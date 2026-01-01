Dossier de presse
Accédez aux fichiers du logo Slack et aux captures d’écran des produits, ou explorez l’ensemble de nos directives de marque dans le Centre de la marque Slack. Nous avons créé ces ressources pour vous aider à utiliser notre marque et ses ressources, y compris notre logo, notre contenu et nos marques, sans avoir à négocier d’accords juridiques.
Vous souhaitez utiliser nos marques d’une manière qui n’est pas couverte par ces directives ? Contactez-nous à l’adresse feedback@slack.com et joignez une maquette de l’utilisation prévue.
Insignes
Les items de marque Slack incluent le nom et l’insigne Slack, ainsi que tout mot, toute expression, toute image ou autre désignation qui identifie la source ou l’origine d’un produit Slack.Tout afficher
Captures d’écran des produits
Vous avez besoin de captures d’écran ? Nous pouvons vous aider. Vous pouvez obtenir des ressources haute résolution de l’interface Slack sur ordinateur, téléphone mobile et tablette. Disponible en anglais, en français, en allemand et en japonais.Tout afficher
Centre de la marque Slack
Familiarisez-vous avec tous les éléments de la marque Slack dans notre centre en ligne complet pour les actifs et les lignes directrices, y compris les logos, la couleur, la typographie, la rédaction, l’illustration et plus encore.Entrer
En utilisant les marques de Slack, vous acceptez de suivre ces directives ainsi que nos conditions d’utilisation et toutes nos autres règles et politiques. Slack se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de changer l’autorisation de ces directives à tout moment et à sa seule discrétion. Pour en savoir plus sur l’utilisation du nom et des marques commerciales de Slack, veuillez contacter feedback@slack.com.