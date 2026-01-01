Perfecciona tu servicio de ventas, atención al cliente y operaciones.
Conecta toda tu cadena de valor, desde las cadenas de montaje a la contabilidad de la empresa. Slack es el sistema operativo con IA en la que se forja el futuro de los sectores modernos.
Convierte a tu equipo en la máquina perfecta.
- Reúne a tu personal, a tus clientes y tus datos de Sales Cloud en el mismo lugar para agilizar el proceso de ventas, directamente en Slack.
- Centraliza las operaciones y a tus equipos en canales diseñados para colaborar en tiempo real.
- Usa Slack Connect para colaborar con tus proveedores, distribuidores y contratistas desde un solo lugar.
Mejora todavía más tus procesos técnicos.
- Agiliza la incorporación y consigue que tu equipo reme en la misma dirección usando los canvas.
- Soluciona problemas más rápido integrando herramientas como Service Cloud para organizar enjambres de temas complejos.
- Implementa nuevo código y agiliza las operaciones automatizando las tareas más repetitivas.
Aumenta la productividad de tus equipos.
- Supervisa y gestiona la producción, distribución y mantenimiento de la energía en canales centralizados.
- Mantén los procedimientos esenciales, las directrices de cumplimiento y las novedades normativas al día y al alcance de todos.
- Recibe alertas instantáneas integrando Slack con dispositivos de IoT para estar al tanto sobre todo lo relacionado con los recursos energéticos.
Más de 3 millones
Los usuarios de Slack ahorran tiempo con más de 3 millones de flujos de trabajo al día
1,7 millones
aplicaciones integradas en uso cada semana en Slack
Evita el esfuerzo diario con integraciones.
Conecta sin problemas tus aplicaciones favoritas, desde Salesforce Cloud a Microsoft, Jira y muchas más.
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Preguntas frecuentes
Sí. Puedes tratar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack cumple con el RGPD y la CCPA, además de ofrecer seguridad para la empresa en cada capa de su software para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más.
Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado (EKM), que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad de Slack.
Sí. Slack hace que tus herramientas trabajen mejor porque te permite integrar software líder del sector y aplicaciones personalizadas directamente en el programa. Elige entre más de 2600 integraciones prediseñadas, como las herramientas más populares de productividad y del lugar de trabajo, para ahorrar tiempo y no tener que cambiar de interfaz constantemente.
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y reforzar relaciones en toda la cadena de valor. Slack Connect conecta tus equipos de forma segura con socios externos, como proveedores, distribuidores y proveedores externos de servicios de logística. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.