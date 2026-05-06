Conclusiones clave Deja de adivinar qué es lo más importante: Hoy es una agenda del día inteligente en Slack donde puedes ver tus prioridades, tareas pendientes y todo tu día a día en un solo lugar.

Aumenta la productividad: Hoy trabaja codo con codo con Slackbot, la pestaña Actividad y el modo de concentración para crear un flujo de trabajo productivo y sin esfuerzo en tu jornada laboral.

Ya disponible en fase de beta abierta: Hoy está disponible para todos los clientes de Slack con planes Business+ y Enterprise. Únete a la beta ahora.

Cada jornada laboral empieza igual. Abres Slack y de inmediato te encuentras con una avalancha de información: canales sin leer, respuestas en hilos de conversaciones y notificaciones de cada aplicación conectada. Algo parece urgente, pero todo tiene más o menos el mismo aspecto. Empiezas a desplazarte por la pantalla y, veinte minutos después, has visto muchas cosas pero no sabes muy bien qué necesitas atender. Hemos creado Hoy para que sepas de inmediato en qué debes centrarte.

Uno de los problemas más habituales que nos trasladan los usuarios de Slack no es que haya demasiados mensajes, sino que resulta difícil saber qué es importante, qué requiere tu atención y cuál es el siguiente paso. A partir de un grupo inicial de clientes piloto, comprobamos que la mayoría recibe menos de 10 notificaciones de actividad en una mañana cualquiera, así que la sensación de agobio no viene del volumen, sino de la incertidumbre. Leer un mensaje no es lo mismo que comprenderlo y gestionarlo, y ahí es donde la IA puede ser útil de verdad: estableciendo la prioridad sobre lo que más importa.

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo, y ahora también lo es para la IA. Las personas quieren que la IA les ayude a ser más productivas sin tanto esfuerzo, por eso hemos integrado la IA en Slack. Hoy utiliza señales para generar una agenda del día con prioridades, calendario y tareas de todas las aplicaciones conectadas, dentro de Slack. Sin cambiar de pestaña, sin tener que encajar piezas, para que veas en un solo vistazo todo lo que te importa antes de que el día se te eche encima.

Piensa en Slack como el 2 % de tu inversión en IA que ayuda a desbloquear el valor del 98 % restante: no es solo donde tienen lugar las conversaciones, es donde convergen personas, agentes, aplicaciones y datos para que puedas hacer tu trabajo. La vista Hoy organiza ese trabajo en todas tus aplicaciones y datos de Salesforce, tus agentes, los canales y los hilos sin leer y tus aplicaciones conectadas, para que puedas empezar el día con claridad.

Slack es la plataforma de trabajo con IA para todos los equipos, donde todas tus personas, datos, aplicaciones y agentes trabajan juntos. Cuando reúnes toda esa inteligencia compartida en un solo lugar, el reto pasa de ser de acceso a ser de claridad. Hoy ofrece a las personas las señales adecuadas sobre lo que más les importa para que puedan llevar a cabo su trabajo. Jaime DeLanghe Directora de producto de Slack, Salesforce

Hoy responde a una pregunta diferente

Cuando nos propusimos desarrollar Hoy, dimos por hecho que el problema era la sobrecarga de información. Tras 50 entrevistas con usuarios y más de 450 comentarios recibidos, descubrimos algo más revelador: la gente no abre Hoy para trabajar. Lo abre para orientarse.

La pregunta que los usuarios se hacen en realidad no es “¿Qué debería hacer ahora?” Es “¿Me he perdido algo? ¿Puedo seguir adelante?”

Antes de Hoy, la responsabilidad de determinar las prioridades y por dónde empezar recaía sobre ti: tenías que ir reconstruyendo el estado de las cosas revisando Mensajes directos, comprobando hilos de conversaciones y desplazándote por canales. Era un proceso agotador y estresante que rara vez terminaba en seguridad. Hoy te da esa seguridad en segundos. Te muestra las cuentas que necesitan tu atención. Las reuniones para las que tienes que prepararte. El trabajo que de verdad importa en ese día concreto. Claridad, en un solo lugar.

Hoy ha transformado de verdad la forma en que empiezo mi jornada laboral. Me ayuda a reducir el tiempo que dedico a ponerme al día por la mañana y a mantenerme centrada en lo que importa, sin perderme en el ruido. Sally Law Responsable sénior de producto, Xero

Empieza cada mañana con un resumen diario inteligente

Hoy te ofrece una vista unificada de tus prioridades, tu calendario y tus tareas más urgentes, reunidas desde todas las aplicaciones que has conectado a Slack. Así es como se construye la imagen completa de Hoy:

Áreas de enfoque sugeridas

Comienza con un resumen de prioridades generadas por IA basadas en tu actividad personal en Slack a lo largo de todo tu ecosistema conectado. Son los temas, conversaciones y proyectos que más necesitan tu atención ahora mismo. Y cuando estés listo para actuar, solo tienes que pedirle a Slackbot que profundice en ellos.

Tu agenda

Tu calendario diario de Google o Outlook, integrado directamente en Slack. Con un solo clic, puedes pedirle a Slackbot que te prepare para cualquier reunión extrayendo contexto de todas tus conversaciones en Slack, para que llegues listo. Con los resúmenes al alcance de la mano, los usuarios reducen un 33 % el tiempo dedicado a reuniones.

Relevantes

Verás los mensajes importantes de todos tus sistemas destacados para que no queden enterrados bajo la actividad más reciente. La distancia entre “lo leí” y “le respondí” es donde los seguimientos se pierden. Relevantes la cierra.

Tareas pendientes

Tus tareas pendientes aparecen junto a tus reuniones y conversaciones prioritarias, para que nada de lo que necesitas hacer se pierda por el camino. Puedes añadir tareas manualmente o dejar que la IA las añada por ti, marcarlas como completadas sobre la marcha y retomar siempre exactamente donde lo dejaste, sin pestañas extra ni cambios de contexto. Las tareas pendientes en Hoy funcionan gracias a una experiencia rediseñada en la pestaña Más tarde, que traza una línea clara entre lo que guardas como referencia y lo que realmente necesitas hacer. Es la pieza que completa el cuadro: tus conversaciones, tu calendario y tus tareas, todo en un mismo lugar.

Uso Hoy a diario para hacer un seguimiento rápido de mis menciones, prepararme para las reuniones y mantenerme al día con el trabajo. Sin tener que buscar por los canales. Me ayuda a organizarme y a centrarme en lo que es prioritario. Asad Rahman Director de TI, Wayfair

Una forma de trabajar más productiva

Hacer el trabajo normalmente implica cambiar de aplicación más de 10 veces al día, lo que significa que pierdes casi dos horas en volver a concentrarte. Slack ayuda a cerrar la brecha entre la orientación y la acción para que puedas mantenerte enfocado. Por eso, Hoy no trabaja solo. Forma parte de un trío de funciones que juntas crean un centro de mando cohesivo para tu jornada laboral:

Hoy es tu agenda del día inteligente, donde visualizas tu jornada y se destacan tus prioridades.

Slackbot es tu asistente de productividad, que te ayuda a actuar sobre esas prioridades redactando seguimientos, preparándote para tus reuniones y realizando búsquedas en herramientas como Salesforce y Google Drive.

Actividad es tu centro de triaje: una bandeja de entrada unificada y personalizable para tus notificaciones, para que tu vista de Hoy se mantenga despejada para el trabajo que realmente importa.

Oriéntate en segundos con Hoy. Organízate haciendo triaje de las notificaciones en Actividad. Después, afronta tus tareas con Slackbot. Empieza por saber qué importa y luego ponte a trabajar. Los primeros clientes del piloto de Hoy afirman sentirse un 72 % más productivos con este flujo. Y cuando quieras concentrarte a fondo en tu trabajo, puedes usar el nuevo ajuste de modo de concentración para reducir los avisos visuales y las notificaciones. El modo de concentración te permite ignorar las distracciones sin salir de Slack, para que una mención o un mensaje no te saquen de lo que es importante. Cuando termines, vuelve directamente a la vista de Hoy y no te perderás nada.

Únete a la beta abierta

Hoy ya está disponible como experiencia opcional para todos los clientes de Slack en los planes Business+ y Enterprise, y próximamente llegará a los planes Pro. Los administradores pueden solicitar acceso a Hoy para su organización rellenando este formulario. Una vez activado, lo encontrarás como una pestaña dedicada en la barra lateral izquierda de Slack.

Algunas cosas que debes saber sobre la beta:

Planes Business+ y Enterprise, con acceso a IA: Disponible ahora. Los administradores pueden activarlo para su organización.

Planes Pro con acceso a IA: Próximamente este verano.

Conexión del calendario: Para desbloquear el módulo de Agenda es necesario conectar tu calendario .

Nuestra misión es transformar Slack: pasar de ser el lugar donde ocurren las conversaciones a ser donde el trabajo se hace realidad. Slack es la superficie única y unificada donde confluyen personas, agentes, aplicaciones y datos. Si alguna vez has querido tener un único lugar donde empezar tu día en Slack —uno que refleje tu trabajo, tus prioridades y lo que realmente importa— eso es la vista Hoy.

Únete a la beta abierta de la vista Hoy y empieza tus mañanas con todo bajo control. Tú pones el café y nosotros ponemos la claridad.