Como diz o ditado: “o tempo é inimigo de todos os negócios”. Como líder de vendas, você deseja eliminar os obstáculos que impedem você e sua equipe de atingir os objetivos o mais rápido possível. Entre os fatores que roubam o tempo, estão conversas de assuntos diversos, dados de registro imprecisos e tarefas manuais duplicadas e gerenciadas em várias ferramentas de software. Um estudo da Salesforce constatou que as organizações usam, em média, dez ferramentas para fechar negócios. O custo dessa dispersão é alto: os representantes de vendas passam apenas 28% de seu tempo vendendo de fato. A essa situação, soma-se também a troca de contexto.

Líderes de vendas: ouvimos vocês e estamos aqui para simplificar as operações do dia a dia, para que vocês possam se concentrar nas atividades mais importantes. Em 2023, lançamos o Slack Sales Elevate para equipes de vendas. Trata-se de uma ferramenta essencial para ajudar os vendedores a economizar tempo e fechar negócios de maneira conjunta e com mais rapidez, por meio da integração de pessoas, processos, dados de CRM em tempo e apps do Salesforce Sales Cloud ao fluxo de trabalho no Slack.

Hoje, estamos expandindo esse lançamento com uma experiência nova e aprimorada para os líderes de vendas: um conjunto de visualizações que proporciona visibilidade acionável e em tempo real sobre os negócios e o desempenho da equipe no Slack. Essas visualizações permitem acompanhar as principais métricas, receber notificações sobre o andamento dos negócios, revisar alterações no pipeline e gerenciar facilmente os registros do Sales Cloud, para que seja possível fazer previsões com confiança, tomar decisões mais inteligentes e progredir rapidamente no processo de vendas. Veja como isso acontece.

Usar o Sales Elevate facilita e agiliza as vendas Entrevistamos mais de 400 funcionários da Slack e da Salesforce que usaram o Sales Elevate durante um mês, e este foi o resultado: 87% dos gerentes de vendas afirmaram que é muito mais fácil ficar a par dos negócios

76% afirmaram que o Sales Elevate aumenta a produtividade

63% afirmaram que a ferramenta simplifica o processo de vendas

1. Fique por dentro dos negócios com visibilidade em tempo real

Um dos maiores desafios enfrentados pelos líderes de vendas é acompanhar seus negócios em tempo real. O CRM deles diz uma coisa, mas as equipes dizem outra. Além disso, as conversas relacionadas à conta são fragmentadas em vários e-mails, chamadas, textos e mensagens do Slack. Como é possível ter uma visão precisa?

A página inicial de vendas do Sales Elevate é um workspace do Slack criado para solucionar essa questão. Conectado aos dados do CRM do Salesforce, ele mostra métricas de desempenho importantes, registros de conta e notificações úteis sobre negócios em um único lugar. Assim, você pode acompanhar o progresso dos seus vendedores e, desde o início, identificar oportunidades ou dificuldades para o fechamento de um negócio.

Seja no escritório ou em qualquer lugar, você terá a mesma experiência integrada que tem no seu dispositivo móvel. Então, em vez de aguardar até a próxima chamada em equipe para saber os detalhes sobre o progresso de um negócio, as notificações de insight sobre ele enviam, de modo proativo, resumos diários ou semanais de negócios fechados, não efetivados ou que sofreram alterações no valor ou na data de fechamento. Nunca foi tão fácil ficar a par dos passos dados em um negócio e se preparar para suas previsões.

Além disso, uma visão geral completa do pipeline da sua organização mostra onde é necessário agir sem precisar clicar em dezenas de guias. A visualização do pipeline ajuda você a analisar e gerenciar as oportunidades e o pipeline do Sales Cloud da sua equipe em uma única visualização. É possível conferir um negócio específico para ver os detalhes de registro do Salesforce e logo depois ir para o canal da conta no Slack, com o intuito de elaborar estratégias sobre como avançar. Você consegue mudar de informações sobre um negócio para conversas no Slack em dois segundos, sem ter que alternar entre sistemas.

Precisa se aprofundar nos dados imediatamente, digamos, durante uma reunião com sua equipe de liderança? Os filtros de negócios ajudam a classificar ou agrupar oportunidades por proprietário de conta ‌ou categoria de previsão, permitindo identificar rapidamente oportunidades que podem ser decisivas, como negócios que podem ser antecipados por trimestre, e analisar a conversa em canais do Slack que ajudam sua equipe a fechar o negócio.

Obviamente, a precisão dos seus dados é tão boa quanto o que é relatado por suas equipes. O Sales Elevate elimina os atritos para que os representantes gerenciem o pipeline no Slack. Graças às listas de oportunidade, os representantes podem acessar e editar os negócios deles em questão de segundos, e essas atualizações são sincronizadas com o Sales Cloud em tempo real, reduzindo o tempo de administração do CRM em 53%.

É uma vantagem tanto para você quanto para seus vendedores. Os vendedores ganham mais tempo para apoiar seus clientes, e você ganha mais visibilidade nos dados de negócios que utiliza para tomar decisões melhores e com maior rapidez. E tudo isso acontece onde você e sua equipe já estão trabalhando, ou seja, no Slack.

2. Acelere os negócios com automação e IA generativa

Ultimamente, a IA tem recebido muita atenção, e isso acontece por um bom motivo. A automação e a IA oferecem às organizações de vendas um novo patamar de eficiência.

Simplifique suas operações automatizando processos com fluxos de trabalho

Como líder de vendas, você precisa saber de imediato quando negócios importantes não estão indo bem. Entretanto, é provável que você não tenha tempo para acompanhar cada conta. Os fluxos de trabalho do Sales Elevate fazem o trabalho pesado, para que você possa dedicar seu tempo às tarefas mais complexas e estratégicas.

Os fluxos de trabalho prontos para uso do Sales Elevate incluem automações que ajudam a progredir com seus negócios. Por exemplo, se um negócio foi interrompido, você receberá um alerta para que possa agir imediatamente. Os representantes também podem acionar fluxos de trabalho para solicitar apoio ou aprovações para um negócio, o que faz com que economizem tempo procurando recursos. Como tudo é compartilhado em um canal do Slack, todos podem se manter em sintonia, e é possível reduzir o tempo que as pessoas levam para alternar entre apps.

“Com uma interface de usuário moderna e móvel, posso me conectar com minha equipe, clientes, dados de CRM em tempo real e ferramentas: tudo isso no Slack Sales Elevate. Minha equipe economizou 53% somente com o tempo usado em tarefas administrativas.” Kaylin Voss Diretora executiva de receita, Slack

Aproveite ao máximo seus dados coletivos com a IA do Slack

Considere esta situação: você está em uma conferência quase do outro lado do mundo, trabalhando em um fuso horário diferente daquele em que sua equipe está, mas precisa ter um resumo do que está acontecendo com uma determinada conta e encontrar um especialista no assunto que esteja atuando no projeto o mais rápido possível. O que você faz?

Antigamente, é possível que você tenha vasculhado seus canais e mensagens diretas no Slack e tivesse que ler diversos briefings, anotações e e-mails até encontrar o que necessitava. Agora, os líderes de vendas podem contar com a IA do Slack.

A IA do Slack pode ajudar a economizar o tempo normalmente usado para encontrar respostas resumindo conversas em questão de segundos. Os recursos da IA do Slack para líderes de vendas incluem:

Respostas da pesquisa , para ajudar a encontrar, na mesma hora, respostas provenientes de dados no Slack quando você faz perguntas usando uma linguagem natural, em vez de uma lista geral de resultados.

Os resumos de conversas , que deixam você por dentro das mensagens com um apenas clique, gerando destaques importantes dos seus canais e conversas.

Os destaques , que enviam um resumo diário personalizado do que está acontecendo nos seus canais mais importante. Dessa maneira, você pode gastar menos tempo se atualizando e dedicar-se mais às tarefas de maior prioridade.

Só sei de uma coisa: depois que você experimentar a IA do Slack, não vai mais querer viver sem ela. As empresas de todos os portes já economizam, em média, 97 minutos por usuário toda semana.

3. Padronize e escale as estratégias vencedoras da sua equipe

Um grande líder encontra formas de ajudar suas equipes a desenvolver e crescer. Criar uma equipe de vendas com alto desempenho significa ser capaz de entender quais atividades sua equipe faz melhor e padronizá-las na sua organização. Em meados deste ano, os modelos de vendas do Slack Sales Elevate ajudarão a replicar e escalar as estratégias vencedoras da sua equipe, transformando cada executivo de contas em um MVP.

Os vendedores podem usar esses modelos para automatizar o processo demorado de criar um plano da conta, um plano de fechamento mútuo ou um briefing executivo do zero. Os modelos estão prontos para ser usados ou podem ser personalizados, a fim de refletir as melhores práticas da equipe. Eles podem incluir dados relevantes do Salesforce automaticamente, eliminando o trabalho administrativo dos seus vendedores atarefados. A melhor parte é que tudo que você cria com modelos de vendas pode ser acessado diretamente nos seus canais do Slack.

Além disso, as equipes poderão acompanhar todas as entregas, proprietários, prazos, entre outros, para a preparação de reuniões com clientes, aprovações de negócios e planos para fechamento, em uma lista do Slack. As listas são um novo recurso, disponível em meados deste ano, que permitirá estruturar informações no Slack, para que você possa gerenciar todos os tipos de trabalho, desde projetos multifuncionais a solicitações internas. Incorpore listas aos seus modelos de vendas para proporcionar às tarefas da sua equipe mais organização e prestação de contas, assim como permitir a inclusão automática dos seus dados provenientes de apps de terceiros em uma lista, para simplificar seu trabalho.

Ainda neste ano, vamos incrementar os canais que você já usa com a implementação dos canais de registro. Trata-se de canais do Slack que mapeiam os registros do Salesforce. Quando um representante cria uma oportunidade no Salesforce, todos os detalhes sobre o registro podem ser adicionados automaticamente a um canal do Slack correspondente que tenha todos os membros da equipe trabalhando no negócio. Quando os representantes registram atividades e atualizam o status do negócio, essas informações são atualizadas tanto no canal quanto no registro do Salesforce.

Quando o negócio é fechado, o canal é arquivado, e as comemorações já podem começar! Os canais de registro são um divisor de águas, pois integram ainda mais o Sales Cloud e o Slack: os dados e as conversas de vendas estão disponíveis em todos os lugares, melhorando a visibilidade para toda a equipe de contas. Com a unificação da experiência de vendas, ficou ainda mais fácil escalar estratégias bem-sucedidas, compartilhar conhecimento e colaborar em alterações nos negócios em tempo real, sem nunca precisar sair do Slack.

Transforme sua organização de vendas com o Slack Sales Elevate

Os melhores líderes de vendas compreendem o poder de centralizar suas equipes, processos e dados de CRM em um só lugar. Quando você reduz a quantidade de tempo empreendida para procurar informações e recursos, você e sua equipe podem se concentrar no que mais interessa: vender. Mas não para por aí. O Slack simplifica o processo de compartilhar atualizações relevantes e acessar informações de contas importantes em qualquer lugar, para permitir que sua equipe seja bem-sucedida.