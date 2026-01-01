Construire le premier écosystème numérique pour le travail

Intégrez toutes vos conversations avec les outils et les services que vous utilisez au quotidien pour mener à bien vos activités. Avec plus de 2 500 applications et une interface API solide, l’équipe dédiée à la plateforme Slack travaille avec divers partenaires et développeurs internationaux pour créer des applications et des intégrations qui permettent de rationaliser votre travail, d’automatiser des tâches de moindre importance et de fournir un environnement contextuel à vos conversations dans Slack.

Parmi nos partenaires, vous trouverez les plus grandes sociétés internationales de SaaS. Ensemble, elles proposent plus de 1 000 produits qui redéfinissent le travail de demain.

Le Slack Marketplace vous permet d’accéder à des milliers d’applications qui élargissent les capacités de votre équipe Slack.

Le Fonds d’investissement Slack est un fonds de capital-risque qui investit et collabore avec les entrepreneurs qui créent les futures grandes entreprises de logiciels.