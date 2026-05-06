Principais destaques Pare de adivinhar o que é mais importante: o Hoje é um resumo diário inteligente no Slack onde você vê suas prioridades, tarefas abertas e agenda do dia, tudo em um só lugar.

Seja mais produtivo: o Hoje funciona junto com o Slackbot, a aba Atividade e o modo de foco para criar um fluxo de trabalho produtivo e sem esforço no seu dia a dia.

Disponível agora em beta aberto: o Hoje está disponível para todos os clientes do Slack nos planos Business+ e Enterprise. Participe do beta agora.

Todo dia de trabalho começa da mesma forma. Você abre o Slack e de cara se depara com uma enxurrada de informações: canais não lidos, respostas em conversas, notificações de todos os apps conectados. Algo parece urgente, mas tudo tem a mesma aparência. Você começa a rolar a tela e, 20 minutos depois, viu muita coisa, mas não sabe ao certo no que realmente precisa agir. Criamos o Hoje para que você entenda imediatamente onde deve concentrar sua atenção.

Uma das principais dificuldades que ouvimos dos usuários do Slack não é que o Slack tem mensagens demais, mas que é difícil saber o que é importante, o que precisa da sua atenção e qual é o próximo passo. Com uma turma de clientes piloto, aprendemos que a maioria das pessoas recebe menos de 10 notificações de atividade em qualquer manhã — ou seja, a sensação de sobrecarga não vem do volume, mas da incerteza. Ler uma mensagem não é o mesmo que entendê-la e tratá-la, e é aí que a IA pode ser verdadeiramente útil: oferecendo sinais de prioridade para o que é mais importante.

O Slack sempre foi onde o trabalho acontece, e agora também é onde a IA trabalha. As pessoas querem que a IA as ajude a ser mais produtivas, sem ter que pensar no processo — por isso incorporamos a IA diretamente ao Slack para fazer exatamente isso. O Hoje usa sinais para reunir um resumo diário de prioridades, calendário e tarefas de todos os apps conectados, dentro do próprio Slack. Sem trocar de aba. Sem precisar juntar as peças. Só uma visão clara do que importa, antes que o dia escape entre os dedos.

Pense no Slack como os 2% do seu investimento em IA que ajudam a desbloquear o valor dos outros 98%: ele não é apenas onde as conversas acontecem, é onde pessoas, agentes, apps e dados se convergem para que você faça o seu trabalho. A visualização Hoje organiza esse trabalho em todos os seus apps e dados do Salesforce, seus agentes, os canais e conversas não lidos e seus apps conectados — para que você comece o dia com clareza.

O Slack é a plataforma de trabalho com IA para todas as equipes, onde todas as suas pessoas, dados, apps e Agentes trabalham juntos. Quando você reúne toda essa inteligência compartilhada em um só lugar, o desafio deixa de ser acesso e passa a ser clareza. O Hoje oferece às pessoas os sinais certos sobre o que é mais importante para elas, para que possam realizar seu trabalho. Jaime DeLanghe diretora executiva de produto do Slack, Salesforce

O Hoje responde a uma pergunta diferente

Quando começamos a desenvolver o Hoje, presumimos que o problema era o excesso de informações. Depois de 50 entrevistas com usuários e mais de 450 envios de feedback, descobrimos algo mais revelador: as pessoas não abrem o Hoje para trabalhar. Elas abrem para se orientar.

A pergunta que os usuários realmente fazem não é “O que devo fazer agora?” É “Perdi alguma coisa? Posso seguir em frente?”

Antes do Hoje, a responsabilidade de definir prioridades e decidir o que abordar primeiro era toda sua: você precisava reconstruir o panorama geral vasculhando MDs, verificando conversas e percorrendo canais. Era um processo desgastante e cheio de ansiedade que raramente resultava em confiança. O Hoje te dá essa confiança em segundos. Ele mostra as contas que precisam da sua atenção. As reuniões para as quais você precisa se preparar. O trabalho que realmente importa neste dia específico. Clareza, em um único lugar.

O Hoje transformou de verdade a forma como começo meu dia de trabalho. Ele reduz o tempo que eu gasto me atualizando de manhã e me ajuda a manter o foco no que importa, em vez de me perder no meio do ruído. Sally Law Gerente Sênior de Produto, Xero

Comece cada manhã com um resumo diário inteligente

O Hoje oferece uma visão unificada das suas prioridades, calendário e tarefas mais urgentes, reunindo tudo dos apps que você conectou ao Slack. Veja como o Hoje monta esse panorama:

Áreas de foco sugeridas

Comece com uma visão geral das prioridades geradas por IA com base na sua atividade pessoal no Slack, em todo o seu ecossistema conectado. São os temas, conversas e projetos que mais precisam da sua atenção agora. E quando você estiver pronto para agir, é só pedir ao Slackbot para se aprofundar.

Sua agenda

Seu calendário diário do Google ou do Outlook, integrado diretamente ao Slack. Com um clique, você pode pedir ao Slackbot que te prepare para qualquer reunião, reunindo o contexto das suas conversas no Slack para que você entre bem informado. Com resumos na ponta dos dedos, os usuários registram uma redução de 33% no tempo gasto em reuniões.

Destaques

Você verá as mensagens importantes de todos os seus sistemas em destaque, para que não fiquem enterradas sob atividades mais recentes. O intervalo entre “eu li isso” e “eu respondi isso” é onde os acompanhamentos se perdem. Os Destaques fecham essa lacuna.

Afazeres

Seus afazeres aparecem ao lado das suas reuniões e conversas prioritárias, para que nada do que você precisa fazer se perca. Você pode adicionar tarefas manualmente ou deixar a IA fazer isso por você, marcá-las como concluídas ao longo do dia e sempre retomar de onde parou — sem abas extras, sem troca de contexto. Os afazeres no Hoje são viabilizados por uma experiência redesenhada na aba Mais tarde, que traça uma linha clara entre o que foi salvo para consulta e o que você realmente precisa fazer. É a peça que completa o quadro: suas conversas, seu calendário e suas tarefas, tudo em um só lugar.

Uma forma mais produtiva de trabalhar

Realizar tarefas normalmente significa alternar entre apps mais de 10 vezes por dia, o que faz você perder quase duas horas tentando se reconcentrar. O Slack ajuda a reduzir a distância entre orientação e ação para que você mantenha o foco. Por isso, o Hoje não funciona sozinho. Ele faz parte de um trio de recursos que juntos formam um centro de comando coeso para o seu dia de trabalho:

Hoje é o seu resumo diário inteligente, onde o seu dia é visualizado e suas prioridades são destacadas.

Slackbot é o seu assistente de produtividade, que ajuda você a agir com base nessas prioridades elaborando respostas de acompanhamento, preparando você para reuniões e realizando pesquisas em ferramentas como Salesforce e Google Drive.

Atividade é o seu hub de triagem: uma caixa de entrada unificada e personalizável para notificações, para que a sua visualização do Hoje fique livre para o trabalho que realmente importa.

Oriente-se em segundos com o Hoje. Organize-se fazendo a triagem das notificações em Atividade. Depois, resolva suas tarefas com o Slackbot. Comece sabendo o que importa e, em seguida, mergulhe no trabalho. Clientes que participaram do piloto antecipado do Hoje relatam que se sentem 72% mais produtivos com esse fluxo. E quando você quiser se concentrar de verdade no seu trabalho, pode usar a nova configuração de modo de foco para reduzir os indicadores de notificação e as notificações em si. O modo de foco permite que você elimine as distrações sem sair do Slack, para que uma menção ou mensagem não interrompa o que é importante. Quando terminar, volte direto para a visualização do Hoje e não vai perder nada.

Participe do beta aberto

O Hoje está sendo disponibilizado como uma experiência opcional para todos os clientes do Slack nos planos Business+ e Enterprise, e em breve chegará aos planos Pro. Os administradores podem solicitar acesso ao Hoje para sua organização preenchendo este formulário. Depois de ativado, você o encontrará como uma aba dedicada na barra lateral esquerda do Slack.

Algumas informações sobre o beta:

Planos Business+ e Enterprise, com acesso à IA: Disponível agora. Os administradores podem ativá-lo para sua organização.

Planos Pro com acesso à IA: Em breve, neste verão.

Conexão de calendário: Para desbloquear o módulo Agenda, é necessário conectar seu calendário .

Nossa missão é transformar o Slack de um lugar onde as conversas acontecem em um lugar onde o trabalho é feito. O Slack é a superfície única e unificada onde pessoas, agentes, apps e dados se convergem. Se você sempre quis ter um lugar só para começar o seu dia no Slack — um que reflita seu trabalho, suas prioridades e o que realmente importa — a visão Hoje é esse lugar.

Participe do beta aberto da visão Hoje e comece suas manhãs com mais clareza. Você traz o café, e a gente traz a clareza.