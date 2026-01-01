Dossier de presse

Accédez aux fichiers du logo Slack et aux captures d’écran des produits, ou explorez l’ensemble de nos directives de marque dans le Centre de la marque Slack. Nous avons créé ces ressources pour vous aider à utiliser notre marque et ses ressources, y compris notre logo, notre contenu et nos marques, sans avoir à négocier d’accords juridiques.



Vous souhaitez utiliser nos marques d’une manière qui n’est pas couverte par ces directives ? Contactez-nous à l’adresse feedback@slack.com et joignez une maquette de l’utilisation prévue.