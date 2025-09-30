Per le aziende che vogliono crescere in tempi difficili, la velocità è importante. Concludere le trattative, occuparsi dei clienti e introdurre i prodotti sul mercato richiede un processo decisionale rapido e un’esecuzione snella.

Ma troppo spesso i vecchi metodi di lavoro rallentano le aziende. Le informazioni sono frammentate. I dati vengono tenuti nascosti. I team non si comprendono a vicenda. Tutte queste imperfezioni possono ostacolare la tua capacità di offrire un valore aggiunto ai clienti.

Per fortuna, non deve essere per forza così. Scegliendo Slack come ambiente digitale, puoi rendere le informazioni accessibili a tutti, permettere ai tuoi team di condividere liberamente le proprie idee e accogliere tutti i membri del team in un’unica sede inclusiva di collaborazione. Ecco perché abbiamo investito molto nella piattaforma Slack per offrire a tutti infinite possibilità di personalizzare Slack, automatizzare i workflow e adattare le aree di lavoro alle esigenze specifiche dei team.

Ora ci stiamo spingendo ancora più in là. In occasione di TrailblazerDX, la più importante conferenza di Salesforce per gli sviluppatori, abbiamo presentato una raccolta di strumenti unica nel suo genere per portare i dati, i workflow e le app di Salesforce su Slack in modo semplice e veloce. Con Salesforce, coniughiamo la visione individuale dei clienti con il luogo in cui avviene la collaborazione, fornendo ai team aziendali, dalle vendite ai servizi, al marketing e oltre, informazioni sui clienti nel contesto del loro ambiente digitale, in modo che possano prendere decisioni più efficaci in tempi più rapidi che mai.

Semplificare e automatizzare facilmente il lavoro in tutti i sistemi

Salesforce Piattaforma per Slack

Salesforce Piattaforma per Slack, insieme alle nuove funzionalità di Flusso su Slack, consente a più di 11 milioni di sviluppatori Salesforce di creare le migliori applicazioni Slack in modo nativo sulla piattaforma Salesforce. Con Apex SDK per Slack, gli sviluppatori possono scrivere il codice Apex che già conoscono e trasferirlo automaticamente a Block Kit per creare interfacce utente di Slack basate sui dati di Salesforce.

“Salesforce Piattaforma per Slack consentirà ai nostri sviluppatori di creare app che rendono le interazioni su Slack più efficaci e produttive che mai”. Stuart Thomson Solution Architect, Kimble Applications

“Questo kit di strumenti non solo farà risparmiare tempo prezioso ai nostri sviluppatori, ma consentirà di far emergere le funzioni principali del prodotto all’interno di Slack per stimolare la collaborazione, sia interna sia con i nostri clienti”, afferma Stuart Thomson, Solution Architect presso la società di software Kimble Applications.

Nel frattempo, Flusso su Slack aiuta a integrare l’automazione di Salesforce in qualsiasi conversazione su Slack, prendendo i Flussi supportati da Einstein all’interno di Salesforce e riproponendoli direttamente su Slack, facendo risparmiare tempo e risorse agli sviluppatori.

“Salesforce Piattaforma per Slack è un kit di strumenti che consente agli sviluppatori di intervenire tempestivamente negli ambienti digitali utilizzando i linguaggi e gli strumenti di codifica che già conoscono e amano”, ha dichiarato Rob Seaman, Vicepresidente senior di prodotto di Slack.

“Rendendo più semplice che mai per gli sviluppatori di Salesforce il trasferimento di app, dati e automazioni costruiti su Customer 360 a Slack, dove la collaborazione è già in atto, Salesforce Piattaforma per Slack contribuisce a rendere ogni conversazione più approfondita, incentrata sul cliente e finalizzata all’azione”. Rob Seaman Vicepresidente senior di prodotto, Slack

Non bisogna essere esperti di codici per poter sfruttare Salesforce Piattaforma per Slack. Flusso su Slack offre strumenti di sviluppo a uso limitato di codice per creare automazioni basate su Slack con pieno supporto per i dati e le azioni di Salesforce, in modo da poter personalizzare più facilmente i workflow e accelerare i processi in tutta l’azienda.

Migliorare le prestazioni unendo i dati del team e di Customer 360 su Slack, il tuo ambiente digitale

Queste integrazioni di Salesforce per Slack consentiranno ai team di prendere decisioni più rapide e brillanti, basate su informazioni aziendali e dati aggiornati sui clienti, che potranno avere a portata di mano.

“Vonage sta creando una piattaforma internazionale di coinvolgimento dei clienti e offre integrazioni con applicazioni come Slack”, afferma Savinay Berry, Vicepresidente esecutivo per i prodotti e la progettazione dell’azienda di telecomunicazioni Vonage. “Slack è l’unico pannello di vetro dove possiamo interagire con i dati di Salesforce Customer 360. L’utilizzo combinato dei due strumenti ci consente di ricavare informazioni reali e di applicarle ai servizi giusti al momento giusto”.

Sales Cloud per Slack

integrazione sales cloud per slack

L’integrazione di Sales Cloud per Slack consente ai rappresentanti di condividere e collaborare rapidamente sugli aggiornamenti legati alle opportunità nei canali dedicati agli account. Con Salesforce e le informazioni sugli account a portata di mano su Slack, l’ambiente digitale per le vendite, tutti, dal reparto finanziario a quello legale, possono partecipare al piano vendite digitale e favorire la conclusione delle trattative. È la scelta vincente.

In Procore, una piattaforma software per il settore edile, il team di vendita non deve più passare da Slack a Salesforce per trovare informazioni importanti su un potenziale cliente. I dirigenti degli account possono invece accedere ai dati di Salesforce direttamente all’interno di Slack, riducendo i passaggi da un contesto all’altro e consentendo ai rappresentanti di dedicare più tempo all’attività di vendita. Se i team possono accedere ai dati dei clienti e alle informazioni aziendali direttamente dai workflow di Slack, le conversazioni possono essere più approfondite e produttive.

“Slack e Salesforce sono il tessuto connettivo che unisce ogni parte del processo di vendita, dall’approvazione del preventivo alla comunicazione quotidiana che assicura il successo del cliente”. Shane Redman Direttore della sicurezza informatica e della progettazione, Procore

Service Cloud per Slack

integrazione service cloud per slack

Con l’integrazione di Service Cloud per Slack, gli agenti possono immediatamente connettere con le persone giuste di ogni reparto dell’ambiente digitale per l’assistenza e ottenere risposte immediate, con tutte le attività salvate su Service Cloud. E quando serve ulteriore aiuto per problemi complessi, possono rivolgersi rapidamente agli esperti nei canali Slack per offrire soluzioni rapide e precise che aumentano la fidelizzazione dei clienti.

“Quando usiamo Slack e Salesforce contemporaneamente, vediamo una collaborazione migliore in tutto il gruppo Snowflake”. Samir Dhruva Analista senior di sistemi aziendali, Snowflake

Presso l’azienda di piattaforme di dati cloud Snowflake, i team di assistenza stanno riscontrando una collaborazione migliore in tutti i settori. “Grazie alla possibilità di mostrare i dati dei clienti da Salesforce direttamente su Slack, i nostri team di assistenza sono in grado di risolvere casi complessi più rapidamente, coinvolgendo nella conversazione i giusti esperti interfunzionali per ottenere risposte in tempi brevi”, afferma Samir Dhruva, Analista senior di sistemi aziendali presso Snowflake. “Non vediamo l’ora di vedere i vari team imparare l’uno dall’altro, acquisendo competenze e conoscenze al di fuori dei loro ambiti. Del resto, quando gli agenti hanno maggiori conoscenze, possono risolvere autonomamente i problemi in modo più rapido e semplice. Questo è un enorme vantaggio per noi come azienda che progredisce”.

Di recente Salesforce ha sperimentato un modello di intervento collettivo gestito da Slack anche per alcuni dei suoi agenti di assistenza. I risultati sono stati così sorprendenti, compreso un miglioramento del 26% nei tassi dei giorni di chiusura e un salto del 19% nelle risoluzioni dei casi in giornata, che Salesforce intende ora diffondere il modello in tutta la sua organizzazione di assistenza internazionale.

“Gestendo i problemi con l’intervento collettivo su Slack, possiamo coinvolgere sul caso gli esperti giusti al momento giusto, eliminare gerarchie ed escalation e infine trovare la persona migliore disponibile per risolvere rapidamente il problema”. Tamara Carpenter Direttrice del miglioramento continuo, Salesforce

Marketing Cloud per Slack

integrazione marketing cloud per slack

Con l’integrazione di Marketing Cloud per Slack, i team di marketing possono pianificare ed eseguire campagne all’interno di Slack, aggiornando automaticamente i dati di Marketing Cloud man mano. Gli avvisi sul coinvolgimento dei lead e gli approfondimenti sulle campagne, alimentati dai dati di Marketing Cloud, vengono convogliati nei canali della campagna, consentendo agli addetti al marketing di analizzare e iterare le campagne in tempo reale, tutto all’interno di Slack, l’ambiente digitale per il marketing.

Gli addetti al marketing della società di servizi finanziari LendingTree si affidano alla forza combinata di Slack e Salesforce per favorire l’acquisizione di clienti e la crescita del fatturato. Grazie a un’integrazione tra Slack e i dati del loro CRM Salesforce, ricevono notifiche istantanee nel canale quando si presentano problemi o richieste dei clienti, in modo da poter comprendere meglio le esigenze del mercato e adattare di conseguenza le iniziative delle campagne.

“Con Slack e Salesforce, possiamo comunicare più facilmente e in modo diretto con i nostri partner di prestito, convertire le informazioni commerciali in opportunità e arrivare più velocemente sul mercato”. Jason Stefanacci Direttore dell’operatività aziendale, LendingTree

Le integrazioni di Salesforce per Slack, disponibili oggi