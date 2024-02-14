Slack fête ses 10 ans !

Incroyable ! Slack a déjà 10 ans ! Que le temps passe vite !

Slack a énormément changé depuis ses débuts, en accord avec l’évolution des méthodes de travail. Ce qui, au départ, n’était qu’un simple outil de messagerie s’est transformé en une plateforme puissante basée sur l’IA. Aujourd’hui, Slack connecte les collaborateurs et les outils, pour que travailler devienne plus agréable pour tout le monde. Et l’aventure ne fait que commencer !

À l’aube de cette nouvelle décennie d’existence, nous souhaitions donner un coup de projecteur sur les 10 fonctionnalités les plus révolutionnaires que nous avons déployées ces 10 dernières années. Nos débuts timides dans l’univers du jeu vidéo nous ont conduits au sein d’un nombre incalculable d’entreprises, dont nous sommes devenus le centre de commande. Et chaque fonctionnalité développée représente un chapitre de notre histoire. *Petite musique nostalgique*



Canaux : là où les équipes se retrouvent Il n’y a rien de plus stressant que d’ouvrir sa boîte e-mail et d’y découvrir des centaines de messages à lire. Slack a été créé avec la conviction que les communications par canaux allaient révolutionner notre façon de travailler, et le pari est clairement gagné ! Des discussions sur les projets aux conversations informelles autour de la machine à café, les canaux intègrent tout cela et permettent de s’assurer qu’aucun message ne disparaît dans les limbes du numérique.

Fils de discussion : approfondir un sujet sans se noyer dans les détails La désorganisation est l’ennemie de la productivité. C’est pourquoi nous avons lancé les fils de discussion, qui permettent d’organiser les conversations et d’approfondir un sujet sans envahir le canal principal. C’est un peu comme mener une discussion parallèle sur un sujet précis sans perdre de vue le contexte général. Avec le recul, il nous est impossible d’imaginer Slack sans les fils de discussion.

Réactions émoji : s’exprimer sans mots Parfois, un simple suffit. Nous souhaitions que Slack puisse permettre de nouer des liens à la fois authentiques et transparents, car, de nos jours, nous dévoilons davantage notre personnalité au travail. En étant les premiers à lancer les émojis et les réactions, non seulement nous avons donné la possibilité à nos utilisateurs d’exprimer des choses simples comme « J’ai bien vu ce message » ( ) ou « Je suis d’accord » ( ), mais nous avons également humanisé les échanges professionnels. Les réactions vous permettent de dévoiler davantage votre personnalité, d’être plus expressif et, n’ayons pas peur de le dire, de vous amuser !

Intégrations des applications : centralisez toutes vos tâches Nous savons parfaitement que vous n’utilisez pas uniquement Slack pour travailler, et jongler entre toutes vos applications peut être fastidieux. D’Asana à Zapier, vous avez le choix entre plus de 2 600 applications parmi les plus populaires, que vous pouvez intégrer dans vos espaces de travail afin de rassembler toutes vos tâches dans un seul et même endroit : Slack. Plus d’un million de développeurs ont déjà publié des applications sur la plateforme Slack. Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos fantastiques partenaires, sans qui la liste des applications Slack ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. « Les salariés jonglent chaque jour entre neuf applications en moyenne, ce qui fragmente la communication et nuit à l’efficacité. En nous intégrant aux piles technologiques existantes de nos clients, nous rassemblons toutes les informations essentielles dans un seul et même endroit : Slack. » Neel Patel Directeur marketing produits, Asana

Slack Connect : éliminer les silos pour tisser des liens entre collègues Si les communications par canaux ont changé la donne pour les équipes internes, la collaboration ne se limite pas à ce type d’échange. Nous avons voulu aller un peu plus loin et rendre Slack accessible aux collaborateurs externes à votre entreprise. Slack Connect étend les avantages des canaux au-delà des frontières de vos équipes, en vous permettant d’échanger en toute sécurité avec vos partenaires externes, vos clients ou toute personne avec qui vous souhaitez travailler, tout cela dans l’environnement familier de Slack. Aujourd’hui 77 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent Slack Connect. Comme l’explique Michael Westra, responsable de comptes chez Snowflake, Slack Connect l’a aidé à tripler le montant de ses transactions en un an : « Grâce aux canaux Slack partagés avec nos prospects et nos clients, nous pouvons nous démarquer et montrer clairement que nos clients sont notre priorité. »

Appels d’équipe : quand l’écrit ne suffit pas Nous avons tous connu cette situation : en plein milieu d’un projet, vous avez besoin de discuter avec un collègue, mais pour réussir à faire passer vos idées, il vous faut les exprimer oralement. C’est là que les appels d’équipe entrent en scène. Qu’il s’agisse d’un échange rapide, d’une session de brainstorming ou bien d’heures de permanence dans un canal, les appels d’équipe comblent le manque qui existe entre un message écrit et une conversation en personne. Petite anecdote : l’adoption des appels d’équipe a été plus rapide que pour toute autre fonctionnalité lancée par Slack au cours des dix dernières années.

Statuts : informez vos collègues de vos disponibilités Vous devez vous absenter pour un rendez-vous ou pour travailler sur un projet ? Vous partez en vacances quelque part où vous ne pourrez pas (ou ne devriez pas !) consulter Slack ? Quelles que soient vos raisons, les statuts sont là pour informer facilement et efficacement vos collègues de vos disponibilités sans dire un mot... car les invitations de calendrier et les e-mails d’absence automatiques ne suffisent pas toujours.

Canevas : centralisez les informations à connaître Organiser les informations essentielles pour les équipes qui en ont besoin, c’est là l’intérêt de Slack. Grâce aux canevas, les équipes ont à leur disposition de nouveaux moyens de créer des informations en tout genre, de les partager, de collaborer dessus et même d’intégrer des flux de travail. De plus, comme pour toutes les autres fonctionnalités de Slack, vous pouvez effectuer des recherches dans les canevas. Ils s’intègrent ainsi à la base de connaissances collective de votre entreprise. Depuis leur lancement, près de 18 millions de canevas ont été créés !

Générateur de flux de travail : automatisez les tâches répétitives pour consacrer plus de temps au travail à valeur ajoutée Pourquoi perdre votre temps sur des tâches répétitives que le générateur de flux de travail pourrait effectuer pour vous ? Le générateur de flux de travail donne à nos utilisateurs un superpouvoir : celui de l’automatisation. La possibilité de glisser-déposer des actions prédéfinies dans un flux de travail personnalisé pour rationaliser tous les processus de votre équipe vous permet de consacrer davantage de temps aux activités à valeur ajoutée. Depuis le lancement du générateur de flux de travail, nos utilisateurs ont créé plus de 1,3 milliard de flux de travail dans Slack. « Les collaborateurs des différents services connaissent les problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés, davantage que l’équipe informatique. Ils peuvent ainsi exploiter les fonctionnalités de Slack pour créer leurs propres flux de travail. Il ne s’agit pas d’un simple outil fourni par le service informatique, c’est une plateforme sur laquelle les autres collaborateurs peuvent s’appuyer pour répondre aux besoins de leur propre service. » Russell Leader Directeur de la planification et de l’ingénierie, Verizon