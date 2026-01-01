A IA no Slack funciona onde quer que você esteja.
A IA não deve fazer você pensar. Ela deve ajudar você a realizar tarefas. No Slack, a IA é uma forma poderosa e simples de aumentar a produtividade, construída com o conhecimento de sua própria empresa.
Empresas do mundo todo confiam na utilização de IA no Slack.
Comece seu dia por dentro de tudo com a guia Hoje.
Você perde tempo reunindo o que é importante em um monte de mensagens não lidas? A guia Hoje é seu novo resumo inteligente que sinaliza o que precisa da sua atenção com base nas suas prioridades. Seja para acompanhar um negócio importante, preparar-se para uma reunião com um cliente ou tratar da sua lista de tarefas, a guia Hoje mostra tudo para você. Pegue um café e comece agora mesmo.Obtenha a versão beta aberta para ter acesso
Seu principal colega de equipe.
O Slackbot é o seu agente de IA pessoal no Slack que entende você e seu workspace, ajudando você a se preparar para reuniões, analisar relatórios e criar resumos de projetos. Ele conhece seu tom e voz, e se adapta ao seu estilo, tornando as interações mais pessoais e relevantes.
Receba um resumo, sem precisar rolar a tela sem parar.
Muita informação e pouco tempo? A IA no Slack pode resumir canais e conversas, além de preparar destaques diários de modo que você receba as informações necessárias para manter a organização e ficar por dentro de tudo.
97 min
Tempo médio que os usuários podem economizar semanalmente com a IA*
Pesquise de tudo e mais um pouco no Slack.
Sejam conversas com colegas, PDFs, imagens da sua campanha de marketing, apresentações guardadas no Google Drive, tíquetes de suporte ou registros de clientes do Salesforce: se estiver compartilhado ou integrado ao Slack, poderá ser encontrado por meio de pesquisa.
Sem prompts. Apenas resultados.
Crie automações que economizam tempo em poucos cliques, traduza conversas para qualquer idioma e faça até mesmo anotações de reuniões com a IA. A IA no Slack é inteligente o suficiente para ajudar e, ao mesmo tempo, sutil o bastante para nunca atrapalhar seu trabalho.
Produtividade que se adapta ao seu jeito de trabalhar.
Atendimento ao cliente
Concentre-se em encontrar soluções enquanto a IA cuida das anotações e mantém todos alinhados.
Engenharia
Resolva incidentes usando soluções de toda a sua organização, sem sair do Slack.
Vendas
Obtenha contexto essencial sobre o cliente e venda com mais inteligência resumindo os canais da conta.
Marketing
Traduza mensagens em um clique e ajude equipes globais a lançar campanhas mais rápido.
A IA no Slack tem algo para todo mundo.
Nossa equipe adora a rapidez com que encontra respostas usando a IA no Slack, o que permite uma tomada de decisão mais rápida e um foco maior no trabalho que realmente causa impacto.
A IA no Slack trouxe ganhos mim, nossos líderes e nossas equipes de vendas. Ela resume as últimas anotações ou o status de um negócio em segundos para que possamos nos concentrar nas próximas etapas de ação.
Gosto muito de utilizar a IA no Slack. Com os destaques dos canais, o trabalho avança muito mais rapidamente, principalmente no começo do dia. É uma ótima forma de obter eficiência, eliminando o trabalho manual que precisamos fazer diariamente.
Trabalhe sem preocupações.
Seus dados são sua propriedade. Os dados do cliente nunca saem do Slack. Não treinamos grandes modelos de linguagem (LLMs) com dados do cliente. Tudo é executado na infraestrutura segura do Slack, atendendo aos mesmos padrões de conformidade da própria plataforma.
Perguntas frequentes
O Slack não é a única ferramenta com tecnologia de IA existente, mas há alguns aspectos que tornam a abordagem de IA utilizada no Slack diferente das demais.
Os dados da empresa são uma fonte confiável de conhecimento. Os clientes acumularam muito contexto valioso no histórico de conversas compartilhadas das organizações, mas estão apenas começando a descobrir o que podem aprender. A IA no Slack ajuda as pessoas a encontrar essas informações com facilidade e rapidez.
Nossa interface conversacional possibilita a integração da IA generativa ao cotidiano de sua equipe. Ao contrário da IA que se limita a guias de navegador ou assistentes independentes, acreditamos que a maneira mais eficaz de incentivar a adoção generalizada da IA é colocá-la diretamente onde as pessoas já estão trabalhando.
A pesquisa empresarial permite que você localize as informações necessárias sem precisar procurar diversos apps ou perguntar para colegas de trabalho. Saiba mais sobre a pesquisa empresarial do Slack.
A IA é executada na barreira confiável do Slack e mantém as práticas de segurança e os padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. O programa de segurança no Slack protege os dados de clientes em todas as camadas. Por meio da nossa conformidade com os regulamentos, as infraestruturas, os programas e os padrões de privacidade de dados e segurança globais aplicáveis e amplamente reconhecidos do setor, permitimos que os clientes gerenciem os riscos e protejam os dados em seus próprios ambientes do Slack. Além disso, o Slack pode ser configurado para atender a determinados regulamentos do setor e a padrões internacionais de privacidade de dados e segurança.
Os dados de clientes não são usados para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs), e os fornecedores de LLM não têm acesso a esses dados. Atualmente, os LLMs são hospedados diretamente na nuvem privada virtual AWS do Slack, garantindo que o envio dos seus dados não ocorra fora da barreira confiável do Slack.
O Slack é a IU conversacional do Agentforce. Os agentes criados com o Agentforce funcionam diretamente nos canais do Slack, em conversas e até nas MDs. Assim, é possível consultar dados, receber respostas com contexto e realizar ações sem sair do fluxo de trabalho.
Com a pesquisa empresarial do Slack, o Agentforce acessa mensagens, arquivos e dados de apps em tempo real para gerar respostas precisas e atualizadas que levam em conta todo o contexto de trabalho. Além disso, o recurso também busca dados estruturados do Salesforce e de outros sistemas. Assim, os agentes podem analisar informações estruturadas e não estruturadas e, com isso, ajudar melhor os usuários.
Além do Agentforce, temos vários apps de agente prontos para você usar: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday e Writer, além de outros que virão em breve. Confira o Marketplace para obter uma lista completa dos apps compatíveis.
Sim, você pode usar a IA em qualquer lugar onde o Slack estiver disponível para compra. Além disso, é possível configurar o Slack para o idioma de sua preferência, e os resultados da IA respeitarão essa escolha. Também é possível usar a IA para traduzir mensagens específicas para qualquer idioma.
Os recursos de IA estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack, de modo que suas equipes podem começar a usar a IA no Slack imediatamente. Para saber mais sobre o plano ideal para sua equipe, entre em contato com seu executivo de contas do Slack ou fale com a equipe de vendas.
- 1As informações anteriores têm FINS PURAMENTE INFORMATIVOS e não implicam nenhum compromisso obrigatório. Não se baseie nelas para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.