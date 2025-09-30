Transformation digitale : 4 façons d’une transformation numérique réussie

La technologie numérique a révolutionné notre quotidien : interagir avec les autres, s’informer, écouter de la musique… Il n’est donc pas surprenant qu’elle change également les entreprises.

Mais ce changement ne se fait pas tout seul. Transformer votre entreprise pour qu’elle utilise les nouvelles technologies nécessite une stratégie réfléchie, un budget conséquent et des efforts continus. Sans ces éléments, la transformation numérique risque de ne pas appuyer vos objectifs commerciaux pour rester compétitifs. Voici comment réussir votre transformation numérique.

Qu’est-ce que la transformation numérique ?

La transformation numérique consiste à apporter des changements pour intégrer les technologies numériques dans votre entreprise. Il s’agit d’un processus complexe aux multiples facettes qui implique l’adoption de nouveaux outils et processus ainsi qu’un changement culturel visant à faire de la technologie numérique votre outil de développement et de réussite.

Les transformations numériques peuvent comprendre des changements simples comme l’utilisation d’outils de collaboration plus efficaces. Vous pouvez également investir dans des modèles d’apprentissage automatique, migrer votre infrastructure informatique vers le cloud ou créer des bots personnalisés pour automatiser les tâches répétitives.

Pourquoi le moment est-il venu ?

La transformation numérique doit avoir lieu. Selon un rapport de 2021 de Foundry, 91 % des entreprises ont prévu de s’engager dans la transformation numérique. Elles y consacrent des ressources : en moyenne, les entreprises prévoient de dépenser 16,5 millions de dollars au cours des 12 prochains mois pour ces initiatives. Selon Statista, les dépenses mondiales consacrées digitalisation des entreprises devraient atteindre 2,8 billions de dollars d’ici 2025.

Quatre façons de la mettre en œuvre efficacement

Pour faire durer son entreprise, il faut rester à la page. Les technologies numériques rendent les entreprises plus productives, plus ciblées et plus efficaces. Voici comment mettre en œuvre avec succès la transformation numérique pour préparer l’avenir de votre entreprise.

1. Établissez une stratégie

La transformation numérique est similaire à n’importe quelle initiative : pour qu’elle réussisses, il vous faut un plan. Cela signifie qu’il faut déterminer les éléments nécessaires, identifier les étapes stratégiques de la mise en œuvre et mesurer son succès. Plus fondamentalement, vous devez vous assurer que les transformations spécifiques que vous choisissez font progresser la mission et la vision de votre entreprise.

Il est également nécessaire d’établir des priorités. Vous ne pouvez pas approuver tous les projets numériques en même temps. Choisissez ce qui est le plus important et concentrez vos efforts.

2. Travaillez à l’unisson

La transformation numérique exige des équipes qu’elles changent leur façon de travailler, ce qui peut constituer un défi. Vos collègues savent comment faire leur travail, mais le changement comporte des risques. Les équipes peuvent être réticentes à adopter de nouvelles méthodes de travail si elles ne comprennent pas les raisons du changement et si elles ne sont pas sûres de pouvoir s’y adapter correctement.

Vous devez donc obtenir l’adhésion de vos collaborateurs. Les chefs d’entreprise doivent faire preuve d’un soutien unanime à la transformation. Une stratégie de communication globale permettra également de s’assurer que tout le monde comprend les changements à venir, leur raison d’être et ce à quoi il faut s’attendre. Enfin, toutes les personnes concernées doivent bénéficier d’une formation et d’un soutien adéquats. Idéalement, les outils que vous choisissez doivent être intuitifs et faciles à assimiler.

3. Commencez modestement, développez-vous et continuez

Certaines initiatives de transformation numérique nécessitent un projet de grande envergure, comme la migration de tous vos produits d’une plateforme de e-commerce vers une autre. Mais la plupart des stratégies peuvent commencer par un projet pilote avant d’être étendues. Dans la mesure du possible, testez un outil ou un processus avec un petit groupe de personnes avant de l’appliquer à tout le monde. Le fait de commencer à petite échelle peut vous aider à éliminer les défauts d’un système et à vous assurer qu’il fonctionne avant qu’il ne soit déployé à grande échelle.

Par exemple, lorsque Target a mis en place Slack, elle l’a d’abord déployé auprès de 2 000 ingénieurs. Ce groupe initial a contribué à l’élaboration de normes relatives à son utilisation et a fourni des retours d’informations. Par la suite, elle l’a déployé avec succès auprès de 1 000 ingénieurs supplémentaires et, finalement, auprès de toutes ses équipes numériques, de recrutement, de veille stratégique et de stratégie.

4. N’oubliez pas les notions de conformité

Parfois, les politiques de votre propre entreprise limitent vos actions. Il se peut que vous deviez vous conformer à des réglementations et à des lois externes spécialisées. Avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, assurez-vous de soumettre tout plan de transformation à votre équipe juridique ou de conformité, ainsi qu’à votre service informatique.

Par exemple, Stripe utilise Slack Connect pour communiquer et collaborer en toute sécurité avec ses clients et partenaires externes, en partageant des messages et des fichiers d’une manière qui respecte leurs politiques internes en matière de confidentialité et de sécurité.

Prêt à vous lancer ?

La transformation numérique sera essentielle à la réussite des entreprises à l’avenir, quel que soit leur secteur d’activité. La mise en œuvre effective de nouveaux outils et processus numériques constitue un défi, mais les bénéfices en valent la peine, car vous créez une entreprise agile et efficace, capable de s’adapter en fonction des besoins.

Si vous souhaitez découvrir comment Slack peut vous aider à mettre en œuvre la transformation numérique ou à moderniser la façon dont votre équipe communique, essayez gratuitement notre plateforme, ou adressez-vous à notre équipe commerciale pour en savoir plus.