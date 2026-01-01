重點摘要 不再猜測什麼最重要：「今天」是 Slack 內建的智慧每日簡報，讓你在同一個地方掌握優先事項、待辦任務與每日議程。

提升工作效率：「今天」與 Slackbot、「活動」分頁及專注模式設定協同運作，為你的工作日打造輕鬆高效的工作流程。

公開測試版現已上線：「今天」已開放所有 Business Plus 及 Enterprise 方案的 Slack 客戶使用。立即加入測試版。

每個工作日的開始都如出一轍。你開啟 Slack，迎面而來的是海量資訊：未讀頻道、對話串回覆、各個已連結應用程式的通知。感覺有些事情很緊急，但每件事看起來都差不多。你開始滑動畫面，二十分鐘後，看了很多，卻不確定真正需要處理什麼。我們打造「今天」，正是為了讓你立即就知道該把心力放在哪裡。

我們從 Slack 使用者那裡聽到的最常見痛點之一，不是 Slack 訊息太多，而是難以判斷哪些訊息重要、哪些需要關注、接下來該做什麼。我們從早期試用客戶的群體中了解到，大多數人在任何一個早晨收到的活動通知都不到 10 則，因此讓人喘不過氣的根源不在於數量，而在於不確定性。讀到一則訊息，並不等於理解並處理了它，而這正是 AI 能夠真正發揮作用的地方：為你提供最重要事項的優先順序訊號。

Slack 向來是工作一蹴可成的地方，如今也是 AI 大展身手的舞台。人們希望 AI 幫助他們提升效率，而不是讓他們多費心思，因此我們將 AI 深植於 Slack 之中，正是為了達成這個目標。「今天」透過各種訊號，將來自每個已連結應用程式的優先事項、行事曆與任務彙整成每日簡報，一切盡在 Slack 之內。無需切換分頁，無需東拼西湊，只需在時機稍縱即逝之前，清晰掌握真正重要的事。

不妨將 Slack 視為你 AI 投資中的 2%，協助解鎖其餘 98% 的價值：它不只是對話發生的地方，更是人員、代理、應用程式與資料匯聚之處，讓你得以完成工作。「今天」檢視整合了你所有 Salesforce 應用程式與資料、代理、頻道未讀取訊息與對話串，以及已連結應用程式，讓你以清晰的視野開啟每一天。

Slack 是適合每個團隊的 AI 工作平台，讓您的所有成員、資料、應用程式與代理在同一個地方協同運作。當您將所有共享智慧整合於一處時，挑戰便從「如何取得資訊」轉變為「如何掌握重點」。「今天」能為使用者提供最重要事項的正確訊號，讓他們得以順利完成工作。 Salesforce Slack 產品總監 Jaime DeLanghe

「今天」回答的是一個不同的問題

當初在著手開發「今天」時，我們以為問題出在資訊超載。然而經過 50 次使用者訪談與超過 450 份意見回饋，我們發現了一個更耐人尋味的事實：大家開啟「今天」並不是為了處理工作，而是為了掌握狀況。

使用者心裡真正想問的，不是「我接下來該做什麼？」，而是「我有沒有錯過什麼？我可以繼續往前嗎？」

在有「今天」之前，判斷優先順序、決定從哪裡下手，全都得靠你自己：翻看私訊、查閱對話串、滑過一個個頻道，才能拼湊出事情的進展。這個過程費時費力、令人焦慮，卻鮮少能帶來真正的把握感。「今天」讓你在幾秒內就能獲得這份信心。它會告訴你哪些帳戶需要關注、哪些會議需要提前準備、在這一天裡什麼工作才真正重要。一切清晰，盡在一處。

「今天」真的徹底改變了我展開工作日的方式。它大幅縮短了我早晨的資訊整理時間，讓我能專注在真正重要的事情上，而不是迷失在紛雜的訊息之中。 Xero 資深產品經理 Sally Law

每天早上查看每日智慧簡報，輕鬆開始一天工作

「今天」為你整合呈現工作優先事項、行事曆，以及所有已連接至 Slack 的應用程式中最迫切的任務。以下是「今天」彙整資訊的方式：

建議重點領域

先從 AI 生成的工作優先事項概覽開始，這些優先事項以你在整個連結生態系統中的個人 Slack 活動為基礎。這些是目前最需要你關注的主題、對話與專案。當你準備好採取行動時，只需詢問 Slackbot 深入挖掘即可。

你的行程

將你的 Google 或 Outlook 行事曆直接整合至 Slack。只需一鍵，即可請 Slackbot 從你的 Slack 對話中彙整相關背景資訊，讓你從容赴會。有了摘要功能，使用者的會議時間可減少 33%。

重點

來自所有系統的重要訊息將一一浮現，不再被後續活動淹沒。「已讀」與「已回覆」之間的落差，正是後續追蹤容易遺漏的地方，而「重點」功能正好彌補了這個缺口。

待辦事項

你的待辦事項會與會議和重點對話一同顯示，確保所有需要處理的事項都不會被遺漏。你可以手動新增任務，或讓 AI 自動為你新增，隨時勾選已完成的項目，並從上次中斷的地方繼續：無需開啟額外分頁，也無需在不同工具之間來回切換。「今天」中的待辦事項由全新改版的「稍後」分頁提供支援，清楚區分僅供參考的儲存項目與實際需要處理的任務。這是讓全貌得以完整呈現的關鍵：你的對話、行事曆與任務，全部集中在同一個地方。

我每天都會使用「今天」來快速掌握提及通知、為會議做準備，並持續追蹤工作進度。不必再翻遍各個頻道。它讓我保持井然有序，專注於優先事項。 Wayfair IT 總監 Asad Rahman

更有效率的工作方式

完成工作通常意味著每天需要在各應用程式之間切換超過10 次，這會讓你每天損失將近兩個小時的重新整理時間。Slack 協助縮短定向與行動之間的落差，讓你保持專注。因此，「今天」並非單獨運作，而是三項功能組合的一部分，共同為你的工作日打造一個完整的指揮中心：

今天 是你的智慧型每日簡報，讓你的一天一目了然，並將優先事項清晰呈現。

Slackbot 是你的生產力助理，幫助你針對優先事項採取行動，包括起草後續跟進訊息、為會議做準備，以及跨 Salesforce 和 Google Drive 等工具進行資料查詢。

活動 是你的分類處理中心：一個統一且可自訂的通知收件匣，讓你的「今天」檢視保持清晰，專注於真正重要的工作。

透過「今天」在幾秒內掌握方向，再透過「活動」分類處理通知來保持條理，然後藉助 Slackbot 處理待辦事項。先釐清重要的事，再全力投入工作。「今天」的早期試用客戶表示，使用這套流程後，生產力提升了 72%。當您想要深度專注於工作時，可以使用全新的專注模式設定來減少標記提示與通知。專注模式讓您屏蔽干擾、同時繼續留在 Slack 中，不會因為提及或訊息而中斷重要工作。完成後，立即返回「今天」檢視畫面，一切動態盡在掌握。

加入公開測試版

「今天」現已向所有 Business+ 和 Enterprise 方案的 Slack 客戶推出選擇加入體驗，並即將開放給 Pro 方案用戶。管理員可代表組織申請使用「今天」，方式是填寫此表單。開啟後，你將在 Slack 左側側邊欄中看到專屬的「今天」分頁。

以下是測試版的幾項重要說明：

Business+ 和 Enterprise 方案（具備 AI 存取權限）： 現已開放使用。管理員可為其組織開啟此功能。

具備 AI 存取權限的 Pro 方案： 今夏即將推出。

行事曆連結： 若要使用議程標籤，需先 連結你的行事曆 。

我們的使命是將 Slack 從對話發生的地方，轉變為工作實際完成的地方。Slack 是一個統一的單一平台，讓人員、代理、應用程式與資料在此匯聚。如果你一直希望有一個地方能在 Slack 中展開每一天，一個真正反映你的工作、你的優先事項，以及真正重要之事的地方，「今天」檢視就是你要找的答案。

加入「今天」檢視公開測試版，讓每個早晨都從容有序。你負責準備咖啡，我們負責帶來清晰。