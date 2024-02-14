¡Slack cumple 10 años!

¿Puedes creer que ya han pasado 10 años de la magia de Slack? ¡Fue rápido!

A medida que todos hemos adoptado nuevas formas de trabajar, Slack también ha evolucionado (¡mucho!) desde nuestros orígenes. Lo que comenzó como una simple herramienta de mensajería se ha transformado en una poderosa plataforma impulsada por IA, que une a los compañeros de equipo y las herramientas para que el trabajo sea más placentero para todos. ¡Y sentimos que recién estamos comenzando!

Al iniciar nuestra próxima década, queríamos destacar las 10 funciones más innovadoras que hemos implementado en los últimos 10 años. Desde nuestros primeros días como un destello en el mundo de los videojuegos hasta convertirnos en el centro de mando de innumerables lugares de trabajo, cada función representa un capítulo en nuestro viaje. *Indica la nostalgia*



Canales: donde se unen los equipos Abrir tu bandeja de entrada a cientos de correos electrónicos sin leer es suficiente para poner a cualquier persona en una espiral. Slack se creó con el supuesto de que la comunicación basada en canales cambiaría las reglas del juego para realizar el trabajo, y así ha sido. Desde debates sobre proyectos hasta charlas triviales, los canales mantienen la conversación organizada y garantizan que ningún mensaje se pierda en el abismo digital.

Hilos de tus conversaciones: sumérgete más profundo sin ahogarte en los detalles El desorden debilita la productividad. Es por eso que introdujimos hilos, que permiten mantener las conversaciones organizadas y entrar en los detalles esenciales sin enviar spam al canal principal. Es como tener una conversación enfocada en la barra lateral sin perder de vista el panorama general. Al mirar hacia atrás, no podemos imaginarnos a Slack sin los hilos.

Reacciones emoji: exprésate sin palabras A veces, un lo dice todo. Queríamos que Slack permitiera conexiones verdaderas y transparentes a medida que mostramos más de nosotros mismos en el trabajo. Al ser los primeros en introducir emojis y reacciones, no solo facilitamos la comunicación de situaciones como “Veo esto” ( ) o “Estoy de acuerdo” ( ), cultivamos una cultura de conexión humana entre compañeros de trabajo. Las reacciones te permiten compartir más de tu personalidad, ser más expresivo y, nos atrevemos a decir, ¡divertirte más!

Integraciones de aplicaciones: todo tu trabajo en un solo lugar Sabemos que Slack no es la única herramienta que usas durante tu jornada laboral, pero alternar entre ellas puede ser caótico. Desde Asana hasta Zapier, y más de 2600 aplicaciones intermedias, los equipos pueden integrar sus mejores herramientas en sus espacios de trabajo, llevando todo su trabajo al lugar donde ya está sucediendo: en Slack. Más de un millón de desarrolladores han creado aplicaciones en la plataforma de Slack y agradecemos a todos nuestros fantásticos socios que hacen que el Directorio de aplicaciones de Slack sea tan sólido como es. “En promedio, las personas cambian entre nueve aplicaciones por día, lo que fragmenta la comunicación y reduce la eficiencia. Al integrarnos en los componentes tecnológicos existentes de nuestros clientes, centralizamos esa información esencial en Slack”. Neel Patel Director de marketing de productos, Asana

Slack Connect: derriba muros, conéctate con tus colegas La comunicación basada en canales fue el factor decisivo que aportó valor a los equipos internos, pero la colaboración no siempre está tan limitada. Fuimos un paso más allá e hicimos que Slack fuera accesible para personas externas a tu organización. Slack Connect lleva los beneficios de los canales más allá de los límites del equipo al conectarte de forma segura con socios externos, clientes o cualquier persona con la que quieras trabajar, todo dentro del entorno familiar de Slack. Hoy en día, el 77 % de las empresas Fortune 100 usan Slack Connect. Michael Westra, ejecutivo de cuentas corporativas de Snowflake, afirma que Slack Connect le ha ayudado a triplicar el valor de las negociaciones año tras año. “Tener un canal externo de Slack con nuestros clientes potenciales y existentes realmente nos ayuda a distinguirnos y a transmitir que los clientes son nuestra principal prioridad.”

Juntas: porque escribir solo puede comunicar parcialmente A todos nos pasa lo mismo: estás en medio de un proyecto y necesitas conversar con un compañero de trabajo, pero expresas mejor tus pensamientos en vivo, y ahí es donde entran en juego las juntas. Ya sea que se trate de una reunión breve, una sesión de lluvia de ideas o mantener un “horario de oficina” en un canal, una junta cierra la brecha entre escribir y hablar. Dato curioso: las juntas se adoptaron más rápido que cualquier otra función que Slack haya lanzado en la última década.​

Estados: permite que tu equipo sepa si estás en la zona ¿Quieres salir a una cita? ¿Te preocupa un proyecto? ¿Estás de vacaciones en algún lugar donde no puedes consultar Slack? No importa la actividad, los estados mantienen a tu equipo informado, comunicando de manera simple y efectiva tu disponibilidad sin decir una sola palabra... porque las invitaciones del calendario y las respuestas automáticas de correo electrónico OOO no siempre son suficientes.

Canvas: centraliza la información necesaria El valor de Slack es mantener la información esencial organizada para los equipos que la necesitan. La introducción de canvas en Slack brindó a los equipos nuevas superficies para crear, compartir y colaborar en información de cualquier tipo, e incluso integrar flujos de trabajo. Además, como ocurre con todo en Slack, en los canvas se puede buscar, por lo que pueden convertirse en parte de la base de conocimiento colectiva de tu organización. Desde que lanzamos la función, se han creado casi 18 millones de canvas.

Generador de flujos de trabajo: automatiza lo mundano y eleva lo extraordinario ¿Por qué perder el tiempo en procesos repetitivos cuando el Generador de flujos de trabajo puede hacerlo por ti? El Generador de flujos de trabajo proporciona superpoderes de automatización a nuestros usuarios. Poder arrastrar y soltar acciones prediseñadas en un flujo de trabajo personalizado para optimizar todos los procesos de tu equipo te deja más tiempo para el trabajo que realmente importa. Desde que lanzamos el Generador de flujos de trabajo, nuestros usuarios han creado más de 1,3 mil millones de flujos de trabajo en Slack. “Los empleados que no pertenecen al área de TI conocen sus propios problemas y pueden aprovechar las capacidades de Slack para construir sus propios flujos de trabajo. No se trata solo de que TI aporte una herramienta, sino de una plataforma que otras personas pueden aprovechar para sus propias necesidades departamentales”. Russell Leader Director de Planificación e ingeniería, Verizon