Sí. Puedes tratar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack cumple con el RGPD y la CCPA, además de ofrecer seguridad para la empresa en cada capa de su software para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más.



Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado (EKM), que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad de Slack.