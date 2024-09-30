시간은 가장 중요한 자산이지만 직원들은 업무 시간의 약 3분의 1을 가치가 낮은 작업에 사용합니다. Gartner의 설문 조사에 따르면 지식 근로자의 47%가 효과적인 업무 처리에 필요한 정보를 찾느라 어려움을 겪고 있다고 합니다. 이미 비효율적인 업무용 시스템에 더 많은 AI 기능과 앱을 추가하는 것은 생산성을 높이기는 커녕 오히려 방해할 수 있습니다. 팀에 정말로 필요한 것은 AI와 협업할 수 있는 더 효율적인 방법입니다. 사용자 친화적인 대화형 인터페이스를 통해 사람과 디지털 에이전트가 원활하게 협업할 수 있습니다.

Dreamforce에서 저희는 어떤 업무 상황에도 여러분과 팀이 시간을 절약할 수 있도록 설계된 강력한 AI 업데이트 세 가지를 선보였습니다. 이번 업데이트를 통해 단 하나뿐인 에이전트 기반의 업무용 운영 체제에서 CRM, 타사 앱 에이전트, 회사 지식의 정보를 빠르게 찾아 필요한 작업을 수행할 수 있습니다.

Slack의 Agentforce(구 Einstein Copilot): 이 Salesforce용 대화형 AI 에이전트는 AI에 기반한 CRM 인사이트를 Slack에 직접 가져오므로 사용자가 더 빠르게 고객 데이터에 따라 조치를 취할 수 있습니다.

Slack의 타사 AI 에이전트: Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity 등과 같이 회사가 자주 사용하는 AI 에이전트 및 어시스턴트를 통합합니다.

새로운 Slack AI 기능: 파일과 앱을 포함하는 검색 결과, 허들의 스크립트 및 노트 작성, AI 기반의 워크플로 빌더가 업무를 더욱 효율적으로 만들어 줍니다. 이러한 기능을 함께 사용하면 Slack에서 공유된 집단 지성을 더욱 제대로 활용할 수 있습니다.

Slack의 에이전트 기반 업무용 운영 체제는 그저 다른 방식으로 일하는 것만이 아니라 더 스마트하게 일하는 방법에 대해 새로운 정의를 내리고 있습니다. Slack CEO Denise Dresser

Slack에서 Agentforce로 CRM 인사이트를 빠르게 파악하고 그에 따라 작업 수행

CRM만큼 고객에 대해 세부 정보를 가지고 있는 사람은 아무도 없습니다. 간단한 질문을 통해 필요한 특정 계정 정보를 얻을 수 있다면 어떨까요? 그리고 그 정보에 따라 즉시 조치를 취할 수 있다면 어떨까요?

내년 초에 출시될 예정인 Agentforce(구 Einstein Copilot)는 Slack에 직접 CRM에 기반한 에이전트를 제공할 예정입니다. Slack의 새로운 전용 사용자 인터페이스(UI)를 통해 팀원과 소통하듯이 Agentforce와 상호 작용할 수 있습니다. 질문을 하고 지침을 주고 CRM의 고객 데이터와 Slack의 대화 데이터에 기반한 답변을 기대할 수 있죠.

예를 들어, 영업 잠재 고객 팀은 채널을 떠나지 않고도 Salesforce 레코드를 자세히 살펴보고 기회 및 사례에 대한 요약을 받아볼 수 있습니다. 이 요약에는 추천하는 다음 단계도 포함됩니다. 거기서 Agentforce는 영업 활동 이메일을 작성하고 개인 또는 채널에 초안을 공유할 수 있습니다. 가장 정확한 정보와 권장 사항을 제공 받은 팀원들은 빠르게 조치를 취하고 강력하고 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

또한 Data Cloud에 기반한 각 Salesforce Agentforce 에이전트는 추론하고, 작업을 조율하고, 조치를 취할 수 있으며, Slack에서 바로 개인 맞춤형 경험을 대규모로 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Agentforce 영업 코치는 거래의 맥락에 맞게 역할극 시나리오를 만들고 맞춤화된 객관적 피드백을 제공하여 판매자의 역량을 향상하도록 도울 수 있습니다.

Slack의 Agentforce는 Agentforce 및 Slack 라이선스에 대한 액세스 권한이 있는 고객을 대상으로 2025년 초에 제공될 예정입니다. Slack에서 Agentforce를 빨리 사용하고 싶으신가요? 계정 팀에 문의하여 이번 가을 베타 버전을 체험해 보세요.

일상적인 업무는 타사 앱 에이전트에게 맡기고 가장 중요한 업무에 집중

Agentforce는 CRM 데이터로 작업할 때 매우 유용하지만, 처리해야 할 나머지 업무들은 어떻게 해야 할까요? 이제 Slack에서는 캠페인을 구축하든, 고객 문제를 해결하든, 프레젠테이션을 준비하든, 프로젝트를 마무리하든, 에이전트가 여러분 곁에서 해야 할 일들을 “완료”합니다.

Agentforce가 있는 Slack의 동일한 전용 UI에서 바로 타사 앱 에이전트 및 어시스턴트와 대화하며 콘텐츠 초안을 작성하거나, 시장 조사를 진행하거나, 파일을 가져와 요약하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 오늘 저희는 Slack Marketplace에서 Adobe Express 및 Cohere 등과 같이 바로 사용할 수 있으며 다운로드할 수 있는 몇 가지 AI 앱을 준비했습니다. 이 외에도 Anthropic의 Claude, Glean, You.com, IBM, Perplexity와 같은 더 많은 앱들도 곧 출시할 예정입니다. 또한 전용 API를 사용하여 맞춤형 에이전트도 구축할 수 있습니다.

“Adobe와 Slack은 함께 첨단 업무 환경에서 AI를 통해 협업하고 이미지를 생성하는 기능을 향상하고 있습니다. 팀이 협업 환경을 떠나지 않고도 손쉽게 브랜드 이미지를 제작하고 전문 템플릿에 액세스할 수 있는 기능은 크리에이티브 직원과 사무직 직원 모두에게 획기적인 기능이 될 것입니다. Slack에서 Adobe 에이전트에 더 쉽고 빠르게 액세스하여 팀이 어떤 결과물을 만들어 낼지 기대됩니다.” Adobe 개발자 플랫폼 및 파트너 에코시스템 부문 부사장 Aubrey Cattell

Slack 앱, 에이전트, 어시스턴트 등을 위한 허브인 Slack Marketplace에서 타사 앱 에이전트를 설치하세요. Adobe Express: 사용자가 간단한 프롬프트로 디자인 프레젠테이션, 미디어 캠페인, 소셜 포스트 또는 전단지 등과 같은 브랜드 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. Amazon Q Business: 고객의 기업 시스템의 데이터와 정보를 기반으로 질문에 답변하고 요약을 제공하고 콘텐츠를 생성하고 안전하게 작업을 완료합니다. (곧 출시 예정) Anthropic의 Claude: 콘텐츠를 생성, 편집, 요약하는 것을 돕고, 패턴과 인사이트를 파악하도록 데이터를 분석하고, 코드를 작성 및 디버그하고, 여러 출처의 정보를 종합하여 연구를 가속화합니다. (곧 출시 예정) Asana: Slack 대화 내의 정보에 따라 상태, 방해물, 다음 단계 등과 같은 프로젝트 인사이트 및 추천을 표시합니다. Box: 업로드된 계정 계약서를 분석하고 내부 문서에서 경쟁사에 대한 질문에 빠르게 답변하고 보고서를 요약하는 데 도움을 주는 AI 기반 콘텐츠를 제공합니다. Cohere: 기업의 독점적 비즈니스 데이터에 기반한 콘텐츠와 답변을 제공하는 Slack의 대화형 AI 앱으로 효율성을 높입니다. Glean: 회사의 모든 데이터를 연계하고 이해하므로 사용자는 답변을 찾고 일상적인 작업과 워크플로를 자동화할 수 있습니다. (곧 출시 예정) Perplexity: 신뢰할 수 있는 출처를 웹에서 검색하여 경쟁사 분석 및 추천 전략에 대한 정확한 인사이트를 제공합니다. (곧 출시 예정) Workday: 직원과 관리자에게 AI 어시스턴트를 제공하여 급여, 근무 시간 및 근태, 인사 요구 등 재무 및 HR 기록에 기반한 인사이트에 액세스할 수 있습니다. (곧 출시 예정) Writer: 고객의 데이터, 브랜드, 워크플로에 맞춘 AI 앱으로 에셋 초안을 작성하고 데이터를 분석하고 질문에 답변하고 새로운 아이디어를 브레인스토밍합니다. ​​You.com: 계산기, 번역, 코딩 환경 등 내장된 도구가 있는 개인 맞춤형 검색 경험을 제공하여 정보 및 서비스에 간편하게 액세스할 수 있습니다. (곧 출시 예정)

Slack은 타사 앱 에이전트가 Slack Marketplace에 게시되기 전에 사전 품질 및 보안 검토를 실시합니다. Slack Marketplace를 위해 타사 앱 에이전트를 구축하는 회사는 LLM을 학습시키는 데 Slack 데이터를 사용하는 것을 금지하고 해당 앱에 대한 중요한 보안 및 규정 준수 세부 정보를 공유하도록 하는 등 Slack의 앱 가이드라인을 준수하는 것에 동의해야 합니다. 또한 Slack 소유자 및 관리자는 워크플레이스에 추가할 수 있는 에이전트 앱을 제어할 수 있습니다. 타사 앱 에이전트와 관련된 정책 및 권한에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

이제 유료 Slack 플랜을 이용하는 고객은 Slack Marketplace에서 타사 앱 에이전트를 다운로드할 수 있습니다.

완전히 새로운 Slack AI 기능으로 회사 지식의 잠재력을 최대한 활용

CRM에서 고객 데이터를 활성화하고 타사 앱 에이전트의 지원을 받는 것 외에도 조직은 Slack에 기본적으로 있는 방대한 정보를 바탕으로 조치를 취할 수 있어야 합니다. 더 많은 팀이 Slack에서 일할수록 이전 프로젝트와 결정에 대한 대화와 데이터가 쌓여 집단 지식이 더욱 풍부해집니다. 이 정보의 바다에서 정확하게 필요한 것을 바로 찾을 수 있다고 상상해 보세요.

그렇기에 올해 초, 회사의 지식을 Slack에서 바로 활용할 수 있는 간단하고 직관적이고 신뢰할 수 있는 AI 경험인 Slack AI를 선보였습니다. Slack AI는 질문에 답변하고 채널과 스레드를 요약하고 채널에서 매일 한 눈에 정리를 제공합니다. Slack AI가 출시된 후 고객들은 6억 개 이상의 메시지를 요약했고 110만 시간을 절약할 수 있었습니다. 이로 인해 직원들은 더 유용한 업무에 집중할 수 있는 시간을 되찾았습니다.

이제 Slack은 더욱 스마트하게 일할 수 있도록 다음과 같이 지원합니다.

Slack AI 검색 은 더 풍부하고 관련도 높은 답변을 위해 파일과 앱의 정보를 포함한 결과를 표시합니다. 이전에는 Slack AI에게 “프로젝트 Acme는 무엇인가요?”와 같은 질문을 하면 액세스할 수 있는 대화를 기반으로 간결한 답변을 얻을 수 있었습니다. 하지만 이제 Slack AI는 사용자가 이미 액세스할 수 있는 다이렉트 메시지 또는 채널에서 공유된 파일에 숨어 있는 정보를 사용하여 더 스마트한 답변을 생성할 수 있습니다. 여기에는 캔버스 , 클립 의 스크립트, Google 및 Microsoft 파일 등과 같이 연결된 앱의 문서가 포함됩니다.

Slack AI 허들 노트 는 핵심 요점과 작업 항목을 포착해 주므로 사용자는 업무 진행에 집중할 수 있습니다. 다음에 허들 을 실시간으로 사용할 때 Slack AI 허들 노트를 켜서 음성 및 허들 메시지 스레드에서 공유된 내용을 바탕으로 허들의 요점을 정리할 수 있습니다. 허들이 종료되면 Slack AI는 자동으로 생성된 스크립트와 함께 노트, 작업 항목, 공유된 파일이 있는 캔버스를 만듭니다. 허들이 시작된 채널 또는 메시지에 있는 모두가 이 AI로 작성된 노트를 볼 수 있으므로 전체 팀이 동일한 정보를 공유하고 허들 후에 빠르게 조치를 취할 수 있습니다.

AI 워크플로 빌더는 간단한 자연어 프롬프트를 통해 일반적인 워크플로를 생성하여 일상 작업을 쉽게 자동화합니다. 이제 “매주 월요일 오전 9시마다(태평양 표준시) 프로젝트 업데이트를 보내달라고 팀에게 리마인드를 보내주세요”와 같은 프롬프트를 타이핑하기만 하면 Slack AI와 워크플로 빌더 가 워크플로를 만드는 모습을 보실 수 있습니다. 이 워크플로를 게시하기 전에 필요에 따라 편집할 수도 있습니다. 또한 사용자는 새로운 “채널 요약” 단계를 사용하여 선택한 공개 채널의 반복적인 요약을 게시하는 워크플로를 만들 수 있습니다.

간단하고 직관적으로 Slack AI를 설계했지만, 안전하고 비공개적인 제품을 구축하는 데도 집중하였습니다. Slack AI는 Slack이 관리하는 가상 비공개 클라우드(VPC)에 직접 호스팅되는 대규모 언어 모델(LLM)로 모든 데이터를 Slack의 신뢰할 수 있는 경계 안에 보관하며, Slack은 고객 데이터를 가지고 LLM을 학습시키지 않습니다. Slack AI는 고객이 Slack에서 기대할 수 있었던 것과 동일한 보안 관행 및 규정 준수 표준을 유지합니다. 그리고 추가적인 제어 및 거버넌스를 위해 Slack 관리자와 소유자는 특정 Slack AI 기능을 비활성화할 수도 있습니다. Slack AI의 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

이 새로운 Slack AI 기능은 이제 Slack AI 고객 모두가 사용할 수 있습니다. Slack AI는 모든 유료 Slack 플랜에서 유료 추가 기능으로 제공됩니다.

에이전트 및 AI를 위한 가장 자연스러운 공간인 Slack

Slack과 에이전트의 강력한 기능을 사용해 모든 CRM 데이터와 회사 정보를 활용하고 옆 팀원에게 도움을 요청하듯 쉽게 일상 업무에 대한 도움을 받을 수 있어 Slack은 대화형 AI를 위한 궁극적인 종착지라고 말할 수 있습니다. 바로 업무 흐름 가운데 에이전트와 AI로 온종일 모든 비즈니스 요구 사항을 해결하고 데이터가 안전하게 보호된다는 사실을 믿을 수 있죠.

이것은 시작에 불과합니다. 에이전트 기반 업무용 운영 체제인 Slack을 지속적으로 발전시켜 나가면서 사람과 모든 에이전트가 나란히 안전하게 업무를 처리하고 서로를 보강하여 가장 중요한 업무에 집중할 수 있는 미래를 목표로 나아가고 있습니다.

자세히 알아보기 위해 영업 팀에 문의하거나 Slack의 모든 AI 혁신을 다룬 최근 웨비나를 시청하세요.

