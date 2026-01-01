Kit de mídia
Acesse os arquivos do logotipo do Slack e as capturas de tela do produto ou conheça todas as nossas diretrizes de marca na central de marca do Slack. Esses recursos estão aqui para facilitar seu uso da nossa marca e dos nossos ativos, incluindo logotipo, conteúdo e marcas registradas, sem precisar negociar acordos jurídicos.
Quer usar nossas marcas de uma forma não abordada por essas diretrizes? Entre em contato pelo e-mail feedback@slack.com e inclua um protótipo visual do uso pretendido.
Logotipos
As marca do Slack incluem o nome e o logotipo do Slack, assim como qualquer palavra, frase, imagem ou outra designação que identifique a fonte ou a origem de qualquer um dos produtos do Slack.Ver tudo
Capturas de tela do produto
Precisa de mais capturas de tela? Pode deixar! Confira ativos de alta resolução da interface do Slack em computadores, dispositivos móveis e tablets. Isso está disponível em alemão, francês, inglês e japonês.Ver tudo
Central de marca do Slack
Conheça todos os elementos da marca Slack na nossa central online abrangente de ativos e diretrizes, incluindo logotipos, cores, tipografia, escrita, ilustrações e muito mais.Enter
Ao usar as marcas do Slack você concorda em seguir estas diretrizes, assim como nossos Termos de Serviço e todas as nossas regras e políticas. O Slack se reserva o direito de cancelar, modificar ou alterar a permissão destas diretrizes a qualquer momento a seu critério exclusivo. Para mais informações sobre o uso do nome e de marcas registradas do Slack, entre em contato com feedback@slack.com.