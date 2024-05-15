Slack aide les petites entreprises du monde entier à travailler toujours plus efficacement. Qu’il s’agisse d’optimiser l’expérience des clients ou de centraliser la communication entre les équipes internes et les partenaires externes, Slack aide les entreprises à exploiter au mieux l’ensemble de leurs ressources. Le résultat ?

Les petites entreprises s’appuient sur Slack pour optimiser leurs opérations et développer leurs activités. Mais vous n’avez pas besoin de nous croire sur parole. Découvrez comment Megan, Renee et leurs petites équipes repoussent les limites de la productivité grâce à Slack.

« Slack fonctionne comme une plateforme de collaboration dans notre entreprise. L’outil a transformé nos activités en rendant les conversations plus agréables et plus productives. Je ne m’imagine plus travailler sans Slack. » Megan Ardis Chef de produit, Vicasso Responsable de la communauté de Cherry Hill, New Jersey

Une nouvelle communauté pour les petites entreprises

Les petites entreprises ont elles aussi de belles histoires à raconter. Créer son activité à partir de zéro et la développer ensuite n’est pas facile. Une logistique solide est nécessaire pour réussir. Ces expériences aussi méritent d’être partagées.

C’est pourquoi nous avons décidé de les mettre à l’honneur.

Découvrez la communauté Slack pour les petites entreprises, un espace dédié au partage d’expériences et de témoignages, permettant de mettre en valeur la manière dont Slack aide les petites structures à passer à la vitesse supérieure.

« YellowBird est une startup qui connaît une croissance rapide, et l’équipe a besoin d’être connectée en permanence, sur tous les fuseaux horaires. Slack nous permet d’échanger avec nos partenaires, de partager des informations utiles et d’intégrer tous nos outils de productivité. » Renee Pierson Chef de produit, YellowBird Membre de la communauté Slack

Rejoignez notre communauté pour découvrir comment optimiser les activités de votre petite entreprise

Cette communauté vous donne accès à un réseau d’entrepreneurs et de salariés qui font face aux mêmes défis que vous pour développer leurs activités, et qui utilisent Slack pour booster leur réussite.

Vous pourrez profiter de nombreuses ressources utiles, comme des études de cas ou des bonnes pratiques, et pourrez même participer à des rencontres avec l’équipe Slack et nos responsables de communautés tous plus exceptionnels les uns que les autres.

Rejoignez la communauté

À l’heure actuelle, cette communauté accepte uniquement les demandes d’adhésion de personnes qui font partie d’entreprises ou d’organismes de 200 collaborateurs maximum.

Comment rejoindre la communauté Vous devez tout d’abord demander à rejoindre la communauté pour les petites entreprises. Pour ce faire, rendez-vous dans l’espace de travail officiel de la communauté Slack. Ensuite, accédez au canal #announcements et recherchez le message épinglé dans la barre en haut de la fenêtre. Suivez le processus et envoyez votre demande d’adhésion, pour que l’équipe Slack l’étudie. Si votre demande est approuvée, vous pourrez rejoindre la communauté, qui se présente actuellement sous la forme d’un canal privé au sein de l’espace de travail.

Nous avons hâte de vous retrouver parmi nous !