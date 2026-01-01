생산성
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
Slack과 세일즈포스에서 팀의 성과 달성을 앞당기는 새로운 도구 출시
팀, 도구 및 데이터 간의 격차를 해소하여 모두가 더 빠르게 협업함으로써 고객 중심 솔루션을 제공하기 위한 방법
훨씬 빨라진 검색 속도: Slack의 엔터프라이즈 검색을 사용하기 위한 비법과 요령
업무 흐름을 유지하면서 모든 대화, 앱, 데이터에서 필요한 정보를 찾아보세요.
Slack의 에이전트 및 AI 혁신으로 그 어느 때보다 더 스마트하고 빠르게 일하세요
Slack의 Agentforce, 타사 앱 에이전트, 새로운 전용 Slack AI 기능이 팀의 업무 방식을 혁신합니다.
Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요
Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요
Slack AI를 통해 더욱 스마트하고 빠르게 일하는 모든 규모의 기업들
Slack AI는 모든 유료 플랜에서 구매가 가능하며, 고객이 데이터의 잠재력을 최대한 활용하여 직원들의 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
Slack AI가 출시되었습니다
지금 바로 사용 가능한 Slack의 새로운 생성형 AI 기능으로 일상적인 업무를 빠르게 진행해 보세요