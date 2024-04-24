El tiempo estropea todas las negociaciones, como dice el refrán. Como líder de ventas, quieres eliminar los obstáculos que impiden que tú y tu equipo alcancen sus objetivos lo más rápido posible. Los culpables de la pérdida de tiempo incluyen conversaciones dispares sobre negociaciones de ventas en múltiples canales, datos de registros inexactos y tareas manuales duplicadas administradas en varias herramientas de software. Un estudio de Salesforce encontró que las organizaciones utilizan un promedio de 10 herramientas para cerrar negociaciones. El costo de esta expansión es alto: los representantes de ventas dedican solo el 28 % de su tiempo a vender. Todo este exceso y cambio de contexto se acumula.

Líderes de ventas, los hemos escuchado y estamos aquí para optimizar las operaciones diarias para que puedan concentrar su tiempo en las actividades valiosas más importantes. En 2023, lanzamos Slack Sales Elevate para los equipos de ventas, una herramienta esencial para ayudar a los vendedores a ahorrar tiempo y cerrar negociaciones más rápido al incorporar a sus empleados, procesos, aplicaciones y datos de CRM en tiempo real de Salesforce Sales Cloud al flujo de trabajo en Slack.

Hoy, estamos ampliando ese lanzamiento con una nueva y poderosa experiencia para los líderes de ventas, un conjunto de vistas que proporciona visibilidad procesable en tiempo real sobre las negociaciones y el desempeño de tu equipo en Slack. Estas vistas de los líderes de ventas te permitirán realizar un seguimiento de las métricas clave, recibir notificaciones sobre el progreso de las negociaciones, revisar los cambios en el proceso y administrar fácilmente los registros de Sales Cloud, para que puedas realizar pronósticos con confianza, tomar decisiones más inteligentes y hacer avanzar las negociaciones más rápido. Así es como se hace.

El uso de Sales Elevate hace que las ventas sean más rápidas y fáciles. Encuestamos a más de 400 empleados de Slack y Salesforce que usaron Sales Elevate en el transcurso de un mes. Esto es lo que dijeron: El 87 % de los gerentes de ventas dijo que es mucho más fácil mantenerse actualizado sobre las negociaciones

El 76 % dijo que Sales Elevate los hace más productivos

El 63 % dijo que la herramienta facilita las ventas

1. Mantén el correcto avance de las negociaciones con visibilidad en tiempo real

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los líderes de ventas es poder realizar un seguimiento de su negocio en tiempo real. Su CRM dice una cosa, pero los equipos dicen otra. Además de eso, las conversaciones relacionadas con la cuenta están fragmentadas en varios correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de Slack. ¿Cómo se puede obtener una imagen precisa?

El inicio de ventas de Sales Elevate es un espacio de trabajo en Slack diseñado para resolver precisamente eso. Conectado a tus datos de Salesforce CRM, muestra métricas clave de rendimiento, registros de cuentas y notificaciones útiles de negociaciones, todo en un solo lugar, para que puedas seguir el progreso de tus vendedores y, desde el principio, detectar oportunidades u obstáculos para el cierre de una negociación.

Ya sea que estés en la oficina o en viaje, tendrás la misma experiencia perfecta en tu dispositivo móvil. Así, en lugar de tener que esperar a la siguiente llamada del equipo para obtener detalles sobre el progreso de la negociación, las nuevas notificaciones de información sobre la negociación entregan proactivamente resúmenes diarios o semanales de las negociaciones concretadas o perdidas, o de las negociaciones que hayan cambiado de valor o fecha de cierre. Mantenerse informado de los movimientos de las transacciones y prepararse para tus pronósticos nunca ha sido tan fácil.

Además, una descripción general completa de la implementación de tu organización te muestra dónde debes actuar sin necesidad de hacer clic en docenas de pestañas. La vista de implementación permite revisar y administrar las oportunidades e implementaciones de Sales Cloud de tu equipo en una sola vista. Puedes profundizar rápidamente en una negociación específica para revisar los detalles del registro de Salesforce y luego pasar inmediatamente al canal de la cuenta en Slack para elaborar estrategias de progreso. Pasarás de la información de una negociación a la conversación de Slack en dos segundos, sin cambiar de sistema.

¿Necesitas profundizar en los datos de inmediato, por ejemplo, durante una reunión con tu equipo de liderazgo? Los filtros de negociaciones te permiten ordenar o agrupar oportunidades por propietario de cuenta o categoría de pronóstico para que puedas identificar rápidamente oportunidades que pueden marcar la diferencia (como negociaciones que se pueden cerrar por trimestre) y profundizar en la conversación en los canales de Slack para ayudar a tu equipo a llevar la negociación a la meta.

Por supuesto, la precisión de tus datos depende de lo que informan tus equipos. Sales Elevate elimina la dificultad para que los representantes administren su implementación en Slack. Gracias a las Listas de oportunidades, los representantes pueden acceder y editar sus negociaciones en segundos, y estas actualizaciones se sincronizan con Sales Cloud en tiempo real, lo que reduce el tiempo de administración de CRM en un 53 %.

Es una ganancia para ti y para tus vendedores. Los vendedores recuperan más tiempo para atender a sus clientes y tú obtienes más visibilidad de los datos comerciales en los que confías para tomar mejores decisiones y más rápido. Y todo sucede justo donde tú y tu equipo ya están trabajando, en Slack.

2. Agiliza las negociaciones con la automatización y la IA generativa

La IA está recibiendo mucha atención durante estos días, y con mucha razón. La automatización y la IA aportan un nivel completamente nuevo de eficiencia a las organizaciones de ventas.

Simplifica tus operaciones automatizando procesos con flujos de trabajo

Como líder de ventas, debes saber de inmediato cuándo se desvían negociaciones importantes. Sin embargo, probablemente no tengas tiempo para registrarte en cada cuenta. Los flujos de trabajo de Sales Elevate hacen el trabajo pesado por ti para que puedas concentrar tu tiempo en un trabajo más profundo y estratégico.

Los flujos de trabajo listos para usar de Sales Elevate incluyen automatizaciones que ayudan a mantener el avance de las negociaciones. Por ejemplo, si una negociación se ha estancado, recibirás una alerta para que puedas tomar medidas de inmediato. Los representantes también pueden activar flujos de trabajo para solicitar aprobaciones o asistencia para negociaciones, lo que les ahorra un tiempo valioso en la búsqueda de recursos. Tener todo compartido en un canal de Slack ayuda a que todos los trabajadores estén en sintonía y reduce la cantidad de tiempo que las personas pierden cambiando entre aplicaciones.

“Con una interfaz de usuario moderna y móvil, puedo conectarme con mi equipo, clientes, herramientas y datos de CRM en tiempo real, todo en Slack Sales Elevate. Mi equipo ha ahorrado un 53 % de tiempo solo de administración”. Kaylin Voss Directora de ingresos, Slack

Aprovecha al máximo tus datos colectivos con IA de Slack

Considera este escenario: estás en una conferencia al otro lado del mundo, trabajando en una zona horaria diferente a la de tu equipo, pero necesitas obtener un resumen de lo que ha estado sucediendo con una cuenta específica y necesitas encontrar un experto en la materia que esté trabajando en el proyecto, lo antes posible. ¿Qué harías?

En el pasado, es posible que hayas tenido que rebuscar en tus canales y mensajes directos de Slack y hayas tenido que leer varios resúmenes, notas y correos electrónicos hasta encontrar lo que necesitabas. Ahora los líderes de ventas confían en IA de Slack.

IA de Slack puede ayudarte a ahorrar el tiempo que normalmente dedicarías a intentar encontrar las respuestas que necesitas resumiendo conversaciones en segundos. Las funciones de IA de Slack para los líderes de ventas incluyen:

Respuestas de búsqueda , para ayudarte a encontrar instantáneamente respuestas relevantes a partir de datos en Slack cuando haces preguntas usando lenguaje natural, en lugar de solo una lista general de resultados.

Resúmenes de conversaciones , que te permiten informarte sobre los mensajes con un solo clic, generando puntos destacados clave de tus canales e hilos.

Síntesis , para ofrecer un resumen diario personalizado de lo que sucede en tus canales más importantes, para que puedas dedicar menos tiempo a informarte y más tiempo al trabajo prioritario.

Una vez que pruebes IA de Slack, sé que pasará a ser esencial para tu vida. Empresas de todos los tamaños ya están ahorrando un promedio de 97 minutos por usuario cada semana.

3. Estandariza y escala las estrategias ganadoras de tu equipo

Un buen líder encuentra la forma de ayudar a sus equipos a desarrollarse y crecer. Crear un equipo de ventas de alto rendimiento significa poder capturar lo que el equipo hace mejor y estandarizarlo en toda la organización. Este verano, las plantillas de ventas de Slack Sales Elevate te ayudarán a replicar y escalar las estrategias ganadoras de tu equipo, convirtiendo cada ejecutivo de cuenta en un participante muy valioso.

Los vendedores pueden utilizar estas plantillas para automatizar el lento proceso de crear un plan de cuenta, un plan de cierre mutuo o un informe ejecutivo desde cero. Las plantillas están listas para usar de inmediato o se pueden personalizar para reflejar las mejores prácticas de tu equipo. Pueden extraer automáticamente datos relevantes de Salesforce, eliminando el trabajo administrativo de tus ocupados vendedores. La mejor parte es que se puede acceder a todo lo que crees con plantillas de ventas directamente en tus canales de Slack.

Además, los equipos podrán realizar un seguimiento de todos los entregables, propietarios, fechas de vencimiento y más, para la preparación de reuniones con los clientes, aprobaciones de negociaciones y planes de cierre, en una lista de Slack. Listas es una nueva función disponible este verano que te permite estructurar información en Slack para que puedas administrar todo tipo de trabajo, desde proyectos multifuncionales hasta solicitudes entrantes. Incorpora listas en tus plantillas de ventas para proporcionar más organización y responsabilidad al trabajo de tu equipo, e ingresa automáticamente tus datos desde aplicaciones de terceros en una lista para optimizar tu trabajo.

A finales de este año, potenciaremos los canales que ya utilizas mediante la implementación de Canales de grabación. Estos son canales de Slack que se asignan a registros de Salesforce. Cuando un representante crea una nueva oportunidad en Salesforce, todos los detalles del registro se pueden agregar automáticamente al canal de Slack correspondiente en el que todos los miembros del equipo trabajan en la negociación. Cuando los representantes registran actividades y actualizan el estado de la negociación, esa información se actualiza tanto en el canal como en el registro de Salesforce.

Cuando se cierra la negociación, el canal se archiva y pueden comenzar las celebraciones. Los canales de registro cambian las reglas del juego porque acercan aún más Sales Cloud y Slack: los datos de ventas y las conversaciones de ventas están disponibles en todas partes, lo que mejora la visibilidad para todo el equipo de la cuenta. Al unificar la experiencia de ventas, es más fácil que nunca escalar estrategias exitosas, compartir conocimientos y colaborar en cambios de negociaciones en tiempo real, sin tener que salir de Slack.

Transforma tu organización de ventas con Slack Sales Elevate

Los principales líderes de ventas entienden el poder de tener sus equipos, procesos y datos de CRM juntos en un solo lugar. Cuando disminuyes la cantidad de tiempo dedicado a buscar información y recursos, tú y tu equipo pueden concentrarse en lo más importante: vender. Pero la cosa no termina ahí. Slack te facilita socializar actualizaciones importantes y acceder a información importante de tu cuenta desde cualquier lugar, para que puedas capacitar a tu equipo para que tenga éxito.