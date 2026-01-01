Un homme est assis à son bureau avec son ordinateur portable ; il collabore avec son équipe RH dans Slack.

Slack, l’outil collaboratif des ressources humaines qui centralise les solutions

Améliorez la gestion des ressources humaines avec Slack, du processus de recrutement jusqu’à la culture d’entreprise collaborative.

Découvrez comment les équipes responsables des ressources humaines utilisent la solution RH Slack dans les domaines suivants :

Recrutement

Simplifiez et rationalisez votre processus de recrutement

Les équipes des ressources humaines parviennent à accélérer le processus de recrutement grâce à une simplification de l’examen des candidatures. Comment ? En intégrant les outils d’examen de ces candidatures et en préparant les recruteurs, les embauches se font plus rapidement.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
postes-vacants
Sarah Parker11 h 35Deux nouvelles offres d’emploi seront publiées à 13 h : responsable ingénierie et assistant(e) d’assurance qualité.
David Brichau11 h 36Merci, @Sarah Parker. J’ai partagé ton message sur #responsables-recrutement pour que tout le monde soit au courant.
🙌1
Matthieu Brunet12 h 23Je vois déjà deux candidats au poste de responsable ingénierie dans #recommandations ! C’est un bon début.
🎉1
Envoyer un message à #postes-vacants
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour le recrutement :
  • entretien-chef-tech

    Préparez les recruteurs ou échangez des informations confidentielles dans des canaux privés.

  • besoins-recrutement

    Coordonnez le processus et travaillez ensemble sur les descriptions des postes à pourvoir.

  • rémunération

    Canal privé permettant aux responsables de discuter des grilles de salaires pour les collaborateurs en poste et potentiels.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour le recrutement :
  • entretien-chef-tech

    Préparez les recruteurs ou échangez des informations confidentielles dans des canaux privés.

  • besoins-recrutement

    Coordonnez le processus et travaillez ensemble sur les descriptions des postes à pourvoir.

  • rémunération

    Canal privé permettant aux responsables de discuter des grilles de salaires pour les collaborateurs en poste et potentiels.

3 %

de diminution du temps nécessaire pour recruter de nouveaux collaborateurs

« Notre équipe de recrutement utilise Slack pour améliorer la transparence et l’efficacité des entretiens d’embauche. Les entretiens sont plus simples à gérer et le processus global de recrutement gagne en efficacité. »

Automatisation

Centralisez tout ce qui concerne la fonction ressources humaines

Avec la solution RH Slack, tous vos outils sont intégrés à la même interface. Vous utilisez mieux vos ressources et vous terminez vos tâches plus rapidement.

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responsables-recrutement
Jean Boyer11 h 35/adp demande-congés
Assistant virtuel ADP APPLIVoici un récapitulatif du solde de vos congés au 16 juillet 2018 :
Vous disposez de 84 heures disponibles de congés payés.
Disponible
84 heures
Heures utilisées
0 heure
Plage horaire
0 heure
Heures gagnées/ajustées
84 heures
Créer une demande de congés Afficher les demandes existantes
Envoyer un message à #responsables-recrutement
  • Effectuez le suivi des candidats dans un canal

    Connectez votre système de suivi des candidatures à Slack et collaborez sur tous les aspects des ressources humaines, des CV aux lettres de proposition d’emploi.

  • Facilitez l’accès de vos employés aux informations et aux ressources

    Regroupez les ressources nécessaires pour faciliter la vie de vos collaborateurs (par exemple : les demandes de congés payés et les informations sur les salaires).

  • Des informations organisées et accessibles

    Permettez à tout le monde d’accéder facilement au savoir organisationnel. Tous les contenus sont accessibles et peuvent être partagés facilement sans quitter l’interface Slack.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Voir toutes les intégrations de ressources humaines

Intégration des nouveaux collaborateurs

Intégrez les nouvelles recrues

Avec Slack, les nouvelles recrues sont plus vite opérationnelles et elles peuvent s’atteler immédiatement aux tâches spécifiques qui leur ont été confiées dans le cadre de leur embauche. Les responsables de l’orientation peuvent faciliter l’intégration en créant un canal consacré aux recrues et les nouveaux collaborateurs peuvent parcourir les canaux pour s’informer sur les projets et les discussions en cours.

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nouvelles-recrues-août-14
Florence Garnier9 hBienvenue pour votre 2e jour chez Fiction S.A. ! Pendant la session d’orientation d’aujourd’hui, nous allons vous expliquer les prestations et les avantages auxquels vous avez droit dans le cadre de notre mutuelle d’entreprise. Petit rappel :
Avantages pour les salariés d’ABC S.A.314kB PDF
a chargé ce fichier: Avantages pour les salariés d’ABC S.A.
🎉4
Louise Forestier9 h 01Merci, @Florence Garnier ! Nous avons hâte de connaître ces avantages.
👍1
William Sousa9 h 10Une personne du service informatique interviendra également dans cette session si vous avez d’autres questions à propos de vos nouveaux ordinateurs.
Envoyer un message à #nouvelles-recrues-août-14
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour l’intégration :
  • nouvelles-recrues-juin

    Regroupez les nouvelles recrues et les informations dont elles ont besoin.

  • aide-avantages

    Permettez à tous les collaborateurs, qu’ils soient nouveaux ou non, de poser des questions.

  • intégration-ing

    Aidez les services et les équipes à organiser l’intégration de leurs nouvelles recrues.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour l’intégration :
  • nouvelles-recrues-juin

    Regroupez les nouvelles recrues et les informations dont elles ont besoin.

  • aide-avantages

    Permettez à tous les collaborateurs, qu’ils soient nouveaux ou non, de poser des questions.

  • intégration-ing

    Aidez les services et les équipes à organiser l’intégration de leurs nouvelles recrues.

24 %

de diminution du temps nécessaire pour que les nouveaux collaborateurs atteignent leur pleine productivité

« Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les personnes et les processus sont de plus en plus nombreux dans la chaîne de valeur. Les choses ont naturellement tendance à ralentir. Une des façons de rester aussi proche que possible de l’état d’esprit d’une startup est de maintenir l’efficacité des communications. C’est là que Slack devient incontournable. »

Lee Jones

Responsable de l’image de l’employeur et de la présence sur les médias sociaux, Trivago

Lire le témoignage client

Investissement personnel

Développez la culture d’entreprise grâce à la collaboration

Pour les équipes, les canaux de communication de Slack sont plus qu’un simple environnement de travail. Vos collaborateurs donneront le meilleur d’eux-mêmes et vous constaterez une amélioration de la transparence dans votre entreprise.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
bureaux-paris
Louise Forestier12 h 42Merci à la personne qui a trouvé mon manteau !
🙌1
Florence Garnier13 hC’est l’heure de notre jeu : nous avons caché quelque part dans le bureau deux places pour le match de ce soir. Répondez à notre quiz trivia pour obtenir des indices.
Lise Lebrun13 h 02Indice nº 1 : quel fondateur d’entreprise aime ses chihuahuas plus que tout au monde ?
🤔4
Envoyer un message à #bureaux-paris
Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour favoriser l’investissement personnel :
  • annonces-paris

    Réservez un espace pour les annonces officielles concernant un groupe particulier.

  • dvlpt-employés

    Utilisez un canal pour gérer les programmes de développement et de la formation conçus pour des groupes de collaborateurs.

  • direction-q&r

    Favorisez la transparence en créant un forum ouvert permettant aux dirigeants de l’entreprise de répondre aux questions des collaborateurs.

Suggestions de canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

pour favoriser l’investissement personnel :
  • annonces-paris

    Réservez un espace pour les annonces officielles concernant un groupe particulier.

  • dvlpt-employés

    Utilisez un canal pour gérer les programmes de développement et de la formation conçus pour des groupes de collaborateurs.

  • direction-q&r

    Favorisez la transparence en créant un forum ouvert permettant aux dirigeants de l’entreprise de répondre aux questions des collaborateurs.

10 %

d’amélioration de la satisfaction des collaborateurs

« Slack contribue au développement de notre culture d’entreprise et favorise la collaboration. Toutes les personnes impliquées dans les différents projets sont plus accessibles. »

Extrait d’une étude IDC commandée par Slack

Lire le rapport

Foire Aux Questions

Un logiciel ou outil collaboratif sert à favoriser le travail collaboratif et améliorer son efficacité. Très utilisé en entreprise, il est idéal pour travailler avec d’autres collaborateurs ou avec des partenaires.

Ce type d’outil présente diverses fonctionnalités incontournables, telles que la messagerie professionnelle instantanée, les appels d’équipe vidéo, les partages de fichiers ou documents et le suivi des tâches.

L’usage d’un outil collaboratif permet de renforcer l’esprit d’équipe et de favoriser le partage des idées, l’innovation en entreprise et l’autonomisation des membres d’une équipe.

Le département des ressources humaines traite un grand volume d’informations relatives à l’entreprise et aux collaborateurs. Un certain nombre de ces données sont sensibles.

Pour cette raison, la centralisation, le stockage et la transmission des informations et des documents via un logiciel collaboratif sont utiles pour préserver les données et faciliter leur partage.

De plus, un outil collaboratif peut permettre aux collaborateurs de se tenir informés des formations internes ou bien d’accéder à l’organigramme de l’entreprise ou au trombinoscope.

Tout ceci améliore la cohésion d’équipe et accroît l’implication des salariés dans l’entreprise.

Centraliser les outils de travail

Un outil collaboratif centralise les outils de travail. Les applications peuvent être connectées à un tel outil pour favoriser l'unification des sources d’informations et des processus.

Favoriser la transparence

En permettant à chacun d’avoir accès à tout moment aux éléments clés d’un projet, la transparence est maximale. Les collaborateurs sont alors plus motivés et plus impliqués.

Fluidifier la communication

La messagerie, les appels en visioconférence et les commentaires sont parfaits pour favoriser une communication interne claire et fluide. Les processus sont accélérés, car les informations, les idées et les documents circulent sans entrave.

Améliorer l’agilité des équipes

Grâce à un outil collaboratif, les équipes sont plus agiles. Où qu’elles soient, elles ont la capacité de partager l’information et de travailler ensemble sur des tâches complexes. Cela favorise le télétravail et les méthodes de travail agiles.