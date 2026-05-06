Punti chiave Smetti di indovinare cosa conta di più: Oggi è un resoconto giornaliero intelligente in Slack dove puoi vedere le tue priorità, le attività aperte e la tua agenda quotidiana, tutto in un unico posto.

Sii più produttivo: Oggi lavora insieme a Slackbot, alla scheda Attività e alla modalità di concentrazione per creare un flusso di lavoro senza sforzo durante la tua giornata lavorativa.

Disponibile ora in open beta: Oggi è disponibile per tutti i clienti Slack con piano Business+ ed Enterprise. Unisciti alla beta adesso.

Ogni giornata lavorativa inizia allo stesso modo. Apri Slack e ti ritrovi subito travolto da un muro di informazioni: canali con messaggi non letti, risposte nelle conversazioni, notifiche da ogni app connessa. Qualcosa sembra urgente, ma tutto ha la stessa importanza. Cominci a scorrere, e 20 minuti dopo hai visto molto ma non sai bene su cosa devi davvero agire. Abbiamo creato Oggi per darti una comprensione immediata di dove concentrarti.

Uno dei problemi più comuni che sentiamo dagli utenti di Slack non è che Slack abbia troppi messaggi, ma che è difficile capire cosa è importante, cosa richiede la tua attenzione e qual è il passo successivo. Da un primo gruppo di clienti nel programma pilota abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone riceve meno di 10 notifiche di attività in una tipica mattina: il senso di sopraffazione, quindi, non deriva dal volume, ma dall’incertezza. Leggere un messaggio non equivale a capirlo e gestirlo, ed è qui che l’AI può essere davvero utile: fornendoti segnali di priorità su ciò che è più importante.

Slack è sempre stato nel cuore del lavoro, e ora è anche dove lavora l’AI. Le persone vogliono che l’AI le aiuti a essere più produttive senza costringerle a ragionare ulteriormente, quindi abbiamo integrato l’AI direttamente in Slack per fare esattamente questo. Oggi utilizza segnali intelligenti per raccogliere un resoconto giornaliero di priorità, calendario e attività da ogni app connessa, all’interno di Slack. Niente più passaggi tra schede. Niente più ricostruzioni a pezzi. Solo un quadro chiaro di ciò che conta, prima che la giornata ti sfugga di mano.

Pensa a Slack come al 2% del tuo investimento in AI che aiuta a sbloccare il valore del restante 98%: non è solo il posto dove avvengono le conversazioni, è il punto di convergenza di persone, agenti, app e dati per portare a termine il lavoro. La visualizzazione Oggi raccoglie tutto questo lavoro attraverso tutte le tue app e i tuoi dati Salesforce, i tuoi agenti, i canali con messaggi non letti e le conversazioni, e le app connesse, così puoi iniziare la giornata con chiarezza.

Slack è la piattaforma di lavoro AI per ogni team, dove tutte le persone, i dati, le app e gli agenti collaborano insieme. Quando riunisci tutta questa intelligenza condivisa in un unico posto, la sfida si sposta dall’accesso alla chiarezza. Oggi fornisce alle persone i segnali giusti su ciò che conta di più per loro, così possono portare avanti il proprio lavoro. Jaime DeLanghe Chief Product Officer, Slack, Salesforce

Oggi risponde a una domanda diversa

Quando abbiamo iniziato a sviluppare Oggi, pensavamo che il problema fosse il sovraccarico di informazioni. Dopo 50 interviste agli utenti e più di 450 feedback ricevuti, abbiamo scoperto qualcosa di più significativo: le persone non aprono Oggi per lavorare. Lo aprono per orientarsi.

La domanda che gli utenti si pongono davvero non è “Cosa dovrei fare adesso?” È “Mi sono perso qualcosa? Posso andare avanti?”

Prima di Oggi, era compito tuo stabilire le priorità e decidere da dove cominciare: dovevi ricostruire la situazione scorrendo i MD, controllando le conversazioni e passando in rassegna i canali. Un processo faticoso e stressante, che raramente portava a una vera sicurezza. Oggi te la dà in pochi secondi. Ti mostra gli account che richiedono la tua attenzione. Le riunioni per cui devi prepararti. Il lavoro che conta davvero in questa giornata specifica. Chiarezza, in un unico posto.

Oggi ha davvero trasformato il modo in cui inizio la mia giornata lavorativa. Riduce il tempo che dedico all’aggiornamento mattutino e mi aiuta a restare concentrata su ciò che conta, senza perdermi nel rumore di fondo. Sally Law Senior Product Manager, Xero

Inizia ogni mattina con un briefing quotidiano intelligente

Oggi ti offre una vista unificata delle tue priorità, del calendario e delle attività più urgenti, riunendo tutto dalle app che hai connesso a Slack. Ecco come si compone il quadro completo di Oggi:

Aree di interesse suggerite

Parti da una panoramica delle priorità generate dall’IA in base alla tua attività personale su Slack, in tutto il tuo ecosistema connesso. Questi sono i temi, le conversazioni e i progetti che richiedono la tua attenzione in questo momento. E quando sei pronto ad agire, chiedi semplicemente a Slackbot di approfondire.

Il tuo programma

Il tuo calendario Google o Outlook quotidiano, integrato direttamente in Slack. Con un solo clic, puoi chiedere a Slackbot di prepararti per qualsiasi riunione recuperando il contesto dalle tue conversazioni su Slack, così arrivi sempre pronto. Grazie ai riepiloghi a portata di mano, gli utenti registrano una riduzione del 33% del tempo trascorso in riunione.

In evidenza

Vedrai i messaggi importanti provenienti da tutti i tuoi sistemi, messi in evidenza prima che vengano sepolti dalle nuove attività. Il divario tra “l’ho letto” e “ho risposto” è il punto in cui i follow-up vengono persi. In evidenza lo colma.

Cose da fare

Le tue cose da fare vengono mostrate insieme alle riunioni e alle conversazioni prioritarie, così nulla di ciò che devi fare va perso. Puoi aggiungere attività manualmente o lasciare che l’AI le aggiunga per te, spuntarle man mano che le completi e riprendere sempre esattamente da dove ti eri fermato/a, senza tab extra e senza dover cambiare contesto. Le cose da fare in Oggi sono alimentate da un’esperienza riprogettata nella scheda Dopo, che traccia una linea netta tra ciò che hai salvato come riferimento e ciò che devi effettivamente fare. È l’elemento che completa il quadro: le tue conversazioni, il tuo calendario e le tue attività, tutto in un unico posto.

Un modo più produttivo di lavorare

Portare avanti il lavoro significa tipicamente passare da un’app all’altra più di 10 volte al giorno, il che vuol dire perdere quasi due ore per riorientarsi. Slack aiuta a colmare il divario tra orientamento e azione, così puoi rimanere concentrato. Questo significa che Oggi non lavora da solo: fa parte di un trio di funzioni che insieme creano un centro di comando coerente per la tua giornata lavorativa:

Oggi è il tuo resoconto giornaliero intelligente, dove la tua giornata è visualizzata e le tue priorità vengono messe in evidenza.

Slackbot è il tuo assistente per la produttività, che ti aiuta ad agire su quelle priorità redigendo messaggi di follow-up, preparandoti per le riunioni e conducendo ricerche su strumenti come Salesforce e Google Drive.

Attività è il tuo hub di triage: una casella di posta unificata e personalizzabile per le notifiche, in modo che la tua visualizzazione Oggi rimanga libera per il lavoro che conta davvero.

Orientati in pochi secondi con Oggi. Organizzati gestendo le notifiche in Attività. Poi affronta le tue attività con Slackbot. Inizia sapendo cosa conta davvero, poi tuffati nel lavoro. I clienti che hanno partecipato ai pilot iniziali di Oggi dichiarano di sentirsi il 72% più produttivi con questo flusso. E quando vuoi concentrarti a fondo sul tuo lavoro, puoi usare la nuova impostazione modalità focus per ridurre i badge e le notifiche. La modalità focus ti permette di eliminare le distrazioni rimanendo su Slack, senza essere interrotto da una menzione o un messaggio. Quando hai finito, torna alla visualizzazione Oggi e non ti perderai nulla.

Partecipa alla open beta

Oggi è ora disponibile come esperienza opt-in per tutti i clienti Slack con piani Business+ ed Enterprise, e sarà presto disponibile per i piani Pro. Gli amministratori possono richiedere l’accesso a Oggi per la propria organizzazione compilando questo modulo. Una volta attivato, lo troverai come scheda dedicata nella barra laterale sinistra di Slack.

Alcune informazioni utili per la beta:

Piani Business+ ed Enterprise con accesso all’IA: Disponibile ora. Gli amministratori possono attivarlo per la propria organizzazione.

Piani Pro con accesso all’IA: In arrivo questa estate.

Connessione al calendario: Per sbloccare il modulo Agenda è necessario connettere il tuo calendario .

La nostra missione è trasformare Slack da luogo in cui avvengono le conversazioni a luogo in cui il lavoro viene fatto davvero. Slack è l’unica superficie unificata in cui persone, agenti, app e dati convergono. Se hai sempre desiderato un unico posto da cui iniziare la giornata su Slack — che rispecchi il tuo lavoro, le tue priorità e ciò che conta davvero — la visualizzazione Oggi è quello che fa per te.

Partecipa alla open beta della visualizzazione Oggi e inizia le tue mattine con la giusta prospettiva. Il caffè lo porti tu, la chiarezza la portiamo noi.