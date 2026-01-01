Slack pour les bonnes causes

L’objectif : accroître le nombre de personnes historiquement sous-représentées dans l’univers de la technologie

Nos initiatives

Toute personne peut travailler et s’épanouir dans le secteur de la technologie, à condition qu’on lui en donne l’occasion et les moyens, c’est-à-dire un accès, un accompagnement et une formation. Slack pour les bonnes causes s’engage à créer des initiatives concrètes qui reflètent notre conviction que les avantages de la technologie peuvent et doivent profiter au plus grand nombre et être distribués équitablement.

Robin Thede, Stewart Butterfield, Kenyatta Leal et John Legend assis ensemble sur scène pendant l’annonce du programme Next Chapter.
L'engagement 1 %

Slack s’est engagé à donner un pour cent des capitaux propres, du temps et des produits de l’entreprise à la communauté.



Next Chapter

En 2018, Slack s’est associé à The Last Mile, FREEAMERICA et la Fondation WK Kellogg pour créer un programme d’apprentissage en ingénierie aidant les personnes anciennement incarcérées à trouver un emploi qualifié de longue durée dans le secteur de la technologie et à faire évoluer les idées reçues à propos des personnes en réinsertion. Depuis lors, Next Chapter s’est étendu à 14 entreprises partenaires d’embauche. Slack collabore également avec l’Aspen Institute dans le cadre d’une initiative conjointe appelée Rework Reentry, qui vise à faire connaître Next Chapter à d’autres entreprises et à sensibiliser le public aux obstacles à l’emploi auxquels sont confrontés les citoyens en réinsertion.



Slack pour les associations

Slack offre un espace de travail gratuit ou à prix réduit aux organisations à but non lucratif.

Kathryn Hymes, bénévole Slack, et une personne incarcérée sourient côte à côte, chacun tenant dans les mains un exemplaire du San Quentin News.
Dons des bureaux locaux

Partout dans le monde, des bureaux Slack subventionnent des organisations locales. Parmi les bénéficiaires figurent notamment Operation Code à Denver, Re:Coded à Londres et Inclusion à New York.



Bénévolat des employés

Les employés de Slack bénéficient de sept jours de congés rémunérés pour faire du bénévolat, afin de les inciter à soutenir leur communauté en travaillant bénévolement pour l’organisation de leur choix.



Salesforce Philanthropy

Slack est fier de soutenir l’œuvre de la Salesforce Foundation et de contribuer à d’autres initiatives de philanthropie citoyenne et programmes stratégiques.

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