Slack pour les bonnes causes
L’objectif : accroître le nombre de personnes historiquement sous-représentées dans l’univers de la technologie
Nos initiatives
Toute personne peut travailler et s’épanouir dans le secteur de la technologie, à condition qu’on lui en donne l’occasion et les moyens, c’est-à-dire un accès, un accompagnement et une formation. Slack pour les bonnes causes s’engage à créer des initiatives concrètes qui reflètent notre conviction que les avantages de la technologie peuvent et doivent profiter au plus grand nombre et être distribués équitablement.
Slack s’est engagé à donner un pour cent des capitaux propres, du temps et des produits de l’entreprise à la communauté.
Next Chapter
En 2018, Slack s’est associé à The Last Mile, FREEAMERICA et la Fondation WK Kellogg pour créer un programme d’apprentissage en ingénierie aidant les personnes anciennement incarcérées à trouver un emploi qualifié de longue durée dans le secteur de la technologie et à faire évoluer les idées reçues à propos des personnes en réinsertion. Depuis lors, Next Chapter s’est étendu à 14 entreprises partenaires d’embauche. Slack collabore également avec l’Aspen Institute dans le cadre d’une initiative conjointe appelée Rework Reentry, qui vise à faire connaître Next Chapter à d’autres entreprises et à sensibiliser le public aux obstacles à l’emploi auxquels sont confrontés les citoyens en réinsertion.
Slack pour les associations
Slack offre un espace de travail gratuit ou à prix réduit aux organisations à but non lucratif.
Partout dans le monde, des bureaux Slack subventionnent des organisations locales. Parmi les bénéficiaires figurent notamment Operation Code à Denver, Re:Coded à Londres et Inclusion à New York.
Bénévolat des employés
Les employés de Slack bénéficient de sept jours de congés rémunérés pour faire du bénévolat, afin de les inciter à soutenir leur communauté en travaillant bénévolement pour l’organisation de leur choix.
Salesforce Philanthropy
Slack est fier de soutenir l’œuvre de la Salesforce Foundation et de contribuer à d’autres initiatives de philanthropie citoyenne et programmes stratégiques.