Voilà plus de sept mois que le monde entier a basculé en télétravail, mais il reste encore beaucoup à faire pour optimiser la manière dont nous travaillons ensemble dans ce nouvel environnement. Le piège serait de vouloir reproduire à l’identique les méthodes de travail en présentiel alors qu’il existe des modes de collaboration plus efficaces. Enchaîner les vidéoconférences tous les jours, notamment, se révèle particulièrement épuisant. D’un autre côté, les échanges spontanés de la vie de bureau nous manquent. Ils nous permettaient de maintenir une bonne coordination, de prendre des décisions rapides, de stimuler de nouvelles idées.

Nous avons créé une messagerie par canaux pour améliorer la façon dont nous travaillons ensemble. Nous explorons également de nouvelles pistes pour repenser le travail et le management. Nous voulons libérer les salariés de méthodes qui n’ont plus vraiment de sens à l’heure actuelle et les aider à renforcer les liens en télétravail. À cette fin, amener de l’audio et de la vidéo dans les canaux est une méthode efficace. En effet, c’est là que sont réunies les personnes qui travaillent déjà ensemble.

Les données soulignent bien que les salariés réclament davantage de soutien pour préserver les relations interpersonnelles, les liens et la culture d’équipe en télétravail. La nouvelle enquête mondiale de Slack met en lumière le point suivant : parmi les cinq défis que pose le télétravail, quatre concernent la création et le maintien de solides relations professionnelles. Le seul besoin plus important évoqué par les salariés est une bonne connexion Internet.

Nous cherchons des idées simples et empruntées à la vie de tous les jours que nous pourrions transposer et adapter au monde de l’entreprise. Voici un aperçu de deux prototypes Slack que nous envisageons :

Des vidéos asynchrones pour permettre aux personnes de collaborer en fonction de leur disponibilité et non à un moment précis

Pour la coordination d’équipe, pourquoi ne pas utiliser les avantages de la vidéo (voir les visages et les lieux) en supprimant la pression constante des visioconférences et réunions interminables ?

Prenons par exemple votre point d’équipe quotidien de 9 h à 9 h 15. Et si vous pouviez enregistrer votre message à 8 h 53 et visionner celui de vos collègues à 10 h 51 lorsque vous êtes disponible ? Chacun a ainsi accès aux informations et actualisations dont il a besoin, mais avec une flexibilité qui manque dans l’environnement actuel.

Une solution audio simple et toujours disponible qui permet de se connecter ponctuellement quand vous avez besoin d’une réponse rapide ou d’un avis extérieur sur un problème

Comme vous l’avez sans doute remarqué, démarrer une conversation dans un canal est idéal car tout le monde est déjà là, en train de partager des fichiers, des mises à jour, et de démarrer des projets.

Imaginez qu’il soit possible de parler directement et spontanément à n’importe quel collègue disponible, comme si vous passiez en coup de vent dans un bureau pour obtenir une réponse, ou que vous lanciez une discussion de couloir qui se transformerait en brainstorming. Afin de conserver ce flux créatif si important, quel que soit l’endroit où l’on travaille, nous avons aussi envisagé une solution audio dans les canaux.

Animation de l’expérimentation de nouveaux outils de télétravail par Slack

Ces idées s’ajoutent aux nouvelles fonctionnalités qui seront dévoilées mercredi lors de l’événement Frontiers. Elles permettent également de renforcer les liens au sein des équipes.

Si vous n’êtes pas encore adepte des canaux Slack, vous pouvez essayer Slack gratuitement et être informés des dernières nouveautés en vous abonnant à notre newsletter gratuite depuis notre page d’accueil.

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