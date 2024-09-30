El tiempo es nuestro activo más valioso y, aun así, la plantilla dedica casi un tercio del suyo a tareas de poca importancia. De acuerdo con una encuesta de Gartner, al 47 % de los trabajadores del conocimiento le cuesta encontrar la información que necesita para sacar adelante su trabajo correctamente. Si se añaden más aplicaciones y capacidades de IA a un sistema de trabajo que ya es poco eficiente de por sí, se puede frenar la productividad en lugar de aumentarla. Lo que los equipos necesitan de verdad es una forma más eficiente de colaborar con IA que permita a las personas y los agentes digitales trabajar de manera conjunta sin interrupciones a través de una interfaz conversacional fácil de usar.

En Dreamforce, hemos presentado tres potentes actualizaciones de IA diseñadas para que tanto tus equipos como tú ahorréis tiempo, independientemente de lo que os depare la jornada. Estas actualizaciones os permitirán encontrar y utilizar rápidamente la información de vuestro CRM, agentes de terceros y datos de la empresa, todo ello en un sistema operativo de trabajo potenciado por agentes.

Agentforce (antes denominado Einstein Copilot) en Slack: este agente de IA conversacional para Salesforce integra los datos de tu CRM potenciados por IA directamente en Slack para que puedas utilizar los datos de cliente más rápido.

Agentes de IA de terceros en Slack: integra tus asistentes y agentes de IA favoritos de empresas como Adobe, Anthropic, Cohere y Perplexity, entre otras.

Nuevas funciones de IA de Slack: estamos consiguiendo que el trabajo sea cada vez más eficiente con resultados de búsqueda que incluyen archivos y aplicaciones; transcripciones y toma de notas para juntas; y un creador de flujos de trabajo con IA. Gracias a su combinación, podrás sacar un mayor partido a la información que compartes en Slack.

El sistema operativo de trabajo basado en agentes de Slack está redefiniendo el significado de trabajar no solo de forma diferente, sino también más inteligente. Denise Dresser Directora general, Slack

Encuentra y utiliza rápidamente los datos del CRM con Agentforce en Slack

Nadie conoce los datos de tus clientes mejor que tu CRM. ¿Y si bastara con hacer simples preguntas para obtener la información específica de las cuentas que buscas y, luego, utilizarla al instante?

Agentforce (antes denominado Einstein Copilot), cuyo lanzamiento está previsto para principios del año que viene, integrará tu agente basado en CRM directamente en Slack. A través de una nueva interfaz de usuario (IU) especializada en Slack, podrás interactuar con Agentforce como si de un compañero de equipo se tratara: hazle preguntas, dale instrucciones y recibe respuestas basadas en los datos de cliente de tu CRM y los datos de conversaciones de Slack.

Por ejemplo, un equipo de prospección de ventas puede consultar los registros de Salesforce sin salir del canal y leer un resumen de las oportunidades y los casos acompañado de recomendaciones sobre los próximos pasos. Luego, Agentforce puede redactar correos electrónicos promocionales y compartir los borradores con personas o canales. Una vez que cuenten con la información y las recomendaciones más precisas, los miembros del equipo podrán ponerse manos a la obra rápidamente y centrarse en forjar relaciones más estrechas y duraderas con la clientela.

Asimismo, todos los agentes de Agentforce de Salesforce, que se sirven de la tecnología de Data Cloud, pueden razonar, organizar tareas y actuar para ofrecer experiencias personalizadas a escala sin salir de Slack. Por ejemplo, Agentforce Sales Coach puede ayudar al personal de ventas a mejorar sus habilidades en el propio canal creando simulaciones de una negociación y ofreciendo comentarios personalizados y objetivos.

Agentforce estará disponible en Slack a principios de 2025 para clientes con acceso a Agentforce y una licencia de Slack. ¿Tienes ganas de empezar a usar Agentforce en Slack? Ponte en contacto con tu equipo de cuenta para unirte a la versión beta este otoño.

Permite que los agentes de terceros se encarguen de tus tareas diarias para que puedas dedicarte a lo más importante

Agentforce tiene un valor incalculable a la hora de trabajar con datos de CRM, pero ¿qué pasa con el resto del trabajo del que tienes que ocuparte? Ahora, en Slack, independientemente de que te dediques a desarrollar campañas, resolver problemas de tus clientes, diseñar presentaciones o sacar adelante tus proyectos, los agentes trabajan contigo para ayudarte a terminar tus tareas.

Desde la misma IU especializada de Slack en la que encontrarás Agentforce, puedes hablar con asistentes y agentes de terceros para que te ayuden a elaborar borradores de contenido, realizar estudios de mercado o recuperar y resumir archivos. Ahora mismo contamos con un montón de aplicaciones de IA preconfiguradas y listas para usar y descargar desde Slack Marketplace, como Adobe Express y Chrome, y, con el tiempo, iremos incorporando más, como Claude de Anthropic, Glean, You.com, IBM y Perplexity. También puedes crear tus propios agentes personalizados en Slack con API específicas.

“La combinación de Adobe y Slack mejora la colaboración y la generación de imágenes en el espacio de trabajo actual gracias a la IA. El hecho de permitir a los equipos crear sin esfuerzo activos visuales de marca y acceder a plantillas profesionales sin salir de su entorno colaborativo supondrá un antes y un después para los equipos creativos y el personal de oficina. Estamos deseando ver qué son capaces de crear los equipos con un acceso más sencillo y rápido a los agentes de Adobe sin salir de Slack.” Aubrey Cattell Vicepresidente de Plataforma de Desarrollo y Ecosistema de Socios, Adobe

Instala agentes de terceros de Slack Marketplace, el lugar centralizado para aplicaciones, agentes, asistentes y otros recursos de Slack Adobe Express: permite la creación de contenido de marca, como presentaciones de diseño, campañas para medios de comunicación, publicaciones para redes sociales o folletos, a partir de una simple indicación. Amazon Q Business: responde a preguntas, proporciona resúmenes, genera contenido y termina tareas de forma segura basándose en datos e información de los sistemas empresariales de cada cliente. (Próximamente). Claude de Anthropic: ayuda a crear, editar y resumir contenido; analiza datos para identificar patrones e información; redacta y depura código; y agiliza las búsquedas sintetizando información de varias fuentes. (Próximamente). Asana: muestra información y recomendaciones de los proyectos, como el estado, los impedimentos y los próximos pasos, sin salirse del contexto de las conversaciones de Slack. Box: proporciona información sobre el contenido con IA para ayudar a analizar los contratos de cuentas que haya cargados, responder rápidamente a preguntas competitivas a partir de documentos internos, y resumir informes. Cohere: mejora la eficiencia con una aplicación de IA conversacional en Slack que proporciona respuestas y contenido basados en tus datos empresariales. Glean: conecta y comprende todos los datos de tu empresa para que puedas encontrar respuestas y automatizar las tareas y los flujos de trabajo cotidianos. (Próximamente). Perplexity: busca fuentes fiables en Internet y proporciona información precisa para análisis competitivos y recomendaciones estratégicas. (Próximamente). Workday: proporciona a la plantilla y sus responsables un asistente de IA para acceder a las tareas y la información sobre los registros financieros y de RR. HH., como pagos, horarios y ausencias, requisitos de trabajo, etc. (Próximamente). Writer: elabora borradores de activos, analiza datos, responde a preguntas y hace lluvias de ideas con aplicaciones de IA adaptadas a los datos, la marca y los flujos de trabajo de cada cliente. ​You.com: agiliza el acceso a la información y los servicios ofreciendo una experiencia de búsqueda personalizada con herramientas integradas, como calculadoras, traducciones, entornos de codificación, etc. (Próximamente).

Slack lleva a cabo una revisión de seguridad y calidad preliminar antes de que los agentes de terceros puedan publicarse en Slack Marketplace. Las empresas que desarrollan agentes de terceros para Slack Marketplace deben comprometerse a cumplir las directrices de la aplicación de Slack, que contienen prohibiciones sobre el uso de datos de Slack para entrenar grandes modelos lingüísticos (LLM) y exigen a las empresas que compartan datos importantes sobre la seguridad y cumplimiento normativo de sus aplicaciones. Asimismo, los propietarios y administradores de Slack pueden controlar qué aplicaciones de agentes pueden añadirse a sus espacios de trabajo. Para obtener más información sobre las políticas y los permisos con respecto a los agentes de terceros, consulta este artículo.

Quienes tengan un plan de pago de Slack ya pueden descargar agentes de terceros desde Slack Marketplace.

Desata todo el potencial de los datos de tu empresa con las nuevas funciones de IA de Slack

Además de activar los datos de cliente en tu CRM y obtener ayuda de agentes de terceros, tu organización necesita poder utilizar toda la información integrada de forma nativa en Slack. Cuanto más trabajen los equipos en Slack, más se enriquecerá esa información compartida, lo que contribuirá a las conversaciones y los datos obtenidos a partir de decisiones y proyectos antiguos. Imagina que pudieras encontrar al instante justo lo que necesitas en ese cofre del tesoro lleno de información.

Por eso mismo, a principios de este año presentamos IA de Slack, una experiencia de IA fiable, intuitiva y sencilla que te ayuda a aprovechar al instante la base de conocimientos de una empresa en Slack. IA de Slack responde a tus preguntas, resume canales e hilos de conversaciones y proporciona síntesis diarias de los canales. Desde que se lanzó, los clientes han resumido más de 600 millones de mensajes y ahorrado 1,1 millones de horas , lo que les permite dedicar ese tiempo a tareas más importantes.

Ahora te ayudamos a trabajar de forma aún más inteligente:

La búsqueda de IA de Slack muestra resultados que incluyen información de archivos y aplicaciones para aportar relevancia y contenido a las respuestas. Antes, podías hacer una pregunta a IA de Slack, como “¿Qué es Proyecto Ficciones?”, y recibir una respuesta concisa basada en conversaciones a las que tenías acceso. Ahora, IA de Slack generará respuestas aún más inteligentes utilizando información almacenada en archivos compartidos en mensajes directos o canales a los que ya tienes acceso. Esto incluye canvas , transcripciones de clips , documentos de aplicaciones conectadas como archivos de Google y Microsoft, y mucho más.

Las notas de IA de Slack para las juntas recogen conclusiones y elementos de acción clave para que puedas centrarte en sacar adelante el trabajo. La próxima vez que participes en directo en una junta , podrás activar las notas de IA de Slack para las juntas y recopilar lo más destacado a partir de lo que se comparta de forma oral y escrita en el hilo de mensajes de la junta. Cuando la junta termine, IA de Slack creará un canvas con notas, elementos de acción y archivos compartidos, junto a una transcripción generada automáticamente. Todos los miembros del canal o mensaje en el que se inició la junta podrán ver estas notas con IA para estar al tanto de todo y ponerse manos a la obra rápidamente después de la llamada.

El creador de flujos de trabajo con IA genera flujos de trabajo habituales con simples indicaciones en lenguaje natural para automatizar fácilmente las tareas rutinarias. Ahora basta con que escribas una indicación, como “Recordar a mi equipo que envíe actualizaciones del proyecto todos los lunes a las 9:00 (hora del Pacífico)” y observes cómo IA de Slack y el creador de flujos de trabajo generan un flujo de trabajo que puedes editar antes de publicarlo. Además, con un nuevo paso “resumir canal”, puedes crear un flujo de trabajo que publique resúmenes recurrentes de los canales abiertos que prefieras (y dentro de ellos).

Hemos diseñado IA de Slack para que su uso sea simple e intuitivo, pero también nos hemos centrado en hacer que sea seguro y privado. IA de Slack mantiene todos tus datos dentro de los límites de confianza de Slack, con LLM alojados directamente en nubes privadas virtuales (VPC) controladas por Slack. Además, Slack no entrena esos LLM con datos de cliente. IA de Slack mantiene los mismos estándares de cumplimiento normativo y prácticas de seguridad que cabe esperar de Slack. Asimismo, para aumentar el control y la gobernanza, los administradores y propietarios de Slack pueden deshabilitar funciones concretas de IA de Slack. Para obtener más información sobre el funcionamiento de IA de Slack, consulta este artículo.

Estas nuevas funciones de IA de Slack ya están disponibles para todos los clientes de IA de Slack. IA de Slack está disponible como complemento de pago para todos los planes de pago de Slack.

Slack es el entorno más natural para agentes e IA

Utiliza Slack y el potencial de los agentes para aprovechar todos los datos de tu CRM y la información de tu empresa y obtener ayuda con tus tareas diarias con la misma facilidad que si acudieras a un compañero de tu equipo, lo cual convierte a Slack en el destino definitivo de la IA conversacional. Puedes abordar todas tus necesidades empresariales a lo largo del día con agentes e IA directamente en tu flujo de trabajo, y confiar en que tus datos estarán seguros y protegidos.

Y esto no ha hecho más que empezar. A medida que desarrollamos Slack como el sistema operativo de trabajo potenciado por agentes, contribuimos a un futuro en el que los humanos y todos los agentes puedan trabajar de forma segura codo con codo, complementándose mutuamente para que cada persona pueda centrarse en el trabajo más importante.

Ponte en contacto con el equipo de ventas para obtener más información, o echa un vistazo a nuestro último webinario sobre todas nuestras innovaciones de IA.

Descargo de responsabilidad: la información anterior está destinada SOLO A FINES INFORMATIVOS y no representa un compromiso vinculante. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad de Slack siguen estando a la entera discreción de Slack y sujetos a cambios.