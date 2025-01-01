俗话说，时间会拖垮所有交易。作为销售主管，你希望尽快消除阻碍自己和团队达成目标的障碍。耗费时间的罪魁祸首包括多个频道中分散的销售交易对话、不准确的记录数据以及在多个软件工具中管理的重复手动任务。Salesforce 的一项研究发现，组织平均使用 10 种工具来完成交易。这种无序扩张的代价很高：销售代表实际用于销售的时间只有 28%。所有这些臃肿和环境切换都会增加时间成本。

我们听到了销售主管的心声，专门为你们简化了日常运营，以便你们将时间集中在最重要的高价值活动上。2023 年，我们为销售团队推出了 Slack Sales Elevate，这是一款重要的工具，其通过将人员、流程、应用和来自 Salesforce Sales Cloud 的实时 CRM 数据整合到 Slack 的工作流程中，可帮助销售人员节省时间和更快达成交易。

今天，我们将继续推出功能强大的全新销售主管体验，这是一组视图，可将有关团队交易和绩效的实时、可操作的可见性数据引入 Slack 中。这些销售主管视图将使你能够跟踪关键指标，收到交易进展通知，查看管道变化以及轻松管理 Sales Cloud 记录，从而自信地进行预测、做出更明智的决策并更快地推进交易。以下是具体方法。

使用 Sales Elevate 让销售更快更轻松 我们对 400 多名在一个月内使用过 Sales Elevate 的 Slack 和 Salesforce 员工进行了调查，以下是他们的反馈结果： 87% 的销售经理表示，随时了解交易的最新情况变得更加容易

76% 的人表示，Sales Elevate 提高了他们的工作效率

63% 的人表示，这款工具使销售变得更加容易

1. 通过实时可见性保持交易顺利推进

销售主管面临的最大挑战之一是如何能够实时跟踪其业务。CRM 说的是一回事，但团队说的又是另一回事。此外，与客户相关的对话也分散在电子邮件、电话、短信和 Slack 消息中。如何才能获得准确的全貌？

Sales Elevate 的销售主页是 Slack 中的一个工作区，其设计用于解决这个问题。它与你的 Salesforce CRM 数据相连，将关键的绩效指标、客户记录和有用的交易通知都集中在一个位置。这样你就可以跟踪销售人员的进展，并及早发现完成交易的业务机会或障碍。

无论你是在办公室还是在旅途中，都能在移动设备上获得相同的无缝体验。因此，无需等待下一次团队通话即可了解交易进展详情，新的交易洞察通知会主动提供每日或每周的交易摘要（包括成功或失败的交易），或者交易价值或完成日期发生变化的交易。随时了解交易动态，为预测做好准备，从未如此轻松。

此外，组织管道的全面概览可让你轻松了解需要采取操作的位置，而无需点击数十个选项卡。管道视图使你能够在单一视图中查看和管理团队的 Sales Cloud 业务机会和管道。你可以快速查看特定交易的 Salesforce 记录详情，然后立即跳转到 Slack 中的客户频道，制定推进战略。从交易信息到 Slack 对话只需两秒钟，无需切换系统。

需要立即深入研究数据，比如在与领导团队开会时？交易筛选器可帮助你按帐户拥有者或预测类别对业务机会进行排序或分组，这样便可快速找出可以推动业务增长（例如可以在本季度内完成的交易）的业务机会，并在 Slack 频道中深入探讨对话内容，帮助团队将交易进行到底。

当然，数据的准确性取决于团队报告的内容。Sales Elevate 消除了销售代表在 Slack 中管理其管道的障碍。借助业务机会列表，销售代表可以在几秒钟内访问和编辑其交易，并且这些更新会与 Sales Cloud 实时同步，从而将 CRM 管理时间缩短 53%。

这对你和销售人员来说是双赢。销售人员有更多的时间为其客户提供支持，而你则可以更快地了解所依赖的业务数据，从而做出更好的决策。而这一切都可以在你和团队已经开始使用的 Slack 中实现。

2. 利用自动化和生成式 AI 加速交易

AI 如今备受关注是有原因的。自动化和 AI 为销售组织带来了全新的效率水平。

通过工作流程实现流程自动化，简化你的运营

作为销售主管，当重要的交易偏离正轨时，你需要立即了解情况。但是，你可能没有时间确认每一位客户的信息。Sales Elevate 工作流程可以为你处理繁重的工作，这样你就可以把时间集中在更深入、更具战略性的工作上。

Sales Elevate 的开箱即用工作流程包括有助于持续推进交易的自动化操作。例如，如果交易陷入僵局，你会收到提醒，以便立即采取措施。销售代表还可以触发工作流程，请求交易支持或批准，从而节省其追踪资源的宝贵时间。通过在 Slack 频道中共享所有信息，所有人都能同步了解处理进展，减少了在不同应用之间切换所花的时间。

“通过使用现代化的移动用户界面，我可以与我的团队、客户、工具和实时 CRM 数据建立联系：一切尽在 Slack Sales Elevate 中。仅管理时间一项，我的团队就节省了 53%。” Slack 首席营收官 Kaylin Voss

利用 Slack AI 充分发挥集体数据的潜力

考虑以下情景：你在世界的另一端参加一个会议，身处与团队不同的时区工作，但你需要了解特定客户的最新情况摘要，并且需要立即找到负责该项目的主题专家。你该怎么办？

过去，你可能需要翻遍 Slack 频道和私信，不得不阅读多份简报、笔记和电子邮件，直到找到所需的信息。而现在，销售主管依靠的是 Slack AI。

Slack AI 可以在几秒钟内总结对话内容，帮你节省通常花在寻找所需答案上的时间。Slack AI 为销售主管提供的功能包括：

搜索答案 ，当你使用自然语言提问时，它可以帮助你从 Slack 数据中立即找到相关答案，而不仅仅是提供一个笼统的结果列表

对话摘要 ，让你一键了解未读整理消息，生成频道和消息列中的关键重要信息

要点回顾 ，提供个性化的每日摘要，介绍最重要的频道中的动态，可让你花更少的时间了解未读整理消息，把更多的时间用在最高优先级的工作上

试用 Slack AI 后，我相信你会离不开它。各种规模的企业已经每周为每个用户平均节省了 97 分钟 。

3. 标准化和规模化团队的制胜战略

优秀的主管会想方设法帮助其团队发展壮大。打造一支高绩效的销售团队意味着需要能捕捉到团队最擅长的事情，并在整个组织中将其标准化。今年夏天，Slack Sales Elevate 的销售模板将帮助你复制和扩展团队的制胜策略，把每个 AE 都变成 MVP。

销售人员可以使用这些模板，将从头开始构建客户计划、共同成交计划或高管简报的耗时过程自动化。这些模板开箱即用，也可以进行定制，以体现团队的最佳实践。它们可以自动从 Salesforce 提取相关数据，使繁忙的销售人员无需进行管理工作。最棒的是，使用销售模板构建的所有内容都可以在 Slack 频道中直接访问。

此外，团队还能在 Slack 列表中跟踪所有交付成果、负责人、截止日期等，用于客户会议准备、交易审批和成交计划。列表是今年夏天推出的一项新功能，可以让你在 Slack 中构建信息结构，以管理从跨职能项目到入站请求等各种类型的工作。将列表嵌入到你的销售模板中，为团队的工作带来更多的组织性和责任感，并在列表中自动从第三方应用程序中提取数据，以简化你的工作。

今年晚些时候，我们将推出记录频道，增强你已经在使用的频道。这些是映射到 Salesforce 记录的 Slack 频道。当销售代表在 Salesforce 中创建新的业务机会时，记录的所有详细信息都可以自动添加到相应的 Slack 频道中，其中包含处理该交易的所有团队成员。当销售代表记录活动和更新交易状态时，该信息会同时在频道和 Salesforce 记录中更新。

交易完成后，频道会自动归档，然后就可以开始庆祝了！记录频道是一项颠覆性的突破，因为其将 Sales Cloud 和 Slack 更紧密地联系在一起：销售数据和销售对话无处不在，提高了整个客户团队的可见性。通过统一销售体验，无需离开 Slack，即可比以往任何时候都更加轻松地扩展成功策略、共享知识以及实时协作处理交易变更。

利用 Slack Sales Elevate 转变销售组织

顶级销售主管深知将其团队、流程和 CRM 数据集中在一处获得的力量。如果花在搜索信息和资源上的时间减少，你和你的团队就可以专注于最重要的事情：销售。但不止于此。Slack 让你可以轻松地在任何地方分享重要更新和访问重要的客户信息，从而让你的团队获得成功。