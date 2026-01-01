IT 팀과 도구의 모든 가능성을 발견하기
Slack을 사용하면 사원과 기술 스택을 한곳에 모을 수 있기 때문에 조직 전체에서 협업이 원활하게 진행됩니다.
기술 투자에 대한 ROI 증가
양방향 API로 독립된 도구를 한데 모아 모든 부서에서 액세스할 수 있도록 하여 효과 극대화
소프트웨어와 서비스로 중소 조직에서 빠른 가치 현실화 실현
Slack 채널로 모든 도구의 정보를 안전하게 옮기는 플로로 팀이 보고 더 빠르게 대응할 수 있도록 함
338%
Slack 배포 시 3년 ROI*
$210만
연간 절감된 생산성*
협업의 장벽 허물기
사용자 지정 가능한 봇과 워크플로, 앱으로 조직 전체의 비용 절감 자동화
조직 전체 채널을 열어 작업 속도 개선 및 의사 결정 가속화
Slack Connect를 사용하여 고객, 파트너 및 공급업체와 안전하게 협업
Slack은 저희 기업에서 안전한 협업과 소셜 연결을 위해 중추적인 역할을 합니다. 이메일 사용량이 크게 줄었고 팀 간 의사소통이 더욱 효율적으로 변했습니다.
사용하고 익히기 쉬운 도구
깊고 지속적인 상호작용을 유도하는 직관적인 UI로 기업 성공의 발판을 마련
팀의 토론과 의사 결정 프로세스를 검색 가능한 하나의 공간에서 진행해 의사소통 부재를 해결하는 Slack
인간적인 메시지 시스템을 통해 전사적인 공동체 의식과 팀 문화 형성
74%
Slack이 없으면 불편할 것 같다고 응답한 직원 비율*
91%
팀과 더욱 연결되어 있음을 느끼는 직원 비율*
2,600개를 넘어서 지금도 증가하고 있는 통합
Slack으로 Google 드라이브, Okta, Outlook, Zoom과 같이 선호하는 모든 도구와 연결하세요.
자주 묻는 질문
Slack에서 워크플로 빌더를 사용하여 자체적으로 사용자 지정 워크플로를 생성하면 일상적인 작업과 커뮤니케이션을 자동화할 수 있습니다.
자체 워크플로를 생성하는 데 도움이 필요할 경우 단계별 가이드를 확인하세요.
워크플로는 모든 유료 Slack 플랜에서 사용할 수 있습니다.
예. Slack Connect를 사용하면 공급업체, 하청업체 및 고객과 같은 외부 파트너와 안전하게 협업할 수 있습니다. 5,200개 이상의 조직에서 Slack Connect를 사용하여 작업 속도를 높이고 파트너와의 관계를 강화하고 있습니다. Slack Connect는 모든 유료 플랜에서 사용할 수 있습니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.
예, Slack은 Zendesk뿐만 아니라 Salesforce, Okta, ServiceNow, Zoom과 같은 2,200개 이상의 앱과 통합할 수 있습니다. Slack Marketplace에서 앱을 둘러볼 수 있습니다.
사용자 지정 도구를 사용하거나 귀사에만 존재하는 프로세스를 따른다면 Slack의 워크플로 빌더를 사용하여 필요한 플로를 생성할 수 있습니다. 아니면 Slack API를 사용하여 사용자 지정 앱을 구축할 수도 있습니다.
채널은 Slack에서 일이 이뤄지는 곳입니다. 채널은 팀이 메시지, 도구, 파일을 모두 공유할 수 있는 하나의 공간입니다. 회사 공지, 고객 지원 심사, IT 또는 HR 도움 요청, 사회적 관심 공유 등을 위해 채널을 생성할 수 있습니다.
채널은 공개(조직의 모든 사람에게 공개)하거나 비공개(초대 전용)할 수 있습니다. 또한 유료 Slack 플랜을 이용하는 조직은 Slack Connect를 통해 대행사, 클라이언트, 공급업체 등의 외부 파트너와 채널을 공유할 수 있습니다. 여기에서 채널을 이용해 일상 업무의 속도를 높이는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
예. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 토론할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보와 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등의 다수의 규정을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다.
또한 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 하는 엔터프라이즈 키 관리 등의 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 현재 사용 중인 보안 도구를 Slack과 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.