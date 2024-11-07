IDC MarketScape, Slack을 전 세계 팀 협업 부문의 리더로 선정

“사용하고 있는 모든 애플리케이션을 한 곳에 통합해야 할 때, 기업과 함께 진화하는 풍부한 기능을 갖추고 지능적인 협업 공간, Slack을 염두에 두세요.”

IDC MarketScape에서 방금 발표한 내용: 2024년 전 세계 팀 협업 애플리케이션 벤더 평가(문서 #US51405624, 2024년 10월)에서 Slack이 리더로 선정되었습니다. IDC 협업 및 커뮤니티 부문 연구 부사장인 Wayne Kurtzman은 “Slack은 다른 어떤 제품도 할 수 없는 방식으로 채널 중심의 협업을 쉽게 이용할 수 있게 해 줍니다.”라고 이야기합니다. “Slack 고객들은 다양한 통합을 통해 작업을 더 쉽고 빠르게 수행할 수 있는 Slack의 노코드 워크플로를 널리 채택하고 있습니다.”

IDC MarketScape는 기술 구매자들에게 신뢰를 받고 있으며 권위 있는 가이드입니다. IDC MarketScape는 폭넓은 기술 및 비즈니스 기준과 광범위한 고객 인터뷰를 통해 엄격한 방법론을 사용하여 업무용 플랫폼을 평가하고 있습니다.

“세계에서 가장 혁신적인 기업들이 Slack에서 비즈니스를 구축하고 성장하고 있으며 현재 Slack은 고객이 AI와 Agentforce를 통해 영향력을 확장할 수 있는 플랫폼입니다.”라고 Slack의 최고 고객 책임자인 Peter Doolan은 이야기합니다. “Slack이 전 세계 팀 협업 부분의 리더로 선정되어 영광입니다.”

IDC MarketScape는 다른 애플리케이션과의 통합 기능, 로코드 또는 노코드 기능, 보안, 거버넌스, 규정 준수 등 기업의 전체적인 기술 환경의 맥락에서 벤더를 심사합니다. Kurtzman은 Slack의 기능을 설명하면서 “대부분의 중요한 기업 시스템 및 앱과의 통합을 통해 Slack은 업무 전체를 아우르는 조율 계층의 역할을 수행하며, 대화의 흐름에 따라 업무에 대한 일관성을 유지하고 가시성을 더하여 팀과 개인의 시간을 절약합니다.”라고 말합니다.

AI와 에이전트를 통한 업무 방식의 재정의

기업들이 AI 에이전트를 통해 간접 비용을 줄이고 수익을 증대하는 방법을 모색하는 가운데, IDC MarketScape에서 Slack을 인정한 것은 크게 변화하는 업무용 플랫폼 시장에서 Slack이 중요한 변화를 이끄는 핵심 역할을 하고 있음을 보여주는 증거입니다. 번들로 제공되는 사무용 제품군 및 단절된 협업 앱은 사무직 직원들이 작업 수행에 필요한 데이터에 원활하게 액세스하면서 AI 에이전트와 함께 작업해야 하는 오늘날의 세상에 적합하지 않습니다. Slack은 인력, 앱, 데이터, 워크플로 자동화를 AI 및 에이전트와 함께 단 하나의 대화형 인터페이스에 모을 수 있기 때문에 기업들은 Slack을 업무용 운영 시스템으로 선택하고 있습니다.

보고서에서 Kurtzman은 고객을 위한 Slack의 유연성을 다음과 같이 언급합니다. “Slack은 데이터와 조직을 연결하고 프로세스를 간소화 및 자동화하는 AI 기반 대화형 계층에서 협업, 기본 내장된 프로젝트 관리, AI 앱, 에이전트를 제공함으로써 어떤 사무용 제품군을 사용하는지에 관계없이 비즈니스 성과를 촉진합니다.”

직원들은 Slack에서 협업만 하는 것이 아닙니다. Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture, Rocket Companies와 같은 혁신적인 기업들은 Slack에서 아주 중요한 비즈니스 프로세스를 실행하고 파트너 및 공급업체와 글로벌 조직을 연결합니다. 고객들은 영업, 고객 서비스, 제품 개발, IT, 재무, HR에서 생산성이 47% 향상되고 문제 해결 시간이 31% 단축되는 등 성과가 가속화되는 것을 경험하고 있습니다. Slack Sales Elevate 및 Salesforce 채널 등 Slack과 Salesforce의 기본적인 통합을 통해 영업 팀은 37% 향상된 거래 성사율을 통해 매출 목표를 달성하고 있습니다.

또한 Slack의 고객 및 파트너 중에는 OpenAI, Anthropic, Cohere, Perplexity 등과 같이 선도적인 AI 기업들이 포함되어 있으며 2023년 3월부터 지금까지 Slack 플랫폼에서 13,000개 이상의 AI 앱이 만들어졌습니다. 이제 Slack의 Agentforce와의 통합으로 에이전트가 팀원이 되어 Slack 채널에서 대화 및 연결된 데이터의 전체 맥락을 바탕으로 협업하고 작업을 수행할 수 있습니다. Slack은 최근에 Box, Adobe, Writer.ai와의 파트너십을 발표함으로써 AI와 에이전트를 위해 최적화된 공간으로서의 입지를 더욱 굳히고 있습니다. Slack의 고객들은 각자의 비즈니스에 적합한 AI 솔루션을 자유롭게 선택하고, 동시에 다양한 AI 어시스턴트 및 에이전트와 함께 협업하고, 독점적인 LLM(거대 언어 모델)을 사용하여 자신만의 사용자 지정 AI 앱을 구축하고 배포할 수 있습니다. 또한 Slack은 회사의 집단 지성과 장기적인 지식을 연결된 앱의 데이터와 함께 활용할 수 있기 때문에 강력한 AI 엔터프라이즈 검색 도구가 되어 관련성 높고 간결한 답변을 제공합니다.

혁신, 속도, 고객 사랑을 통해 발전하는 Slack

IDC MarketScape 보고서의 발행은 Slack의 여러 새로운 기능 출시와 전력적인 파트너십에 이어 바로 이루어졌습니다.

Slack 내 Agentforce: Slack에 Agentforce를 배포하면서 에이전트는 팀원이 되었습니다. 이제 팀은 Salesforce의 Agentforce를 통해 데이터와 대화를 나누고 인사이트를 찾아내고 작업에 대한 조치를 취할 수 있습니다.

타사 앱 AI 에이전트: 주요 엔터프라이즈 앱의 AI 에이전트 및 어시스턴트는 Slack에서 똑같이 신뢰할 수 있고 안전한 환경에서 배포될 수 있습니다.

Slack AI: Slack AI는 Slack에 기본적으로 구축된 직관적인 생성형 AI 경험으로, Slack에 공유된 메시지 및 파일을 기반으로 지능적인 답변을 제공하고, 채널과 스레드의 대화를 요약하고, 매일 아침 채널에 대해 한 눈에 정리를 제공합니다. 허들 노트, 간소화된 자동화, 개선된 검색과 같이 향상된 기능을 통해 팀은 더 스마트하고 빠르게 집중하여 작업할 수 있습니다.

Salesforce 채널: Salesforce CRM 레코드를 Slack의 채널 기반 대화에 연결하는 새로운 유형의 채널로서, 팀에 각 계정 및 기회에 대해 협업할 수 있는 포괄적인 공간을 제공하여 업무를 진행하기 위한 정보의 일관성을 높일 수 있습니다. 그리고 곧 Salesforce 채널도 Salesforce 사용자 인터페이스에 내장될 예정입니다.

Slack 템플릿: 바로 사용할 수 있는 템플릿 채널, 캔버스, 리스트 및 자동화된 워크플로 모음으로 모든 부서의 업무가 가속화되어 팀 생산성이 향상됩니다.

바로 사용할 수 있는 템플릿 채널, 캔버스, 리스트 및 자동화된 워크플로 모음으로 모든 부서의 업무가 가속화되어 팀 생산성이 향상됩니다. Slack 리스트: 리스트는 프로젝트 및 작업 관리를 Slack으로 바로 가져와 대화에 구조를 제공하고 팀이 프로젝트, 인바운드 요청, 가장 중요한 작업들을 관리할 수 있도록 합니다. 여러 애플리케이션을 오갈 필요가 없죠.

IDC MarketScape는 기술 구매자가 업무용 플랫폼을 선택할 때 기능 속도, 고객 커뮤니티의 열정, 사용자 경험의 단순성 등 다양한 요소를 고려해야 한다고 조언합니다. 보고서에서는 “Slack은 팬을 보유하고 있으며, 그 중 일부는 Slack을 사용하여 빠르게 커리어를 쌓을 수 있었습니다. 종종 ‘업무를 하나로 모으는 방법’이라고도 하는 Slack은 글로벌 및 지역 회사가 다양한 팀 간 프로세스를 간소화하고 외부 파트너 및 고객과의 협업을 가속화하는 데 있어 아주 중요한 작업 도구가 되었습니다.”라고 설명합니다.

AI와 에이전트의 지원으로 업무를 간소화하려는 Slack의 노력은 점점 더 복잡해지는 기업 기술 환경에 직면한 리더들에게 깊은 공감을 얻고 있습니다. Canva의 기술 경험 부문 리드인 Ben Ryrie는 “필요한 모든 것이 Slack에 통합되어 있습니다. 제가 어디에 있든 항상 함께 하기 때문에 다른 시스템에 로그인하거나 화면을 전환할 필요가 없죠.”라고 이야기합니다. Slack을 활용하여 업무 방식을 재구성하는 회사들은 생산성을 휠씬 뛰어넘는 여러 이점을 누리고 있습니다. 분산된 팀의 참여도와 정보의 일관성이 향상되고, 프로세스는 몇 배나 더 효율적으로 개선되고, 비즈니스의 모든 부문에서 성과가 눈에 띄게 향상되었습니다.

IDC MarketScape의 결론에서 Kurtzman은 기술 구매자들에게 “사용하고 있는 모든 애플리케이션을 한 곳에 통합해야 한다면, 비즈니스와 함께 발전하는 다양한 기능을 가진 지능형 협업 워크스페이스인 Slack을 염두에 두세요.”라고 권장하였습니다.

여기에서 IDC MarketScape 보고서 발췌문을 확인하고 자세히 살펴보세요.