Slack améliore la productivité en ingénierie
Partagez du code plus efficacement et rapidement en rassemblant vos outils, vos équipes et les mises à jour du code dans Slack.
Maximiser le temps de fonctionnement grâce à une réponse rapide
Envoyer les alertes dans les canaux en temps réel
Effectuer des recherches parallèles pour obtenir des réponses plus rapidement
Créer une unique source de renseignements pour faciliter et accélérer les analyses
« Nous avons réduit le temps de résolution moyen à moins de 5 minutes. Le succès a été absolument incroyable, et ce dans une période très courte. »
Mettre au diapason votre équipe et les processus
Transférer la documentation dans les canaux pour prendre des décisions éclairées liées au code
Centraliser la consultation et les tests du code
Intégrer des outils pour augmenter la visibilité et l’automatisation du déploiement
« Aujourd’hui, les développeurs travaillent fondamentalement plus de manière horizontale que verticale, et Slack encourage cette façon de travailler. »
Rester productif et engagé
Mettre les nouveaux développements à jour plus rapidement grâce à une archive de travail facilement référencée
Automatiser les tâches répétitives et routinières
Personnaliser Slack avec des flux de travail, des applis et des bots
53 %
des développeurs utilisent Slack1
Plus de 700 000
développeurs inscrits actifs chaque jour2
Plus de 2 600 intégrations à ce jour
Slack se connecte à tous vos outils favoris comme GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty et bien plus encore.
Foire aux questions
La popularité dont jouit Slack auprès des développeurs n’est pas sans raison : l’application facilite leur travail et les rend plus productifs. Ils ont la possibilité de choisir les outils qui leur conviennent pour les déploiements, les tests et d’autres tâches, puis de les intégrer dans Slack. Cela accroît la valeur de leurs outils technologiques et centralise les discussions d’équipe.
Slack est complètement personnalisable : les bots, flux de travail et applications permettent aux équipes de configurer Slack pour correspondre à leurs propres cycles de développement. Découvrez davantage de raisons pour lesquelles les équipes d’ingénieurs adorent Slack.
Ajouter un bot à Slack est une manière très judicieuse de stimuler la productivité de l’équipe. Pour ajouter des bots, accédez au Slack Marketplace et installez-les dans votre espace de travail (l’intervention d’un administrateur peut être nécessaire). Vous pouvez également créer vos propres bots personnalisés. Découvrez-en à présent davantage sur ce dont les bots sont capables et sur la manière de les utiliser.
Slack permet aux équipes internationales de choisir la région dans laquelle certains types de données au repos sont stockées. Actuellement, Slack propose la résidence des données dans six zones géographiques : l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni. En savoir plus sur la manière dont la résidence des données fonctionne chez Slack.
Dans Slack, un espace de travail est une plateforme partagée composée de canaux dans lesquels les membres d’une équipe peuvent communiquer et collaborer. Vous pouvez rejoindre autant d’espaces de travail que vous le souhaitez.
Les administrateurs de Slack peuvent paramétrer des autorisations destinées aux personnes qui peuvent rejoindre un espace de travail et définir à quels fichiers et messages ils peuvent avoir accès. Ils peuvent également choisir quels bots et applications sont installés. En savoir plus sur vos premiers pas au sein des espaces de travail Slack.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Le programme offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également des fonctionnalités de sécurité comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.