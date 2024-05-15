O Slack permite que pequenas empresas do mundo inteiro façam mais com menos. Desde oferecer experiências excepcionais ao cliente até a centralização da comunicação com equipes internas e parceiros externos, o Slack ajuda equipes em todos os lugares a aproveitarem ao máximo todos os recursos. O resultado?

Pequenas empresas usam o Slack para impulsionar suas operações e expandir negócios. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Veja como Megan, Renee e suas equipe, poderosas ainda que pequenas, aproveitam ao máximo o Slack:

“O Slack é uma ferramenta de colaboração poderosa dentro da nossa pequena empresa. Mudou totalmente o jogo na colaboração de projetos, tornando as conversas divertidas e produtivas. É difícil imaginar como fazíamos o trabalho antes do Slack!” Megan Ardis Gerente de projetos, Vicasso Chapter Leader em Cherry Hill, NJ

Uma nova comunidade para as pequenas empresas

As pequenas empresas têm uma história única para contar. Construir um negócio do zero não é tarefa fácil. Além disso, gerenciar a logística para isso só deixa mais evidente o volume de necessidades para alcançar o sucesso. Essas são experiências coletivas que valem a pena serem compartilhadas.

Então, decidimos fazer alguma coisa.

Dê boas-vindas à comunidade para pequenas empresas do Slack, um espaço dedicado a pequenos negócios para compartilhar histórias, fazer perguntas e mostrar como o Slack pode ajudar a levar a empresa para o próximo nível.

“Como uma startup em rápido crescimento, a equipe da YellowBird precisa estar conectada o tempo todo, em todos os fusos horários. O Slack nos possibilita a conexão com parceiros, compartilhamento de novidades incríveis sobre produtos e integração com nossas outras ferramentas de produtividade” Renee Pierson Gerente de produtos, YellowBird Membro da Comunidade Slack

Participe da comunidade para aprender como aumentar ainda mais sua pequena empresa

A comunidade dá acesso a uma rede crescente de proprietários de pequenas empresas, funcionários e empreendedores que sabem o que você está passando, entendem o que é preciso para fazer uma empresa crescer e adotaram o Slack como um dos principais fatores para o sucesso operacional.

A comunidade contará com uma biblioteca de recursos para pequenas empresas, incluindo estudos de caso e as práticas recomendadas do Slack, além de oportunidades para falar em eventos da comunidade junto com a equipe do Slack e nossos incríveis líderes da Comunidade.

Peça para participar da comunidade

Neste momento, o Slack está focado em um público específico para essa nova comunidade, com critérios particulares para inscrição. Por isso, estamos aceitando solicitações de associação daqueles que façam parte de organizações com no máximo 200 funcionários.

Pedir para entrar Primeiramente, você precisará solicitar a adesão à comunidade de pequenas empresas no workspace oficial da Comunidade Slack. Em seguida, acesse o canal #comunicados e localize a postagem fixada na barra de favoritos no topo da janela. Conclua o fluxo de solicitação de adesão. Depois de enviado, a equipe do Slack analisará seu pedido. Se aprovado, você será adicionado à comunidade, que atualmente é um canal privado dentro do workspace.

Até mais!