Slack, l’outil collaboratif des ressources humaines qui centralise les solutions
Améliorez la gestion des ressources humaines avec Slack, du processus de recrutement jusqu’à la culture d’entreprise collaborative.
Recrutement
Simplifiez et rationalisez votre processus de recrutement
Les équipes des ressources humaines parviennent à accélérer le processus de recrutement grâce à une simplification de l’examen des candidatures. Comment ? En intégrant les outils d’examen de ces candidatures et en préparant les recruteurs, les embauches se font plus rapidement.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
entretien-chef-tech
Préparez les recruteurs ou échangez des informations confidentielles dans des canaux privés.
besoins-recrutement
Coordonnez le processus et travaillez ensemble sur les descriptions des postes à pourvoir.
rémunération
Canal privé permettant aux responsables de discuter des grilles de salaires pour les collaborateurs en poste et potentiels.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Préparez les recruteurs ou échangez des informations confidentielles dans des canaux privés.
besoins-recrutement
Coordonnez le processus et travaillez ensemble sur les descriptions des postes à pourvoir.
rémunération
Canal privé permettant aux responsables de discuter des grilles de salaires pour les collaborateurs en poste et potentiels.
3 %
de diminution du temps nécessaire pour recruter de nouveaux collaborateurs
« Notre équipe de recrutement utilise Slack pour améliorer la transparence et l’efficacité des entretiens d’embauche. Les entretiens sont plus simples à gérer et le processus global de recrutement gagne en efficacité. »
Automatisation
Centralisez tout ce qui concerne la fonction ressources humaines
Avec la solution RH Slack, tous vos outils sont intégrés à la même interface. Vous utilisez mieux vos ressources et vous terminez vos tâches plus rapidement.
Effectuez le suivi des candidats dans un canal
Connectez votre système de suivi des candidatures à Slack et collaborez sur tous les aspects des ressources humaines, des CV aux lettres de proposition d’emploi.
Facilitez l’accès de vos employés aux informations et aux ressources
Regroupez les ressources nécessaires pour faciliter la vie de vos collaborateurs (par exemple : les demandes de congés payés et les informations sur les salaires).
Des informations organisées et accessibles
Permettez à tout le monde d’accéder facilement au savoir organisationnel. Tous les contenus sont accessibles et peuvent être partagés facilement sans quitter l’interface Slack.
Intégration des nouveaux collaborateurs
Intégrez les nouvelles recrues
Avec Slack, les nouvelles recrues sont plus vite opérationnelles et elles peuvent s’atteler immédiatement aux tâches spécifiques qui leur ont été confiées dans le cadre de leur embauche. Les responsables de l’orientation peuvent faciliter l’intégration en créant un canal consacré aux recrues et les nouveaux collaborateurs peuvent parcourir les canaux pour s’informer sur les projets et les discussions en cours.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
nouvelles-recrues-juin
Regroupez les nouvelles recrues et les informations dont elles ont besoin.
aide-avantages
Permettez à tous les collaborateurs, qu’ils soient nouveaux ou non, de poser des questions.
intégration-ing
Aidez les services et les équipes à organiser l’intégration de leurs nouvelles recrues.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Regroupez les nouvelles recrues et les informations dont elles ont besoin.
aide-avantages
Permettez à tous les collaborateurs, qu’ils soient nouveaux ou non, de poser des questions.
intégration-ing
Aidez les services et les équipes à organiser l’intégration de leurs nouvelles recrues.
24 %
de diminution du temps nécessaire pour que les nouveaux collaborateurs atteignent leur pleine productivité
« Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les personnes et les processus sont de plus en plus nombreux dans la chaîne de valeur. Les choses ont naturellement tendance à ralentir. Une des façons de rester aussi proche que possible de l’état d’esprit d’une startup est de maintenir l’efficacité des communications. C’est là que Slack devient incontournable. »
Lee Jones
Responsable de l’image de l’employeur et de la présence sur les médias sociaux, TrivagoLire le témoignage client
Investissement personnel
Développez la culture d’entreprise grâce à la collaboration
Pour les équipes, les canaux de communication de Slack sont plus qu’un simple environnement de travail. Vos collaborateurs donneront le meilleur d’eux-mêmes et vous constaterez une amélioration de la transparence dans votre entreprise.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
annonces-paris
Réservez un espace pour les annonces officielles concernant un groupe particulier.
dvlpt-employés
Utilisez un canal pour gérer les programmes de développement et de la formation conçus pour des groupes de collaborateurs.
direction-q&r
Favorisez la transparence en créant un forum ouvert permettant aux dirigeants de l’entreprise de répondre aux questions des collaborateurs.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des fichiers et des messages avec les membres de vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
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Utilisez un canal pour gérer les programmes de développement et de la formation conçus pour des groupes de collaborateurs.
direction-q&r
Favorisez la transparence en créant un forum ouvert permettant aux dirigeants de l’entreprise de répondre aux questions des collaborateurs.
10 %
d’amélioration de la satisfaction des collaborateurs
« Slack contribue au développement de notre culture d’entreprise et favorise la collaboration. Toutes les personnes impliquées dans les différents projets sont plus accessibles. »
Extrait d’une étude IDC commandée par SlackLire le rapport
Foire Aux Questions
Un logiciel ou outil collaboratif sert à favoriser le travail collaboratif et améliorer son efficacité. Très utilisé en entreprise, il est idéal pour travailler avec d’autres collaborateurs ou avec des partenaires.
Ce type d’outil présente diverses fonctionnalités incontournables, telles que la messagerie professionnelle instantanée, les appels d’équipe vidéo, les partages de fichiers ou documents et le suivi des tâches.
L’usage d’un outil collaboratif permet de renforcer l’esprit d’équipe et de favoriser le partage des idées, l’innovation en entreprise et l’autonomisation des membres d’une équipe.
Le département des ressources humaines traite un grand volume d’informations relatives à l’entreprise et aux collaborateurs. Un certain nombre de ces données sont sensibles.
Pour cette raison, la centralisation, le stockage et la transmission des informations et des documents via un logiciel collaboratif sont utiles pour préserver les données et faciliter leur partage.
De plus, un outil collaboratif peut permettre aux collaborateurs de se tenir informés des formations internes ou bien d’accéder à l’organigramme de l’entreprise ou au trombinoscope.
Tout ceci améliore la cohésion d’équipe et accroît l’implication des salariés dans l’entreprise.
Centraliser les outils de travail
Un outil collaboratif centralise les outils de travail. Les applications peuvent être connectées à un tel outil pour favoriser l'unification des sources d’informations et des processus.
Favoriser la transparence
En permettant à chacun d’avoir accès à tout moment aux éléments clés d’un projet, la transparence est maximale. Les collaborateurs sont alors plus motivés et plus impliqués.
Fluidifier la communication
La messagerie, les appels en visioconférence et les commentaires sont parfaits pour favoriser une communication interne claire et fluide. Les processus sont accélérés, car les informations, les idées et les documents circulent sans entrave.
Améliorer l’agilité des équipes
Grâce à un outil collaboratif, les équipes sont plus agiles. Où qu’elles soient, elles ont la capacité de partager l’information et de travailler ensemble sur des tâches complexes. Cela favorise le télétravail et les méthodes de travail agiles.