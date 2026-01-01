Affinez votre stratégie et accélérez les ventes
Rassemblez vos équipes avec les personnes, les partenaires et les outils dont elles ont besoin dans Slack.
Optimisez les performances marketing via des flux de travail centralisés
Travaillez plus étroitement avec votre équipe commerciale dans Slack pour vous aligner sur les indicateurs clés de performance et obtenir un retour sur les initiatives marketing.
Exploitez les données et les insights provenant de Salesforce Marketing Cloud et de vos autres applications, le tout sans quitter Slack.
Saisissez les opportunités plus rapidement grâce à une collaboration étroite entre les équipes pour qualifier et convertir les prospects.
« La plateforme Slack simplifie l’intégration d’outils et l’utilisation d’autres applications que nous manipulons au quotidien, car elle rassemble tout en un seul endroit. »
Repenser le travail dans le service marketing
Total Economic Impact™ de Slack pour les équipes marketing
Le guide Slack pour les équipes marketing
Comment assurer la cohésion de vos équipes marketing grâce à Slack et Smartsheet
Travaillez plus efficacement grâce à une collaboration rationalisée
Collaborez facilement dans Slack pour trouver des idées, définir des calendriers et exécuter des campagnes.
Restez coordonnés avec vos partenaires externes et les agences. Grâce à Slack Connect, chacun est à portée de message.
Fêtez les réussites de l’équipe, favorisez la transparence et fidélisez les meilleurs talents en collaborant dans des canaux.
« Slack a augmenté nos capacités et accéléré la prise de décision, nous permettant ainsi de répondre plus rapidement aux besoins du marché. »
Renforcez l’implication des clients en réagissant rapidement aux données et aux tendances
Intégrez dans votre stratégie marketing les dernières tendances et informations en matière de veille concurrentielle grâce à des canaux consacrés au partage de l’actualité et des données du secteur.
Résolvez collectivement, en temps réel, les incidents liés aux relations publiques et aux réseaux sociaux en coordonnant les réponses dans les canaux ou en échangeant via les appels d’équipe Slack.
Utilisez Slack Connect pour communiquer avec vos clients et les faire participer à toutes vos activités.
90 %
des commerciaux affirment que Slack améliore le partage d’informations à travers l’entreprise*
C’est le point de départ d’une campagne réussie.
Donnez une longueur d’avance à votre équipe et à vos campagnes avec des modèles préconçus qui facilitent toutes vos opérations marketing.
Espace centralisé des directives de la marque
Une source d’informations unique pour les directives de votre marque.Afficher le modèle
Briefing d’un projet marketing
Votre modèle de référence pour lancer n’importe quel projet.Afficher le modèle
Kit de lancement de pré-événement
Planifiez, organisez et menez à bien chaque événement.Afficher le modèle
Plus de 2 600 intégrations à ce jour
Slack se connecte à tous vos outils favoris, comme Salesforce, Asana, Smartsheet et bien plus encore.
Questions fréquentes
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. L’application remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches.
Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Les canaux garantissent votre réussite dans Slack. En configurant un canal pour chaque projet, équipe, bureau et service, vous créez un espace pour chaque conversation. Comme les canaux sont faciles à créer et à rejoindre, Slack peut s’adapter à vos besoins en perpétuelle évolution. Si quelqu’un rejoint un projet, il vous suffit d’ajouter cette personne au canal pour qu’elle puisse parcourir les anciennes conversations. Au lancement d’un nouveau projet, créez un canal et invitez les personnes concernées à le rejoindre.
Découvrez comment collaborer efficacement dans les canaux.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la loi HIPAA et aux exigences de la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être notifié(e) instantanément de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.
Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs, ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.
Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.