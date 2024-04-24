Zeit ist bei Geschäftsabschlüssen ein entscheidender Faktor und wortwörtlich Geld. Als Vertriebsleitung möchtest du Hindernisse aus dem Weg räumen, die dich und dein Team dabei aufhalten, eure Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Zu den Zeitfressern gehören unterschiedliche Unterhaltungen über Verkaufsabschlüsse in verschiedenen Channels, ungenaue Datensätze und doppelte, manuelle Aufgaben, die in verschiedenen Software-Tools verwaltet werden. Eine Studie von Salesforce hat ergeben, dass Organisationen durchschnittlich 10 Tools für den Abschluss von Geschäften verwenden. Die Kosten für diesen Wirrwarr sind hoch: Vertriebsmitarbeitende verbringen nur 28 % ihrer Zeit mit dem eigentlichen Verkaufen. All dieser Aufwand und der Kontextwechsel summieren sich.

Vertriebsleiter:innen, wir haben euch gehört und möchten die täglichen Abläufe optimieren, damit ihr euch auf die wertvollen Aktivitäten konzentrieren könnt, die am wichtigsten sind. Im Jahr 2023 haben wir Slack Sales Elevate für Vertriebsteams auf den Markt gebracht, ein unverzichtbares Tool, das Mitarbeitenden im Vertrieb hilft, Zeit zu sparen und Geschäfte schneller abzuschließen, indem es Mitarbeitende, Prozesse, Apps und Echtzeit-CRM-Daten aus der Salesforce Sales Cloud in den Arbeitsfluss in Slack einbindet.

Heute erweitern wir diese Markteinführung mit einer effektiven neuen Erfahrung für Vertriebsleiter:innen, einer Reihe von Ansichten, die in Slack verfolgbare Echtzeit-Transparenz über die Geschäfte und die Leistung deines Teams liefern. Diese Ansichten für Vertriebsleiter:innen ermöglichen es dir, wichtige Kennzahlen zu verfolgen, über den Verlauf von Geschäften benachrichtigt zu werden, Änderungen in der Pipeline zu überprüfen und Sales Cloud-Datensätze einfach zu verwalten, damit du zuversichtlich Prognosen erstellen, klügere Entscheidungen treffen und Geschäfte schneller abschließen kannst.

Sales Elevate macht das Verkaufen schneller und einfacher Wir haben mehr als 400 Slack- und Salesforce-Mitarbeitende befragt, die Sales Elevate einen Monat lang genutzt haben, und hier sind die Ergebnisse: 87 % der Vertriebsleiter:innen geben an, dass es deutlich einfacher sei, über Geschäfte auf dem Laufenden zu bleiben

76 % meinen, dass Sales Elevate sie produktiver machen würde

63 % sagen, dass das Tool das Verkaufen einfacher mache

1. Halte Geschäfte mit Echtzeit-Transparenz auf Kurs

Eine der größten Herausforderungen für Vertriebsleiter:innen ist es, in Echtzeit den Überblick über ihr Geschäft zu behalten. Ihr CRM sagt eine Sache, aber die Teams sagen etwas anderes. Außerdem sind die Unterhaltungen über den Account auf verschiedene E-Mails, Telefonate, Textnachrichten und Slack-Nachrichten verteilt. Wie kannst du dir ein genaues Bild machen?

Sales Home von Sales Elevate ist ein Workspace in Slack, der genau das lösen soll. Er ist mit deinen Salesforce CRM-Daten verbunden und zeigt dir wichtige Leistungskennzahlen, Account-Datensätze und hilfreiche Benachrichtigungen über Geschäfte an einem Ort an. So kannst du die Fortschritte deiner Mitarbeitenden im Vertrieb verfolgen und frühzeitig Chancen oder Hindernisse für einen Geschäftsabschluss erkennen.

Egal, ob du im Büro oder unterwegs bist, auf deinem Mobilgerät hast du die gleiche nahtlose Erfahrung. Anstatt auf das nächste Teamgespräch zu warten, um Details über den Geschäftsverlauf zu erfahren, liefern die neuen Geschäftseinblicks-Benachrichtigungen proaktiv tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen von erfolgreichen oder entgangenen Geschäften oder von Geschäften, deren Wert oder Abschlussdatum sich geändert hat. Noch nie war es so einfach, über Geschäftsentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und sich auf Prognosen vorzubereiten.

Außerdem zeigt dir ein vollständiger Überblick über die Pipeline deiner Organisation, wo du Maßnahmen ergreifen musst, ohne dass du dich durch Dutzende von Tabs klicken musst. Die Pipeline-Ansicht hilft dir, die Sales Cloud Opportunitys und die Pipeline deines Teams in einer einzigen Ansicht zu überprüfen und zu verwalten. Du kannst ein bestimmtes Geschäft schnell aufschlüsseln, um die Details des Datensatzes in Salesforce zu überprüfen, und dann sofort in den Account-Channel in Slack gehen, um eine Strategie zu entwickeln, wie du weiter vorgehen kannst. In nur zwei Sekunden bist du von der Geschäftsinformation zur Slack-Unterhaltung übergegangen, ohne das System zu wechseln.

Musst du sofort tiefer in die Daten einsteigen, z. B. während eines Meetings mit deinem Führungsteam? Mithilfe von Geschäftsfiltern kannst du Opportunitys nach Account-Inhaber:in oder Prognosenkategorie sortieren oder gruppieren. So kannst du schnell Opportunitys identifizieren, die richtungsweisend sein können – etwa Geschäfte, die nach Quartal eingezogen werden können – und in den Slack-Channels in die Unterhaltung einsteigen, um deinem Team zu helfen, das Geschäft zum Abschluss zu bringen.

Natürlich ist die Genauigkeit deiner Daten nur so gut wie das, was deine Teams melden. Mit Sales Elevate ist es für die Mitarbeitenden einfacher, ihre Pipeline in Slack zu verwalten. Dank der Opportunity-Listen können die Mitarbeitenden in Sekundenschnelle auf ihre Geschäfte zugreifen und diese bearbeiten. Diese Aktualisierungen werden in Echtzeit mit Sales Cloud synchronisiert, was die CRM-Administrationszeit um 53 % reduziert.

Das ist sowohl für dich als auch für deine Mitarbeitenden im Vertrieb ein Gewinn. Diese bekommen mehr Zeit, um ihre Kund:innen zu unterstützen, und du bekommst mehr Einblicke in die Geschäftsdaten, auf die du angewiesen bist, um schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Und das alles geschieht genau dort, wo du und dein Team bereits arbeitet: in Slack.

2. Beschleunige Geschäfte mit Automatisierung und generativer KI

KI wird heutzutage viel Aufmerksamkeit geschenkt – und das aus gutem Grund. Automatisierung und KI schaffen eine ganz neue Ebene der Effizienz für Vertriebsabteilungen.

Optimiere deine Abläufe, indem du Prozesse mit Workflows automatisierst

Als Vertriebsleiter:in musst du sofort wissen, wenn wichtige Geschäfte aus dem Ruder laufen. Wahrscheinlich hast du aber nicht die Zeit, dich um jeden einzelnen Account zu kümmern. Die Workflows von Sales Elevate nehmen einige Aufgaben ab, damit du dich auf die komplexere, strategischere Arbeit konzentrieren kannst.

Die sofort einsatzbereiten Workflows von Sales Elevate enthalten Automatisierungen, die dir helfen, deine Geschäfte voranzutreiben. Wenn zum Beispiel ein Geschäft ins Stocken geraten ist, erhältst du eine Benachrichtigung, damit du sofort handeln kannst. Mitarbeitende können auch Workflows auslösen, um Unterstützung oder Genehmigungen für ein Geschäft anzufordern, wodurch sie wertvolle Zeit bei der Suche nach Ressourcen sparen. Da alles in einem Slack-Channel geteilt wird, können alle auf demselben Stand bleiben und die Zeit für den Wechsel zwischen den Apps wird reduziert.

„Mit einer modernen und mobilen Benutzeroberfläche kann ich mich mit meinem Team, meinen Kund:innen, Tools und Echtzeit-CRM-Daten vernetzen – alles in Slack Sales Elevate. Mein Team hat 53 % allein an Verwaltungszeit gespart.“ Kaylin Voss Chief Revenue Officer, Slack

Hole mit Slack AI das Beste aus deinen gesammelten Daten heraus

Stelle dir folgendes Szenario vor: Du bist auf einer Konferenz am anderen Ende der Welt und arbeitest in einer anderen Zeitzone als dein Team, aber du brauchst eine Zusammenfassung der Vorgänge zu einem bestimmten Account. Du musst zudem so schnell wie möglich eine:n Fachexpert:in finden, die:der an diesem Projekt arbeitet. Was tust du?

In der Vergangenheit hast du vielleicht deine Slack-Channels und Direktnachrichten durchforstet und musstest erst mehrere Zusammenfassungen, Notizen und E-Mails durchlesen, bis du gefunden hast, was du brauchst. Heute verlassen sich Vertriebsleiter:innen auf Slack AI.

Slack AI kann dir helfen, Zeit zu sparen, die du normalerweise damit verbringen würdest, die benötigten Antworten zu finden, indem Unterhaltungen in Sekundenschnelle zusammengefasst werden. Zu den Funktionen von Slack AI für Vertriebsleiter:innen gehören Folgende:

Antworten suchen , damit du sofort relevante Antworten aus den Daten in Slack findest, wenn du Fragen in natürlicher Sprache stellst, und nicht nur eine allgemeine Liste von Ergebnissen

Zusammenfassungen von Unterhaltungen , mit denen du Nachrichten mit einem Klick nachlesen kannst und die wichtigsten Highlights aus deinen Channels und Threads generierst

Übersichten , um eine personalisierte tägliche Zusammenfassung der Geschehnisse in deinen wichtigsten Channels zu liefern, damit du weniger Zeit mit dem Aufholen von Informationen und mehr Zeit mit deiner Arbeit verbringen kannst, die höchste Priorität hat

Wenn du Slack AI einmal ausprobiert hast, wirst du es nicht mehr missen wollen. Unternehmen jeder Größe sparen bereits durchschnittlich 97 Minuten Zeit pro Benutzer:in und Woche.

3. Vereinheitliche und skaliere die Erfolgsstrategien deines Teams und

Eine gute Führungskraft findet Wege, um ihr Team zu fördern und zu dessen Entwicklung beizutragen. Der Aufbau eines leistungsstarken Vertriebsteams bedeutet, dass du die Dinge, die dein Team am besten kann, erfassen und in deiner Organisation vereinheitlichen kannst. In diesem Sommer werden die Vertriebsvorlagen von Slack Sales Elevate dir dabei helfen, die Erfolgsstrategien deines Teams zu reproduzieren und zu skalieren, sodass die Account-Betreuer:innen (AE) zu den wichtigsten Akteur:innen (MVP, Most Valuable Players) werden.

Mitarbeitende im Vertrieb können diese Vorlagen verwenden, um den zeitaufwändigen Prozess der Erstellung eines Account-Plans, eines gegenseitigen Abschlussplans oder eines Briefings für Führungskräfte von Grund auf zu automatisieren. Die Vorlagen sind sofort einsatzbereit oder können so angepasst werden, dass sie die bewährten Methoden deines Teams widerspiegeln. Sie können automatisch relevante Daten aus Salesforce abrufen und nehmen deinen vielbeschäftigten Mitarbeitenden im Vertrieb die Verwaltungsarbeit ab. Das Beste daran ist, dass alles, was du mit den Vertriebsvorlagen erstellst, direkt in deinen Slack-Channels zugänglich ist.

Außerdem können Teams alle Ergebnisse, Verantwortlichen, Fälligkeitsdaten und mehr für die Vorbereitung von Kundenmeetings, die Genehmigung für Geschäfte und Abschlusspläne in einer Slack-Liste verfolgen. Listen sind eine neue Funktion, die ab diesem Sommer verfügbar ist und mit der du Informationen in Slack so strukturieren kannst, dass du alle Arten von Arbeit verwalten kannst, von funktionsübergreifenden Projekten bis hin zu eingehenden Anfragen. Du kannst Listen in deine Vertriebsvorlagen einbinden, um die Arbeit deines Teams besser zu organisieren und verantwortungsvoller zu gestalten, und automatisch Daten aus Drittanbieter-Apps in eine Liste einfügen, um deine Arbeit zu optimieren.

Später in diesem Jahr werden wir die Channels, die du bereits nutzt, durch die Einführung von Datensatz-Channels noch weiter verbessern. Das sind Slack-Channels, die mit Salesforce-Datensätzen verknüpft sind. Wenn ein:e Mitarbeitende:r eine neue Opportunity in Salesforce erstellt, können alle Details des Datensatzes automatisch zu einem entsprechenden Slack-Channel hinzugefügt werden, der alle Teammitglieder enthält, die an dem Geschäft arbeiten. Wenn Mitarbeitende Aktivitäten protokollieren und den Status des Geschäfts aktualisieren, werden diese Informationen sowohl im Channel als auch im Salesforce-Datensatz aktualisiert.

Wenn das Geschäft abgeschlossen ist, archiviert sich der Channel selbst und es kann gefeiert werden. Datensatz-Channels sind ein Wendepunkt, denn sie bringen Sales Cloud und Slack noch näher zusammen – die Verkaufsdaten und die Verkaufsgespräche sind überall verfügbar und verbessern die Sichtbarkeit für das gesamte Account-Team. Durch die Vereinheitlichung des Vertriebserlebnisses ist es einfacher denn je, erfolgreiche Strategien zu skalieren, Wissen zu teilen und in Echtzeit an Geschäftsänderungen mitzuarbeiten, ohne Slack verlassen zu müssen.

Verändere deine Vertriebsabteilung mit Slack Sales Elevate

Top-Vertriebsleitende wissen, wie wichtig es ist, ihre Teams, Prozesse und CRM-Daten an einem Ort zu haben. Wenn du weniger Zeit mit der Suche nach Informationen und Ressourcen verbringst, können du und dein Team sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: Verkaufen. Aber das ist noch nicht alles. Slack macht es dir leicht, wichtige Updates zu verbreiten und von überall aus auf wichtige Account-Informationen zuzugreifen, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst.