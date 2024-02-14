Slack이 10주년을 맞이했습니다!

Slack의 마법이 시작된 지 벌써 10년이 되었다는 사실, 믿겨지시나요? 시간이 참 빠르죠!

우리 모두가 새로운 업무 방식을 받아들이면서, Slack 역시 처음과 비교해 많이 진화했습니다. 간단한 메시징 도구로 시작되었지만 이제는 강력한 AI 기반 플랫폼이 되어, 팀원과 도구를 연결하고 모두가 즐겁게 일할 수 있도록 만들어 주고 있습니다. 하지만 이 모든 것은 이제 시작일 뿐입니다!

새로운 10년을 시작하면서, Slack은 지난 10년간 출시했던 가장 혁신적인 10가지 기능들을 집중 조명하려고 합니다. 게임 세계에서 미약하게 빛나던 초기 시절부터 오늘날 수많은 직장의 지휘 센터가 되기까지, 각 기능들은 Slack의 여정에서 중요한 페이지를 장식합니다. *추억을 향해 큐!*



채널: 팀이 하나로 모이는 곳 안 읽은 수백 개의 메일이 쌓인 수신함을 여는 일은 누구에게나 머리 아픈 일입니다. Slack은 채널 기반의 커뮤니케이션이 업무를 해내는 데 혁신적인 기능이 될 것이라는 전제를 기반으로 만들어졌으며, 실제로도 그랬죠! 프로젝트 논의부터 탕비실에서 나누던 일상적인 대화에 이르기까지, 채널은 대화를 체계적으로 정리하고 어떤 메시지도 디지털 수렁 속에 빠지지 않도록 해 줍니다.

스레드: 세세한 내용에 파묻히지 않으면서 더 깊이 살펴보기 복잡함은 생산성을 떨어뜨립니다. 그래서 Slack에서는 대화를 체계적으로 유지하고 주요 채널에 지나치게 알림을 보내지 않으면서 핵심 내용을 알 수 있도록 해 주는 스레드를 도입했습니다. 전체 맥락을 놓치지 않으면서도 집중할 수 있는 사이드바 대화를 나누는 것과 같습니다. 돌아보면, 스레드가 없는 Slack은 상상할 수도 없습니다.

이모티콘 반응: 말하지 않고 표현하기 가끔은 만으로 충분할 때가 있습니다. Slack은 직장에서 자신의 더 솔직한 모습을 보여주어 진정성 있고 투명한 소통을 지원하고자 했습니다. Slack은 이모티콘 및 반응을 최초로 도입하여 “확인했습니다”( ) 또는 “동의합니다”( )와 같은 내용을 소통하기 더 쉽게 만들었을 뿐만 아니라 직장 동료들 간에 인간적으로 연결된 문화를 조성했습니다. 반응을 사용하면 개성을 더 드러내고, 더 풍부하게 표현하고, 더 재미를 느낄 수 있습니다!

앱 통합: 모든 작업을 한곳으로 가져오기 하루 일과 중 사용하는 도구가 Slack뿐인 것은 아니므로, 여러 도구들을 오가면 정신이 없을 수 있습니다! 팀은 Asana부터 Zapier까지 2,600개 이상의 앱 중 최고의 도구를 작업 공간에 통합하여 작업이 이미 이루어지고 있는 하나의 공간, 바로 Slack에 모든 작업을 가져올 수 있습니다. 100만 명 이상의 개발자가 Slack 플랫폼에서 앱을 개발했으며, Slack 앱 디렉터리를 지금과 같이 강력하게 만들어 주시는 모든 놀라운 파트너분들께 이 자리를 빌려 감사드립니다. “평균적으로 사람들은 하루에 9개의 앱을 오가는데, 단편적으로 소통하게 되고 효율성도 낮아지죠. 저희는 고객의 기존 기술 스택에 통합하여, 그 필수 정보를 Slack이라는 하나의 중심 공간으로 가져옵니다.” Asana 제품 마케팅 관리자 Neel Patel

Slack Connect: 벽을 허물고 동료들과 소통 채널 기반의 커뮤니케이션은 내부 팀에 가치를 가져다 준 혁신적인 기능이었지만, 협업이 항상 내부에서만 일어나는 건 아닙니다. Slack은 한 발짝 더 나아가, 조직 외부의 사용자도 Slack에 액세스할 수 있도록 만들었습니다. Slack Connect는 외부 파트너, 클라이언트 또는 협업하려는 어떤 사용자와도 익숙한 Slack 환경 내에서 안전하게 소통하도록 지원해 채널의 이점을 팀의 경계 너머까지 확장합니다. 오늘날 Fortune 100대 기업의 77%가 Slack Connect를 사용합니다. Snowflake의 기업 계정 경영진인 Michael Westra는 Slack Connect 덕분에 거래 규모가 매년 3배나 늘어났다고 밝혔습니다. “잠재 고객, 고객과 외부 Slack 채널을 공유하면 저희가 고객을 최우선으로 생각한다는 것을 보여주게 되며 저희를 차별화하는 데 정말 도움이 되지요.”

허들: 키보드로 치는 것보다 효과적인 것 프로젝트를 진행하며 직장 동료와 이야기해야 하는데, 생각을 말로 직접 표현하는 게 더 효과적이라고 생각한 적이 있을 것입니다. 바로 그럴 때를 위해 허들이 만들어졌습니다. 간단히 최신 내용을 따라잡거나, 브레인스토밍 세션을 진행하거나, 채널에서 “업무 시간”을 갖는 경우에 모두 허들은 문자로 치는 것과 말로 표현하는 것의 격차를 메워 줍니다. 재미있는 사실은, Slack에서 지난 10년간 출시된 다른 어떤 기능들보다도 허들이 훨씬 빠르게 채택되었다는 것입니다.

상태: 팀에 내 상태 알리기 약속이 있어서 자리를 비우시나요? 프로젝트에 완전히 집중하고 있나요? 어딘가로 휴가를 떠나 Slack을 확인하지 않을 예정인가요? 어떤 활동이나 상태를 사용하면 단어 하나 사용하지 않고도 팀에 자신의 상태를 알려 업무 가능 여부를 간단하고 효과적으로 전달할 수 있습니다… 캘린더 초대와 자리 비움을 알리는 이메일 자동 응답이 늘 효과적인 것은 아니기 때문이죠.

캔버스: 알아야 할 정보를 중앙 집중화 정보가 필요한 팀을 위해 필수 정보를 체계적으로 유지하는 것이 바로 Slack의 가치입니다. Slack에 캔버스가 도입되면서 팀은 어떠한 유형의 정보든 만들고, 공유하고, 협업하고, 심지어는 워크플로를 포함할 수도 있는 새로운 공간을 얻게 되었습니다. 여기에, Slack의 모든 정보와 마찬가지로 캔버스는 검색할 수 있으므로 조직의 집단 지식 기반의 일부가 될 수 있습니다. 이 기능을 출시한 후 약 1,800만 개의 캔버스가 생성되었습니다!

워크플로 빌더: 단순 반복 작업을 자동화하고 특별한 작업을 한층 가속화 반복적인 프로세스에 시간을 낭비하지 마세요. 워크플로 빌더가 해 드리니까요. 워크플로 빌더는 사용자에게 자동화라는 초능력을 제공합니다. 미리 만들어진 조치를 맞춤형 워크플로에 끌어다 놓아 모든 팀 프로세스를 간소화하면 진짜 중요한 작업에 시간을 더 투자할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 출시한 후 사용자들은 Slack에서 13억 개가 넘는 워크플로를 생성했습니다. “IT 팀이 아닌 직원들도 문제점을 파악하고 Slack 기능을 활용해 자체 워크플로를 구축할 수 있습니다. 단순히 IT 팀에서 도구를 제공하는 것이 아니라, 다른 모든 팀이 부서의 요구 사항에 맞게 스스로 구축할 수 있도록 도와주는 플랫폼이죠.” Verizon 기획 및 엔지니어링 부문 이사 Russell Leader