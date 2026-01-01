Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.

Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.