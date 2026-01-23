Ya no es noticia: las aplicaciones de IA están revolucionando la forma en que vivimos y trabajamos. Herramientas accesibles y fáciles de usar como ChatGPT, Gemini o Copilot han democratizado el uso de esta tecnología. Y es que, según el estudio Digital 2026 de Datereportal, más de 1000 millones de personas utilizan apps de IA en su día a día.

En el ámbito laboral, más de un 77 % de las empresas ya usan IA para ser más productivas, cometer menos errores y automatizar tareas repetitivas. ¿Pero cuáles son las mejores aplicaciones de IA y cómo sacarles el máximo partido? En este artículo analizamos 11 herramientas de IA que transformarán tu productividad, creatividad y eficiencia.

Herramienta Mejor para Precio Integración principal ChatGPT Asistente versátil multimodal Desde 9,99 €/mes DALL-E 3, GPT personalizados Gemini Ecosistema Google Desde 7,99 €/mes Google Workspace (Gmail, Drive, Docs) IA de Slack Colaboración en equipo Desde 8,25 €/mes Slack (canales, mensajería) Claude Seguridad y ética, documentos largos Desde 17 $/mes Claude Code (programación) Canva AI Diseño gráfico Desde 12 €/mes Canva (plantillas y diseño) GitHub Copilot Desarrollo de software Desde 10 $/mes IDEs (VS Code, Visual Studio, JetBrains) Midjourney Arte e ilustración Desde 10 $/mes Discord (plataforma propia) IA de Notion Organización de proyectos Desde 9,50 €/usuario/mes Notion (gestión de proyectos) Microsoft Copilot Ecosistema Microsoft 365 Desde 10 €/mes Microsoft 365 DeepSeek Alternativa gratuita y open source Gratis Código abierto (multiplataforma) Perplexity AI Buscador conversacional con fuentes Desde 20$/mes Motor de búsqueda propio

1. ChatGPT: el asistente de IA más versátil del mercado

ChatGPT de OpenAI es la aplicación de IA más utilizada del mundo, con más de 800 millones de usuarios activos semanales en 2025. Desarrollado por OpenAI, es un modelo multimodal que permite hacer casi de todo. Es el asistente perfecto para casi cualquier tarea, pues permite:

Escribir textos y responder a preguntas con precisión y naturalidad.

Generar y editar código en múltiples lenguajes de programación.

Analizar y resumir documentos extensos.

Crear contenido creativo como historias, poemas o guiones.

Traducir textos entre diferentes idiomas manteniendo el contexto.

Ayudar con tareas educativas y de investigación.

Generar imágenes gracias a la integración de Dall-E 3.

Además, en las últimas versiones de ChatGPT se han ido incorporando increíbles novedades, como por ejemplo GPT personalizados y adaptados a cualquier temática, interacción con voz en tiempo real, interacción con imágenes y documentos o el potente modo Advanced que utiliza GPT 5.2, su modelo más avanzado que tiene la capacidad de razonar más profundamente.

ChatGPT ofrece un plan gratuito con funcionalidades básicas, así como varios planes de pago, como por ejemplo acceso a más funcionalidades por tan solo 9,99 €/mes, acceso premium por 23 €/mes o un modo profesional que tiene un coste de 229 €/mes.

2. Gemini: la IA de Google integrada con su ecosistema

Gemini es un multimodal que ofrece funcionalidadesavanzadas para procesar y generar texto, imágenes, vídeos y código. Desarrollado por Google DeepMind, acumula más de 450 millones de usuarios activos mensuales en 2025 y es la respuesta de Google a ChatGPT.

Al igual que su competidor principal, Gemini permite a los usuarios realizar una amplia variedad de tareas que van desde la generación de contenido creativo hasta el análisis de datos complejos. Gemini se puede utilizar de manera gratuita de forma limitada y se puede acceder a su versión Pro desde 7,99 €/mes o a su versión Ultra por 274,99 €/mes.

Gemini se integra con el ecosistema de Google Workspace, lo que le permite acceder a servicios como Gmail, Google Drive y Google Docs. Esta integración hace que sea útil para usuarios que ya están inmersos en el entorno de Google, facilitando tareas como búsquedas avanzadas, resúmenes de documentos y generación de respuestas basadas en la información de nuestra cuenta de Google.

3. ¿Cómo mejora la IA de Slack la colaboración en equipo?

La IA de Slack se integra en la plataforma de Slack para aumentar la productividad y facilitar la comunicación interna y el trabajo en equipo (incluso en remoto). Permite resumir conversaciones largas, tomar notas en reuniones, encontrar rápidamente información en canales o generar respuestas contextuales para mantener el flujo de trabajo.

La IA de Slack actúa como un asistente virtual que reduce el tiempo dedicado a buscar información y agiliza la toma de decisiones. Además, se integra con diferentes áreas de trabajo: ventas puede gestionar clientes potenciales y analizar conversaciones con clientes, marketing obtiene resúmenes automáticos de campañas, o los equipos de soporte reciben respuestas sugeridas para consultas frecuentes.

Se puede acceder a la IA básica de Slack por 8,25 €/mes, mientras que el coste de la IA avanzada es de 18 €/mes. También es posible acceder a Enterprise+, el modelo más avanzado, a través de planes personalizados.

4. Claude: la IA de Anthropic centrada en seguridad y ética

Claude es el modelo multimodal de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, una empresa fundada por ex-ingenieros de OpenAI que decidieron crear una IA centrada en la seguridad y la ética. En apenas dos años se ha posicionado como una de las alternativas más sólidas a ChatGPT.

Una de sus características más destacadas es su ventana de contexto extendida de 200 000 tokens, lo que le permite procesar y analizar documentos extremadamente largos, mantener conversaciones extensas sin perder el hilo y trabajar con grandes volúmenes de información de manera coherente.

Además, Anthropic ha desarrollado Claude Code, una versión especializada para desarrolladores que ofrece asistencia avanzada en programación, revisión de código y documentación técnica.

Al igual que otros modelos, los usuarios pueden emplear la IA de Claude de forma gratuita pero limitada. Para acceder a más funciones y un mayor número de consultas puedes contratar el plan Pro por 17 $/mes o el modelo más avanzado, Max, desde 100 €/mes.

5. Canva AI: diseño gráfico accesible con inteligencia artificial

LA IA de Canva permite generar diseños completos a partir de simples descripciones, editar imágenes con comandos de texto y crear estilos visuales coherentes sin necesidad de conocimientos avanzados de diseño. Esta tecnología ha transformado Canva en una herramienta aún más accesible para creadores de contenido, emprendedores y equipos de marketing.

Si Canva ya era una herramienta increíble que ha conseguido democratizar el diseño gráfico con sus numerosas plantillas y creación mediante la técnica de arrastrar y soltar, la incorporación de la IA ha elevado su potencial a un nivel superior.

El plan Pro de Canva (12 €/mes) ya ofrece acceso a su IA, mientras que su plan Business (16 €/mes) es ideal para el trabajo en equipo.

6. GitHub Copilot: el asistente de código para desarrolladores

GitHub Copilot es un asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para facilitar y acelerar el desarrollo de software.

Desarrollada por GitHub y OpenAI utiliza modelos de inteligencia artificial para asistir a los programadores durante el proceso de codificación. Se trata de un asistente virtual que sugiere código completo, funciones y soluciones. Se puede integrar con distintos entornos IDE como Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs y otros editores.

Esto permite que el desarrollador pueda escribir código más rápidamente, a la par que automatizar distintas tareas, como la documentación automática, la generación de pruebas unitarias o la optimización de código existente. Además, Copilot aprende de los patrones de código del usuario, adaptándose a su estilo y mejorando sus sugerencias con el tiempo.

GitHub Copilot tiene una versión gratuita, aunque algo limitada, un plan Pro (10 $/mes) con acceso al agent mode y modelos avanzados y un plan Pro (39 $/mes) que incluye acceso a múltiples modelos, mayor límite de consultas y funcionalidades avanzadas de colaboración.

7. Midjourney: generación de imágenes de alta calidad

Midjourney permite crear ilustraciones de alta calidad a partir de descripciones textuales. Utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje profundo para transformar descripciones textuales en ilustraciones artísticas, fotorrealistas o conceptuales de extraordinaria calidad.

Midjourney destaca por su capacidad para crear composiciones visualmente impactantes con un estilo único y coherente, ofreciendo resultados sorprendentemente detallados y creativos. Midjourney es especialmente popular entre diseñadores, artistas y profesionales creativos que buscan inspiración o alternativas visuales para sus proyectos.

Midjourney ofrece diferentes planes de pago, con precios que van desde los 10 $/mes para el plan básico, hasta 60 $/mes para el plan Pro con mayor número de generaciones y funcionalidades avanzadas. Existe también un plan Mega por 120 $/mes destinado a usuarios profesionales.

8. IA de Notion: organización inteligente de proyectos e información

Notion es un gestor de proyectos e información que ha transformado sus funcionalidades con IA, permitiendo a los usuarios crear, editar y organizar la información de manera más eficiente.

Ahora, gracias a la IA de Notion, un lienzo en blanco se puede convertir rápidamente en un artículo completo, una presentación estructurada o un plan de proyecto detallado. La herramienta permite resumir documentos, generar ideas creativas o corregir textos con un simple comando. La IA se integra perfectamente con el resto de las funcionalidades de Notion, potenciando la productividad y el flujo de trabajo.

Ofrece un plan gratuito con funciones de IA limitadas y planes de pago desde 9,50 € usuario/mes que incluyen acceso ilimitado a su IA, con capacidades avanzadas de generación y edición de contenido.

9. Microsoft Copilot: IA integrada en el ecosistema Microsoft 365

Microsoft Copilot es la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft que se integra a la perfección con su habitual ecosistema de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint u Outlook.

La gran ventaja de Copilot es que puede ofrecer asistencia contextual para crear contenido, analizar datos y optimizar tareas directamente desde las aplicaciones de Microsoft 365. Además, su integración con Windows 11 hace que sea fácil acceder a su funcionalidad desde prácticamente cualquier parte del sistema operativo.

Entre sus múltiples funciones se encuentra la generación automática de presentaciones, resumir documentos, realizar búsquedas inteligentes en la web, crear contenido personalizado o responder a preguntas complejas integrando información de múltiples fuentes.

Microsoft Copilot ofrece planes personales y familiares desde 10 €/mes y planes empresariales que incluyen acceso completo a la IA integrada en todas las aplicaciones de Microsoft 365, con precios que varían según el número de usuarios y las necesidades de la organización.

10. DeepSeek: la alternativa gratuita y de código abierto

DeepSeek es un modelo multimodal de IA generativa gratuito y de código abierto que se presenta como la principal alternativa al resto de aplicaciones. En su salida al mercado consiguió más de 10 millones de usuarios en tan solo 20 días, lo que hizo tambalearse al resto de aplicaciones de IA debido a su alta eficiencia y bajo coste de desarrollo.

Se trata de otro modelo multimodal que permite trabajar con texto, imágenes y audio. Destaca por su precisión matemática cercana al 90 %, pero también es capaz de comprender y generar texto o código fuente de forma certera. Además, DeepSeek cuenta con una interfaz limpia e intuitiva que facilita su adopción incluso para usuarios no especializados en tecnología.

11. Perplexity AI: el buscador conversacional que cita sus fuentes

Perplexity AI es un motor de búsqueda impulsado por IA que proporciona respuestas directas y detalladas a las consultas, citando sus fuentes con transparencia. Esta herramienta combina la potencia de los modelos de lenguaje avanzados con la capacidad de acceder a información actualizada.

Lo que hace especial a Perplexity es su enfoque a la hora de ofrecer respuestas completas y contextualizadas, eliminando la necesidad de navegar entre múltiples sitios web para encontrar la información que necesitamos. Permite realizar preguntas manteniendo el contexto de la conversación para crear una experiencia de búsqueda más natural e intuitiva.

Perplexity AI es gratuito, pero también ofrece un plan Pro por 20 $/mes que incluye acceso a modelos de IA más avanzados, búsquedas ilimitadas y funcionalidades como la generación de imágenes o análisis más profundos. También hay otros planes, como el Enterprise Pro (40 $/mes) pensado para equipos y el Enterprise Max (325 $/mes) con acceso a modelos más avanzados.

Como puedes ver, las aplicaciones de IA han dejado de ser herramientas futuristas para convertirse en aliadas imprescindibles en nuestro día a día. Desde la generación de contenido hasta la automatización de tareas complejas, la clave está en elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y aprovechar al máximo su potencial.

Si buscas una solución integral para tu equipo, la IA de Slack combina lo mejor de la colaboración en tiempo real con funcionalidades avanzadas de IA, permitiendo automatizar flujos de trabajo, resumir conversaciones y encontrar información clave al instante. Es momento de dar el paso y transformar la forma en que trabajas con la ayuda de la IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor aplicación de IA en 2025?

Las mejores aplicaciones de IA del 2025 son ChatGPT para versatilidad general, Gemini para integración con Google, IA de Slack para colaboración en equipo, aunque todo dependerá de tus necesidades de uso.

¿Cuál es mejor, ChatGPT o Gemini?

ChatGPT destaca en creatividad y generación de contenido; Gemini en información actualizada y ecosistema Google.

¿Qué herramientas de IA son gratuitas?

DeepSeek se presenta como la mejor aplicación de IA gratuita y de código abierto, aunque también se pueden utilizar gratis, aunque de forma limitada, herramientas tan potentes como ChatGPT, Gemini, Perplexity o Claude.

¿Cómo puedo usar la IA para mejorar la productividad en el trabajo?

Puedes usar herramientas como IA de Slack para resumir conversaciones, Copilot para automatizar la generación de documentos o Notion AI para organizar proyectos.