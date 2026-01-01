Descubre todo el potencial de tus equipos y herramientas de TI
Slack reúne en una misma ubicación a tu personal y tus tecnologías actuales, lo que les ayuda a trabajar mejor en toda la organización.
Obtén un ROI mayor de tus inversiones en tecnología
Una API bidireccional unifica a las herramientas individuales, lo que abre el acceso a cada departamento y multiplica el impacto
Organizaciones grandes y pequeñas consiguen obtener valor de su software y servicios más rápido
Consigue que la información fluya con seguridad desde todas tus herramientas a los canales de Slack, donde los equipos acceden a ella y actúan en consecuencia
338 %
ROI de 3 años para implementar Slack*
2,1
millones de dólares anuales en ahorros en productividad*
Derriba las barreras de la colaboración
Automatiza costes en toda la organización con bots, flujos de trabajo y aplicaciones personalizables
Agiliza el trabajo y guía la toma de decisiones cuando abras la comunicación en canales para toda la organización
Trabaja de forma segura con clientes, socios y proveedores a través de Slack Connect
Slack se ha convertido en el pilar fundamental para conseguir una colaboración y conexión social seguras en toda nuestra empresa. Hemos reducido el uso del correo electrónico significativamente y nuestros equipos se comunican de una forma más eficaz.
Herramientas fáciles de dominar
Potencia el éxito empresarial con una IU intuitiva que fomenta una participación real y sostenible
Vincula la comunicación llevando las discusiones y decisiones de los equipos a un mismo lugar donde puedas realizar búsquedas: Slack
Haz crecer la comunidad y el espíritu de equipo en toda la empresa con un sistema de comunicación más humano
Al 74 %
no le gustaría que le quitaran Slack*
El 91 %
se siente más conectado con sus equipos*
Más de 2600 integraciones y la cifra sigue aumentando
Slack se puede conectar con todas tus herramientas favoritas, como Google, Drive, Okta, Outlook y Zoom.
Preguntas frecuentes
Automatiza fácilmente las acciones y comunicaciones rutinarias mediante el creador de flujos de trabajo. Esta herramienta te permitirá crear tus propios flujos de trabajo personalizados en Slack.
Si necesitas ayuda a la hora de crear tu propio flujo de trabajo, consulta nuestra guía paso a paso.
Los flujos de trabajo están disponibles en todos los planes de pago de Slack.
Sí. Slack Connect te permite trabajar de forma segura con socios externos como proveedores, contratistas y clientes. Más de 5200 organizaciones usan Slack Connect para acelerar el trabajo y fortalecer sus relaciones con los clientes. Slack Connect está disponible en todos los planes de pago. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.
Sí, Slack se integra con Zendesk, así como con más de 2200 aplicaciones como Salesforce, Okta, ServiceNow y Zoom. Puedes explorar las aplicaciones en Slack Marketplace.
Si utilizas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos de tu empresa, puedes usar el creador de flujos de trabajo de Slack para diseñar un flujo que se adapte a tus necesidades. También puedes crear tu aplicación personalizada mediante la API de Slack.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas suelen crear canales para los anuncios importantes de la empresa, triajes del equipo de Ayuda, preguntas para el equipo de TI o de RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (para cualquier usuario de la organización) o privados (solo se puede acceder mediante una invitación). Además, las organizaciones que usen un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores mediante Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre cómo los canales pueden agilizar el trabajo diario.
Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.