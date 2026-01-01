Agilize suas vendas, serviços e operações.
Conecte toda sua cadeia de valor, desde a linha de frente da fabricação até o resultado final da sua empresa. O Slack é a plataforma com tecnologia de IA onde os setores modernos operam.
Transforme sua equipe em um grupo bem engrenado.
- Reúna seus funcionários, clientes e dados do Sales Cloud para acelerar o processo de vendas diretamente no Slack
- Centralize as operações e a equipe da fábrica em canais criados para a colaboração em tempo real
- Use o Slack Connect para colaborar com fabricantes, revendedores e distribuidores onde você já está trabalhando
Dê mais potência aos processos técnicos.
- Agilize a integração e mantenha toda a equipe em sintonia realizando o alinhamento em um canvas
- Resolva problemas com mais agilidade integrando ferramentas como o Service Cloud para realizar mutirões de assuntos complexos
- Implemente novos códigos com rapidez e acelere operações por meio da automação de tarefas repetitivas
Aumente a produtividade da sua operação.
- Monitore e gerencie a produção, a distribuição e a manutenção de energia em canais centralizados
- Mantenha em dia e com fácil acesso os procedimentos críticos, as diretrizes de conformidade e as atualizações regulatórias
- Receba alertas instantâneos por meio da integração do Slack com dispositivos de IoT para acompanhar os ativos de energia sem esforço algum
+ DE 3 MI
Os usuários do Slack economizam tempo usando mais de 3 milhões de fluxos de trabalho todos os dias
1,7 MI
app integrados que são usados semanalmente no Slack
Simplifique o dia a dia com as integrações.
Conecte facilmente todos os seus apps favoritos, das nuvens do Salesforce ao Microsoft, ao Jira e muto mais.
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Perguntas frequentes
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de proteção para seus dados, conversas e arquivos. A plataforma cumpre os requisitos do RGPD e da CCPA; e tem segurança de nível empresarial em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras.
Além disso, conta com vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores controle sobre os pormenores da criptografia de dados. Você também pode integrar ferramentas de segurança próprias para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack.
Sim. O Slack faz com que todas as suas ferramentas funcionem melhor ao permitir a integração entre softwares líderes no setor e apps personalizados diretamente no Slack. Escolha entre mais de 2.600 integrações predefinidas para economizar tempo e evitar a troca de contexto, incluindo as ferramentas mais populares para trabalho e produtividade.
Sim. Você pode usar o Slack Connect para acelerar o trabalho e fortalecer relacionamentos em toda a sua cadeia de valor. Esse recurso conecta, de modo seguro, suas equipes com parceiros externos, incluindo fornecedores, fabricantes e provedores de logística de terceiros. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.