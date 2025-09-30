과거에는 기업의 투명성이 금기시되는 개념이었습니다. 음식 조리법부터 직원 임금에 이르기까지 대중이나, 회사 직원에게나, 조직의 운영이 불투명할수록 성공할 가능성이 더 높았습니다.

하지만 오늘날 같은 시장에서 경쟁심이 앞서 성공 비결을 지키는 기업들은 오히려 역효과를 낳아 직원 참여가 감소하고 시장에서 브랜드 친화력의 가능성을 억누르는 위험을 감수해야 할 수 있습니다. 점점 더 긴밀히 연결되는 세상에서 투명성은 새로운 황금률입니다. 잘나가는 회사들은 리더들이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지부터 직원의 다양성이 얼마나 존중되는지, 어디서 어떻게 자원을 조달하는지에 이르기까지 모든 것을 공유함으로써 경제적, 평판적으로 큰 이익을 얻고 있습니다.

하지만 조직이 검토와 경쟁에 스스로를 개방함으로써 얻어야 할 것은 정확히 무엇일까요? 다음은 투명성을 이미 실천하고 있는 회사, 더욱 투명하기를 원하는 직원, 투명성을 기반으로 결정하는 소비자가 이야기하는 가장 큰 몇 가지 혜택들입니다.

1. 투명성으로 고급 인재 확보

기업의 투명성과 직원 만족도 사이의 상관 관계를 보여주는 데이터는 너무나 많습니다. 2018년 미래형 업무 환경 연구에서 Slack이 조사한 바에 따르면 무려 87%의 직원이 다음에 일할 직장이 투명하길 바란다고 응답했습니다. 직원 피드백 회사인 TINYpulse에서 4만 명 이상의 직원을 대상으로 설문 조사한 또 다른 연구에서는 투명성이 직원의 행복을 결정하는 첫 번째 요인임이 밝혀졌습니다.

이는 그 어느 때보다 더 유동적인 오늘날의 근로자 대부분이 윤리적인 회사에서 일하기를 원한다는 의미입니다. 더 개방된 회사에서 일할 기회를 고려하는 현재 직원 및 우수 직원들이 자신이 만족할 만한 회사를 선택할 때, 투명성은 인재 확보를 위한 가장 귀중한 자산입니다.

2. 투명성으로 신뢰 조성

고객의 관점에서도 기업의 투명성은 곧 윤리성을 의미합니다. 컨설팅 회사인 Label Insight에서 진행한 설문 조사에 따르면 94%의 소비자가 투명성을 실천하는 브랜드를 선호한다고 응답했습니다. 회사가 정보를 공개하지 않는 경우 소비자는 필요한 정보를 다른 브랜드에서 찾을 것입니다. 회사가 얻을 수 있는 고객 충성도를 굳이 타사에 뺏길 필요는 없겠지요.

기업의 투명성에 대한 요구는 귀사의 조직 내부에서도 제기될 가능성이 높습니다. Slack의 미래형 업무 환경 연구에서도 직원의 80%가 고용주의 의사 결정 과정에 대해 자세히 알고 싶다고 응답했습니다. 리더의 55%가 본인의 조직이 매우 투명하다고 생각하는 반면, 직원의 경우 18%만이 이에 동의했습니다.

그리고 성과가 좋은 팀에게 중요한 가치가 바로 심리적 안정감일 경우, 본인이 일하고 있는 회사에 대한 정보와 인사이트에 대한 액세스 권한과 소유권을 직원에게 제공하는 것은 신뢰를 얻기 위한 중요한 단계입니다.

사진 앱 스타트업이자 창의적 커뮤니티인 VSCO의 인력 및 장소 부문 부사장인 Katy Shields는 “좋은 아이디어가 있어도 모든 답을 제가 가지고 있는 건 아니란 걸 인정하고 나니 일이 훨씬 쉬워졌습니다. 업무와 가장 밀접한 것도, 고객과 가장 가까운 것도 바로 직원입니다. 직원들은 회사에 무엇이 가장 좋은 것인지 알고 있습니다. 물론 직원들이 알지 못하는 정보를 당신이 알고 있을 수 있지만 미처 자신이 생각지 못한 아이디어를 직원들이 갖고 있을 수 있으므로 공유는 회사 문화의 일부여야 합니다”라고 이야기합니다.

3. 기업의 투명성으로 성과 향상

직원들은 정보가 공유되고 의사 결정 권한이 위임되는 정도에 따라 능률이 향상됩니다. 이 이유로 VSCO는 다음과 같은 방법을 통해 이전의 하향식 구조를 분산된 의사 결정 전략으로 재편했습니다.

내부 위키 생성

모든 Slack 채널 공개(예산 계획 및 민감한 인사 관련 문제 제외)

직원들이 임원진의 승인을 대기하지 않고 중대한 결정을 내리고 판도를 바꿀 만한 아이디어를 실행하도록 지원

“모든 직원이 운영자처럼 생각합니다. 실제로 직원이 운영자니까요. 회사가 더 많은 통제력을 더 빨리 내려놓을수록 스스로 고치고 발전하는 올바른 문화가 조성되어, 직원이 가장 든든한 지지자이자 가장 큰 비판자가 될 수 있습니다. 팀으로서 해야 할 일을 하고 있지 않다면 비판이 필요하죠. 직원에게 운영권과 정보를 제공하면 당신 또한 필요한 정보를 얻을 수 있죠.”라고 Shields는 이야기합니다.

4. 투명성으로 업무 효율 개선

온라인 신발 소매업체인 Zappos는 ‘벤더 엑스트라넷(vendor extranet)’부터 직원이 모든 거래, 예산, 비용뿐만 아니라 개별 역할 및 팀 프로젝트의 모든 문서를 볼 수 있는 내부 데이터베이스에 이르기까지 기업의 투명성을 위한 문화 모델을 구축한 것으로 유명합니다. 거의 20년 동안 Zappos 상품 기획 팀을 이끈 Fred Mossler에 따르면 이런 조치들은 직원과 업무 파트너가 같은 생각을 공유하도록 하고 직원의 정서적 이탈, 불신 또는 큰 그림에 대한 단순 이해 부족으로 낭비될 수 있는 시간과 자원을 줄일 수 있습니다.

5. 투명성으로 기업의 책임감 강화

2001년의 Fast Food Nation과 2004년의 Super Size Me가 패스트푸드 산업에 미친 영향을 살펴보면 경쟁력 유지를 위해 투명성을 줄이는 것이 건강한 조직을 유지하는 데 해로운 이유를 알 수 있습니다. 이 시대의 기업, 특히 대기업은 널리 퍼진 대중의 불신에 맞서 싸워야 합니다.

직원과 대중이 데이터를 쉽게 사용할 수 있도록 함으로써 리더는 기업이 공정함을 보이고 조직의 모든 조치는 회사의 이익을 위한 것임을 보여줄 수 있습니다. 외부 투자 수익률도 확인할 수 있습니다. 앞서 언급한 Label Insight 설문 조사를 포함하여 수많은 연구를 통해 소비자들이 투명한 회사가 만든 제품에 더 많이 소비할 의향이 있음이 밝혀졌습니다.