Explorando formas melhores de trabalhar

Já passaram mais de sete meses desde a mudança global para o trabalho remoto e está claro que ainda podemos fazer muito mais para melhorar a forma como trabalhamos em conjunto neste novo mundo. Para começar, sabemos que existem formas melhores de colaboração do que simplesmente recair na armadilha de copiar comportamentos físicos para o mundo digital. Por exemplo, realizar videoconferências consecutivas o dia todo, diariamente, constitui uma forma de trabalhar particularmente exaustiva. Por outro lado, as pessoas sentem falta das interações espontâneas e não planejadas no escritório, o que ajudava a manter a sintonia da equipe, tomar decisões rápidas e motivar novas ideias.

Nós fomos pioneiros no desenvolvimento de mensagens baseadas em canais para melhorar a forma como trabalhamos juntos, e estamos sempre explorando novas maneiras para redefinir o trabalho e o gerenciamento. Queremos liberar as pessoas de processos que já não fazem mais muito sentido e ajudar a todos a criar conexões mais profundas enquanto trabalham remotamente. Uma forma de fazer isso é levar os recursos de voz e vídeo para os canais, onde todas as pessoas certas já estão trabalhando juntas.

Este desejo de obter mais apoio para a manutenção de relações, vínculos e cultura de equipe durante o trabalho remoto encontra-se devidamente refletido em dados estatísticos. Em uma nova pesquisa global da Slack, quatro dos cinco desafios mais frequentemente citados envolvendo o trabalho remoto é o desenvolvimento e a manutenção de laços de trabalho sólidos. De fato, a única coisa que os trabalhadores afirmam precisar para além disso é de uma conexão eficaz à Internet.

Estamos buscando ideias de situações que sejam familiares para você na sua vida diária do mundo de consumo, transferindo-as para a empresa. Esta é uma visão geral sobre dois protótipos iniciais do Slack que estamos explorando:

Vídeos assíncronos para ajudar as pessoas a colaborar ao seu próprio ritmo, e não necessariamente ao mesmo tempo

Vamos selecionar aquilo que amamos nos vídeos, ou seja, ver rostos e espaços, e desassociar isto da pressão constante de videoconferências e agendas sobrecarregadas com reuniões, ajudando-nos a ficar em sintonia com os nossos colegas de equipe.

Imagine a reunião breve diária que acontece todas as manhãs, das 9h00 às 9h15. E se fosse possível gravar a sua atualização às 8h53 e assistir às das outras pessoas às 10h51, quando é mais conveniente para você? Isso proporciona às pessoas as informações e atualizações necessárias com um grau de flexibilidade que normalmente está ausente no cenário atual.

Gravações de áudio leves e sempre disponíveis que permitem conexões ad-hoc quando você precisa de uma resposta rápida ou que outras pessoas verifiquem um problema

Como você provavelmente já constatou por experiência própria, os canais são o lugar perfeito para iniciar uma conversa com as pessoas certas, porque todos já estão lá, compartilhando atualizações e arquivos e iniciando fluxos de trabalho.

Imagine se fosse possível conversar com qualquer pessoa da sua equipe que esteja disponível, sem marcações e de forma totalmente espontânea, tal como levantar do seu posto de trabalho para obter uma resposta ou iniciar uma conversa no corredor que se transforma em um brainstorm. Uma opção de áudio nos canais é uma possibilidade que estamos considerando para restabelecer este importantíssimo fluxo criativo, independentemente de onde você esteja trabalhando.

Animation of a Slack exploration into new remote work tools

Essas ideias surgem em sintonia com o novo conjunto de recursos do produto que será anunciado na quarta-feira, no Frontiers. Esses recursos foram igualmente projetados para promover a aproximação das equipes remotas.

Se você ainda não está trabalhando nos canais do Slack, experimente o Slack gratuitamente e assine a nossa newsletter gratuita através da nossa homepage para ficar a par das mais recentes atualizações.

As informações acima são APENAS PARA FINS INFORMATIVOS e não representam nenhum compromisso vinculativo. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo da Slack e estão sujeitos a alterações.