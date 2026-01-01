이제 한국어로 제공되는 Slack
한국어를 쓰는 고객에게 적합한 완전히 현지화된 경험
Working aloud: Why Dell, TIBCO and Cookpad are turning to lightweight audio chats in Slack
Slack Huddles, a new way to re-create the informal discussions of the office, is accelerating decision-making and advancing team culture
Slack Essentials: 피드백 수집을 위한 단계별 접근 방식
더 빠르게 파일을 공유하고, 승인을 받고, 프로젝트를 진행하세요.
Slack Connect로 고객 관계를 강화하기 위한 3가지 방법
Crema, IQ Accountants 및 Spark 64가 고객과의 협업을 위한 더 많은 기회를 창출하는 방법
기업의 투명성: 회사를 진화시키는 큰 변화
정직이 특히 회사의 장기적인 성공과 관련하여 최선의 정책임을 Zappos와 VSCO의 전문가들의 의견을 통해 확인됨
Slack의 보안: Slack이 데이터를 보호하는 방법
Slack의 최우선 가치는 고객 신뢰 유지입니다. Slack이 조직의 안전과 생산성을 유지하는 방법을 알아보세요.
Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요
Slack에서는 해당 지역의 Slack 커뮤니티 챕터를 이끌 수 있는 적극적인 최종 사용자, 관리자, 개발자들을 초대합니다.
Slack 10주년, CxO 조찬모임: ‘Slack me’가 조직의 소통 방식이 되기까지
이번 조찬모임은 기업 고객과 함께 성장한 Slack의 시간을 돌아보고 말랑말랑하고 좋은 조직문화에 대한 탐구를 함께 할 수 있었던 시간이었습니다.
자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀
워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다