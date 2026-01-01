O Slack é a IU conversacional do Agentforce. Os agentes criados com o Agentforce funcionam diretamente nos canais do Slack, em conversas e até nas MDs. Assim, é possível consultar dados, receber respostas com contexto e realizar ações sem sair do fluxo de trabalho.

Com a pesquisa empresarial do Slack, o Agentforce acessa mensagens, arquivos e dados de apps em tempo real para gerar respostas precisas e atualizadas que levam em conta todo o contexto de trabalho. Além disso, o recurso também busca dados estruturados do Salesforce e de outros sistemas. Assim, os agentes podem analisar informações estruturadas e não estruturadas e, com isso, ajudar melhor os usuários.

Além do Agentforce, temos vários apps de agente prontos para você usar: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday e Writer, além de outros que virão em breve. Confira o Marketplace para obter uma lista completa dos apps compatíveis.