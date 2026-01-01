Rendre le travail plus simple, plus agréable et plus productif
Slack est la plateforme de travail alimentée par l’IA qui rassemble toutes vos conversations, vos applications et vos clients dans un espace commun. Dans le monde entier, Slack aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à faire exploser leur productivité.
Slack a été acquis par Salesforce en 2021.
+ de 200 000
utilisateurs abonnés à un forfait payant
77
sociétés du palmarès Fortune 100 utilisent Slack
+ de 150
pays recensent des utilisateurs quotidiens actifs de Slack
Construire le premier écosystème numérique pour le travail
Intégrez toutes vos conversations avec les outils et les services que vous utilisez au quotidien pour mener à bien vos activités. Avec plus de 2 500 applications et une interface API solide, l’équipe dédiée à la plateforme Slack travaille avec divers partenaires et développeurs internationaux pour créer des applications et des intégrations qui permettent de rationaliser votre travail, d’automatiser des tâches de moindre importance et de fournir un environnement contextuel à vos conversations dans Slack.
Parmi nos partenaires, vous trouverez les plus grandes sociétés internationales de SaaS. Ensemble, elles proposent plus de 1 000 produits qui redéfinissent le travail de demain.
Le Slack Marketplace vous permet d’accéder à des milliers d’applications qui élargissent les capacités de votre équipe Slack.
Le Fonds d’investissement Slack est un fonds de capital-risque qui investit et collabore avec les entrepreneurs qui créent les futures grandes entreprises de logiciels.
Qui nous sommes et comment nous rejoindre
Notre mission est d'améliorer la vie professionnelle et ça commence par notre propre entreprise. Nous avons conçu une plateforme et des produits auxquels nous croyons et notre équipe, diverse et solidaire, est constituée de personnes curieuses et créatives qui veulent s'entraider et donner le meilleur d’elles-mêmes.
Les carrières Slack offrent de nombreuses perspectives dans un environnement de travail plus simple, plus agréable et plus productif.
Slack pour les bonnes causes a pour objectif d’accroître le nombre de personnes historiquement sous-représentées dans l’univers de la technologie.
Bureaux dans le monde entier
Nous travaillons dans Slack et depuis les bureaux de Salesforce dans le monde entier ! Pour découvrir les bureaux de Salesforce, rendez-vous sur Salesforce.com.
Actualités Slack
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