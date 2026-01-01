Il blog di Slack

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A photograph of a robotic arm creating a tower of computer chips and motherboards.
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Collaborative Intelligence: People and AI Working Smarter Together

Still thinking, “Humans or AI?” Let’s shift the narrative to “Humans and AI.”

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The 3 Conversations You Should Be Having with Your Team to Drive AI Adoption

Follow this research-backed playbook from Slack’s Workforce Lab to help your team get the most out of AI tools.

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Problemi di comunicazione: tre tipi, tre soluzioni

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Piattaforma collaborativa: scegli partendo dal tuo team

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Lavoro di squadra: da gruppo a team che funziona

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Ottimizzare la produttività del team con software di gestione

Questa guida rapida sui migliori software di gestione dei workflow ti aiuterà a trovare il modo migliore di ottimizzare i processi organizzativi

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Scopri come il team building aziendale migliora produttività e collaborazione

Sapete cos'è il team building nelle aziende? Vi spieghiamo cosa sono, chi dovrebbe guidarli per avere successo e come farlo.

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Cosa significa la comunicazione efficace?

Una comunicazione efficace permette di trasmettere idee, informazioni, ordini e conoscenze in modo comprensibile e non ambiguo.

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Co-creazione interna: ecco come la collaborazione genera innovazione

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Migliorare la comunicazione in team e lavorare meglio