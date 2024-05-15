Slack ha permitido que pequeñas empresas de todo el mundo hagan más con menos. Desde ofrecer experiencias de primera clase a los clientes hasta centralizar la comunicación con los equipos internos y los socios externos, Slack ha ayudado a los equipos de todo el mundo a sacar el máximo provecho de todos los recursos. ¿La conclusión?

Las pequeñas empresas confían en Slack para impulsar sus operaciones y hacer crecer su negocio a escala. Pero no confíes solo en lo que nosotros te decimos: entérate cómo Megan, Renee y sus pequeños pero poderosos equipos sacan todo el provecho posible de Slack:

«Slack es una potente herramienta de colaboración para nuestra pequeña empresa. Ha cambiado las reglas del juego en términos de colaboración de proyectos, logrando que las conversaciones sean divertidas y productivas. Es difícil imaginar cómo hacíamos el trabajo sin Slack.» Megan Ardis Directora de productos, Vicasso Cherry Hill, N.J., jefa de sección

Una nueva comunidad para las pequeñas empresas

Las pequeñas empresas tienen una historia única por contar. Crear una empresa desde cero no es algo sencillo, y manejar la logística para este propósito solo magnifica lo mucho que se necesita para alcanzar el éxito. Son experiencias colectivas de las que vale la pena hablar.

Por lo tanto, decidimos hacer algo al respecto.

Di hola a la comunidad de pequeñas empresas de Slack: un espacio dedicado a que estas pequeñas empresas compartan historias, hagan preguntas y muestren cómo Slack puede ayudar a llevar los negocios al siguiente nivel.

«Como empresa emergente de rápido crecimiento, el equipo de YellowBird necesita estar conectado en todo momento y en todas las zonas horarias. Con Slack, podemos conectar con colegas, compartir nuevas y emocionantes actualizaciones de productos e integrarnos con nuestras otras herramientas de productividad». Renee Pierson Directora de productos, YellowBird Miembro de la Comunidad de Slack

Forma parte de la comunidad para aprender cómo puedes hacer crecer mejor tu pequeña empresa

Uniéndote a esta comunidad, tendrás acceso a una red cada vez más grande de propietarios de pequeñas empresas, empleados y empresarios que saben por lo que estás pasando, que entienden lo que se necesita para hacer crecer una empresa y que han optado por Slack como uno de los impulsores clave del éxito en sus operaciones.

La comunidad incluye una biblioteca de recursos para pequeñas empresas, que contiene casos prácticos y las mejores prácticas de Slack, e incluso oportunidades para hablar en eventos de la comunidad junto al equipo de Slack y nuestros magníficos líderes de la comunidad.

Solicitar unirse a la comunidad

En este momento, Slack se centra en un público específico para esta nueva comunidad, con parámetros particulares para la suscripción. Por lo tanto, actualmente estamos aceptando solicitudes de miembros que sean parte de una organización con no más de 200 empleados.

Solicitar unirse Primero, debes solicitar unirte a la comunidad de pequeñas empresas. Puedes hacerlo en el espacio de trabajo oficial de la comunidad de Slack. Después, ve hasta el canal #anuncios y encuentra la publicación fijada del canal en la barra de marcadores de la parte superior de la ventana. Completa el flujo de trabajo que se solicita. Después de que la envíes, el equipo de Slack revisará tu solicitud. Si se aprueba, te añadiremos a la comunidad, que en este momento es un canal privado en el espacio de trabajo.

¡Esperamos saber de ti!