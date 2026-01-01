예. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 다룰 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객님의 정보와 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등의 다수의 규정을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다.

거기에 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.