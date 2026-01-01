Imagen del flujo de trabajo de tecnología de la información
Tecnología de la información

Descubre todo el potencial de tus equipos y herramientas de TI

Slack reúne en una misma ubicación a tu personal y tus tecnologías actuales, lo que les ayuda a trabajar mejor en toda la organización.

Optimiza tus tecnologías actuales

Obtén un ROI mayor de tus inversiones en tecnología

  • Una API bidireccional unifica a las herramientas individuales, lo que abre el acceso a cada departamento y multiplica el impacto

  • Organizaciones grandes y pequeñas consiguen obtener valor de su software y servicios más rápido

  • Consigue que la información fluya con seguridad desde todas tus herramientas a los canales de Slack, donde los equipos acceden a ella y actúan en consecuencia

338 %

ROI de 3 años para implementar Slack*

2,1

millones de dólares anuales en ahorros en productividad*

*Fuente: “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” de Forrester
Trabaja más rápido

Derriba las barreras de la colaboración

  • Automatiza costes en toda la organización con bots, flujos de trabajo y aplicaciones personalizables

  • Agiliza el trabajo y guía la toma de decisiones cuando abras la comunicación en canales para toda la organización

  • Trabaja de forma segura con clientes, socios y proveedores a través de Slack Connect

Descubre cómo funciona Slack Connect

Slack se ha convertido en el pilar fundamental para conseguir una colaboración y conexión social seguras en toda nuestra empresa. Hemos reducido el uso del correo electrónico significativamente y nuestros equipos se comunican de una forma más eficaz.

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Vijay Sankaran, Gerente de sistemas de informaciónTD Ameritrade
Aumenta la participación

Herramientas fáciles de dominar

  • Potencia el éxito empresarial con una IU intuitiva que fomenta una participación real y sostenible

  • Vincula la comunicación llevando las discusiones y decisiones de los equipos a un mismo lugar donde puedas realizar búsquedas: Slack

  • Haz crecer la comunidad y el espíritu de equipo en toda la empresa con un sistema de comunicación más humano

Al 74 %

no le gustaría que le quitaran Slack*

El 91 %

se siente más conectado con sus equipos*

*Fuente: Encuesta de Slack, noviembre de 2022

Más de 2600 integraciones y la cifra sigue aumentando

Slack se puede conectar con todas tus herramientas favoritas, como Google, Drive, Okta, Outlook y Zoom.

Ver todas las integraciones

Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
Logo of Amazon Q Developer
Logo of PagerDuty
Logo of Google Drive
Logo of Google Calendar
Logo of Slack for Gmail™
Logo of Workday
Logo of Zendesk
Logo of Atlassian Assist
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Zapier
Logo of Box
Logo of Okta Workflows for Slack
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Symantec CloudSOC
Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
Logo of Amazon Q Developer

Preguntas frecuentes

Automatiza fácilmente las acciones y comunicaciones rutinarias mediante el creador de flujos de trabajo. Esta herramienta te permitirá crear tus propios flujos de trabajo personalizados en Slack.

Si necesitas ayuda a la hora de crear tu propio flujo de trabajo, consulta nuestra guía paso a paso.

Los flujos de trabajo están disponibles en todos los planes de pago de Slack.

Sí. Slack Connect te permite trabajar de forma segura con socios externos como proveedores, contratistas y clientes. Más de 5200 organizaciones usan Slack Connect para acelerar el trabajo y fortalecer sus relaciones con los clientes. Slack Connect está disponible en todos los planes de pago. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.

Sí, Slack se integra con Zendesk, así como con más de 2200 aplicaciones como Salesforce, Okta, ServiceNow y Zoom. Puedes explorar las aplicaciones en Slack Marketplace.

Si utilizas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos de tu empresa, puedes usar el creador de flujos de trabajo de Slack para diseñar un flujo que se adapte a tus necesidades. También puedes crear tu aplicación personalizada mediante la API de Slack.

Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas suelen crear canales para los anuncios importantes de la empresa, triajes del equipo de Ayuda, preguntas para el equipo de TI o de RR. HH. y para compartir intereses sociales.

Los canales pueden ser públicos (para cualquier usuario de la organización) o privados (solo se puede acceder mediante una invitación). Además, las organizaciones que usen un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores mediante Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre cómo los canales pueden agilizar el trabajo diario.

Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.

Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.