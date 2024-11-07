O IDC MarketScape aponta o Slack como líder mundial em colaboração de equipes

“Quando você precisar reunir todos os seus aplicativos para construir um workspace rico em funcionalidades úteis, colaborativo, inteligente e que, além de tudo isso, evolui com sua empresa, pense no Slack.”

Recém-anunciada, a Análise global do IDC MarketScape voltada a fornecedores de aplicativos de colaboração de equipe de 2024 (doc #US51405624, outubro de 2024) reconhece o Slack como um líder. “O Slack facilita a colaboração centrada em canais nas mais variadas modalidades. E faz isso de uma forma que poucos produtos conseguem fazer”, diz Wayne Kurtzman, vice-presidente de colaboração e comunidades do IDC Research. “Os clientes do Slack mencionaram a ampla adoção dos fluxos de trabalho sem código do Slack que podem ser usados em uma extensa variedade de integrações para facilitar e agilizar a conclusão do trabalho.”

O IDC MarketScape é um guia muito aguardado e confiável para compradores de tecnologia. Avalia plataformas de trabalho usando uma metodologia rigorosa em uma grande variedade de critérios técnicos e comerciais, além de entrevistas com clientes detalhadas.

“As empresas mais inovadoras do mundo constroem e expandem as empresas no Slack, e agora o Slack é onde nossos clientes podem escalonar o impacto com a IA e o Agentforce”, disse Peter Doolan, diretor de clientes no Slack. “Estamos honrados em sermos reconhecidos pelo IDC MarketScape como um líder mundial de colaboração de equipes”.

O IDC MarketScape considera fornecedores no contexto do ambiente técnico de uma empresa como um todo, incluindo a capacidade de se integrar a outros aplicativos, recursos de baixo ou nenhum código, segurança, governança e conformidade. Ao descrever os recursos do Slack, Kurtzman declara que “com integração à grande maioria dos sistemas e aplicativos empresariais e essenciais, o Slack atua como uma camada organizacional do trabalho, economizando tempo das equipes e pessoas ao alinhar e adicionar visibilidade ao trabalho com o fluxo das conversas.”

Redefinindo como o trabalho acontece com IA e agentes

Em nossa opinião, o reconhecimento do IDC MarketScape destaca o papel fundamental do Slack em uma grande mudança no mercado de plataformas de trabalho, à medida que empresas procuram formas de diminuir despesas gerais e aumentar a receita com agentes por IA. Os pacotes administrativos e os aplicativos de colaboração isolados não foram criados para um mundo em que aqueles que exercem funções administrativas precisarão trabalhar junto com agentes por IA que tenham acesso contínuo aos dados de que precisam para agir. As empresas estão recorrendo ao Slack como o sistema operacional de trabalho porque ele reúne pessoas, aplicativos, dados e automações de fluxo de trabalho com IA e agentes em uma única interface conversacional.

No relatório, Kurtzman destacou a flexibilidade do Slack para os clientes. “O Slack oferece colaboração, gerenciamento nativo de projetos, agentes e apps de IA em uma camada conversacional orientada por IA que conecta dados, organizações, simplifica e automatiza processos com a finalidade de melhorar os resultados comerciais, independentemente do pacote administrativo que está sendo usado.”

Os funcionários não estão apenas colaborando no Slack. Empresas inovadoras, como Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture e Rocket Companies operam processos comerciais essenciais e conectam as organizações globais com parceiros e fornecedores no Slack. Os clientes veem um desempenho potencializado em vendas, serviço ao cliente, desenvolvimento de produtos, TI, finanças e RH, com um aumento de 47% na produtividade e intervalo de resolução 31% mais rápido. As integrações nativas do Slack com o Salesforce, como o Slack Sales Elevate e os canais do Salesforce, estão ajudando as equipes de vendas a atingirem metas de receita com um aumento de 37% na taxa de sucesso.

O Slack também conta com importantes empresas de IA, tendo a OpenAI, Anthropic, Cohere e Perplexity entre seus clientes e parceiros, o que impulsionou a criação de mais de 13 mil apps de IA na plataforma do Slack desde março de 2023. Agora, a integração do Slack com o Agentforce está transformando agentes em colegas de equipe, em que é possível colaborar em canais do Slack e realizar tarefas usando o contexto completo das conversas e dos dados conectados. As parcerias recém-anunciadas do Slack com o Box, Adobe e Writer.ai solidificam ainda mais a posição do Slack como um lar natural para IA e agentes. Os clientes do Slack estão livres para escolher as soluções de IA que fazem sentido para suas empresas, trabalhar com vários assistentes e agentes por IA de uma só vez, além de construir e implementar os próprios apps de IA personalizados usando LLMs próprio. O Slack também está se tornando uma ferramenta empresarial de pesquisa por IA poderosa porque pode aproveitar o conhecimento coletivo da empresa e a memória de longo prazo, junto com dados de apps conectados, para entregar respostas sucintas e altamente relevantes.

“As empresas mais inovadoras do mundo constroem e expandem suas empresas no Slack e agora o Slack é onde nossos clientes podem escalonar o impacto com a IA e o Agentforce.” Peter Doolan diretor de clientes, Slack

Inovação, velocidade e amor pelos clientes impulsionam o Slack

A publicação do relatório do IDC MarketScape vem logo após os diversos novos lançamentos de recursos e parcerias estratégias para o Slack:

Agentforce no Slack: ao implementar o Agentforce no Slack, os agentes se tornam colegas de equipe. Agora as equipes podem interagir com os dados, obter insights e agir em tarefas no Agentforce do Slack com o Salesforce.

ao implementar o Agentforce no Slack, os agentes se tornam colegas de equipe. Agora as equipes podem interagir com os dados, obter insights e agir em tarefas no Agentforce do Slack com o Salesforce. Agentes por IA de terceiros: os agentes e assistentes de IA de grandes aplicativos empresariais podem ser implementados no mesmo ambiente confiável e seguro no Slack.

os agentes e assistentes de IA de grandes aplicativos empresariais podem ser implementados no mesmo ambiente confiável e seguro no Slack. IA do Slack: a IA do Slack é uma experiência intuitiva em IA generativa criada nativamente no Slack e que fornece respostas inteligentes com base em mensagens e arquivos compartilhados no Slack, resume conversas em canais e conversas, além de oferecer destaques matinais diários dos canais. Recursos aprimorados, como notas de círculo, automação simplificada e pesquisa melhorada permitem que as empresas trabalhem com mais inteligência, velocidade e foco.

a IA do Slack é uma experiência intuitiva em IA generativa criada nativamente no Slack e que fornece respostas inteligentes com base em mensagens e arquivos compartilhados no Slack, resume conversas em canais e conversas, além de oferecer destaques matinais diários dos canais. Recursos aprimorados, como notas de círculo, automação simplificada e pesquisa melhorada permitem que as empresas trabalhem com mais inteligência, velocidade e foco. Canais do Salesforce : um novo tipo de canal que conecta os registros CRM do Salesforce a conversas baseadas em canais no Slack proporciona às equipes um espaço abrangente para colaborar em cada conta e oportunidade, aumentando o alinhamento para seguir em frente. Em breve, canais do Salesforce serão integrados à interface de usuário do Salesforce.

: um novo tipo de canal que conecta os registros CRM do Salesforce a conversas baseadas em canais no Slack proporciona às equipes um espaço abrangente para colaborar em cada conta e oportunidade, aumentando o alinhamento para seguir em frente. Em breve, canais do Salesforce serão integrados à interface de usuário do Salesforce. Modelos do Slack: coleções de canais com modelos prontos para uso, canvas, listas e fluxos de trabalho automatizados aceleram o trabalho em qualquer departamento para que as equipes possam ser mais produtivas.

coleções de canais com modelos prontos para uso, canvas, listas e fluxos de trabalho automatizados aceleram o trabalho em qualquer departamento para que as equipes possam ser mais produtivas. Listas do Slack: listas integram o gerenciamento de projetos e tarefas diretamente no Slack, dando uma estrutura para conversas e habilitando equipes a gerenciar projetos, solicitações recebidas e prioridades principais onde já estão trabalhando, sem terem de alternar entre vários aplicativos.

O IDC MarketScape aconselha os compradores de tecnologia a considerarem uma variedade de fatores ao escolherem uma plataforma de trabalho, incluindo a velocidade dos recursos, a paixão de sua comunidade de clientes e a simplicidade da experiência dos usuários. O relatório destacou: “O Slack tem fãs, alguns dos quais tiveram a carreira acelerada pelo uso do Slack. Geralmente mencionado como ‘a forma como todos trabalhamos juntos’, o Slack se tornou fundamental para que empresas globais e regionais possam aprimorar os processos de equipes interfuncionais e acelerar o trabalho com parceiros e clientes externos”.

O comprometimento do Slack para simplificar trabalho com a ajuda de IA e agentes está repercutindo nos líderes que enfrentam um cenário de tecnologia empresarial cada vez mais complexo. Conforme dito por Ben Ryrie, líder de experiência de tecnologia no Canva: “Tudo o que eu preciso está integrado no Slack. Ele me encontra onde estou para que eu não precise entrar em diferentes sistemas ou alternar entre telas”. Empresas que reimaginam como trabalham com o Slack obtêm benefícios que vão muito além da produtividade: equipes distribuídas se tornam mais interativas e alinhadas, os processos se tornam mais eficientes em ordens de magnitude e o desempenho melhora consideravelmente em todas as linhas de negócios.

Na conclusão do IDC MarketScape, Kurtzman recomendou que os compradores de tecnologia “considerem o Slack quando precisarem reunir todos os seus aplicativos construir um workspace rico em funcionalidades úteis, colaborativo, inteligente e que, além de tudo isso, evolui com sua empresa”.

Saiba mais no trecho do relatório do IDC MarketScape aqui.