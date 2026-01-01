Nos initiatives

Toute personne peut travailler et s’épanouir dans le secteur de la technologie, à condition qu’on lui en donne l’occasion et les moyens, c’est-à-dire un accès, un accompagnement et une formation. Slack pour les bonnes causes s’engage à créer des initiatives concrètes qui reflètent notre conviction que les avantages de la technologie peuvent et doivent profiter au plus grand nombre et être distribués équitablement.