza, todo respaldado por las salvaguardas de IA de Slack.

Cómo funciona: clics, no código

El paso Generar respuesta de IA es simple por diseño, porque no siempre deberías necesitar un ingeniero para hacer tus herramientas más inteligentes:

Selecciona el paso: Busca “Generar respuesta de IA” en la biblioteca de pasos (se integra fácilmente en tu flujo de trabajo como cualquier otro paso).

Escribe una indicación: Describe en lenguaje natural lo que debe hacer la IA.

Adjunta conocimiento: Dirígelo hacia contenido de Slack o variables de pasos anteriores. Puede manejar múltiples fuentes a la vez, incluso documentos extensos o canales muy activos.

Prueba antes de publicar: Prueba tu indicación con el modo de vista previa interactiva antes de activarlo.

Déjalo funcionar: Ya sea que se active por un horario o un evento, el paso devuelve una respuesta basada en datos cada vez.

Todo este proceso libera el poder total de la IA dentro de tu flujo de trabajo, con capacidad para:

Resumir hilos complejos o documentos extensos para mantener a todos alineados.

Traducir mensajes automáticamente para que tus equipos globales estén siempre sincronizados.

Redactar respuestas basadas en datos de tus fuentes de conocimiento, convirtiendo datos sin procesar en conversaciones accionables.

Solo configura tu indicación, conecta tus pasos y deja que tu flujo de trabajo se encargue del resto.

Verlo en acción

Imagina a un gerente de proyecto que pasa una hora todos los viernes recopilando actualizaciones de cinco canales para redactar un resumen ejecutivo. Con el paso Generar respuesta de IA, eso se convierte en un flujo de trabajo:

El desencadenante: Un flujo de trabajo programado está configurado para ejecutarse cada viernes a las 8:00.

La lógica de IA: El núcleo de la automatización es el paso de IA, configurado con una indicación como “Resume las últimas actualizaciones de cada canal de proyecto. Destaca Avances, Impedimentos y Próximos pasos,” y vinculado a los cinco canales de proyecto designados como fuentes de conocimiento.

El resultado: El flujo de trabajo ejecuta esta instrucción automáticamente, generando un resumen claro y preciso basado en datos reales del canal, que luego se publica directamente en el canal #actualizaciones-ejecutivas. Así, una hora de trabajo repetitivo queda resuelta automáticamente cada semana.

Más formas de usarlo

El paso Generar respuesta de IA funciona para cualquier equipo y cualquier proceso. Algunos ejemplos más:

Atención al cliente: Realiza el triaje de los tickets entrantes resumiendo el historial del hilo y sugiriendo una respuesta antes de que el agente abra el caso.

Respuesta ante incidencias: Cuando se activa una alerta, el flujo de trabajo recopila el contexto relevante y redacta una actualización de estado inicial, para que tu equipo empiece con un borrador y no con una página en blanco.

Ventas (próximamente): Genera automáticamente resúmenes de negociaciones a partir de datos de CRM y actividad en canales, para que los representantes lleguen preparados a cada llamada.

Crea tu primer flujo de trabajo con IA

Con el paso Generar respuesta de IA, el Generador de flujos de trabajo te ofrece la forma más sencilla de incorporar el poder de la IA en tu trabajo diario. Automatiza las partes que más tiempo consumen de tu proceso y recupera el enfoque para el trabajo que solo tú puedes hacer.

¿Todo listo para empezar? Ve al Generador de flujos de trabajo y agrega el paso Generar respuesta de IA a tu próximo flujo de trabajo.

Más información sobre el Generador de flujos de trabajo.