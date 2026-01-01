늘 가동되며, 늘 안정적입니다
협업이 가장 중요해진 시기, 전 세계 기업들이 Slack을 협업 플랫폼으로 사용하고 있습니다.
- 전 세계적으로 분산된 아키텍처
- 고객 데이터의 안전한 복제
"수백만 명이 Slack을 중요한 비즈니스 도구로 사용하고 있으며, Slack은 그에 걸맞는 가용성과 신뢰성을 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. 직원들이 사무실, 휴대폰, 집 그 어디에서 접속하더라도 저희 인프라에 대한 수요는 변하지 않으니까요."
Slack은 귀사와 함께 성장합니다
얼마나 크게 성장하든, 얼마나 다양한 방식으로 협업하든 Slack은 채널과 워크스페이스 개설을 통해 무제한 확장될 수 있습니다.
- 회사가 체계화될 수 있는 방법 제공
- 공지 사항을 회사 전체에 일시 전달
- 협업을 위한 중심 공간에 참여 촉진
세분화된 제어가 얼마든지 가능합니다
가장 거대한 조직에서도 관리자는 정확하고 스마트한 제어로 Slack을 관리할 수 있습니다.
중앙화된 제어 및 거버넌스
Slack은 중앙화된 대시보드에서 제어되므로 관리가 매우 쉽습니다.
워크스페이스별로 사용자 지정 가능
각기 다른 규정 준수 또는 규제를 요하는 팀들을 위한 워크스페이스마다 적합한 정책을 적용할 수 있습니다.
관리자 역할 및 위임
IT 부서 응답 속도를 높이고 임직원 만족도를 올릴 수 있도록 관리 작업을 위임하세요.
추적 가능한 메시지 참여
사내 커뮤니케이션으로 얼마나 큰 성과를 내는지 메시지별 통계를 통해 확인하세요.
“이메일 지표 추출이 번거롭고 오류 발생이 쉬운 반면 Slack은 KPI를 바로 추출할 수 있는 인사이트를 실시간으로 전달합니다. Slack을 사용하여 필수 정보를 공유하면 전체 팀이 메시지를 수신하고 이해한 시점을 정확하게 알 수 있습니다.”
자주 묻는 질문
예. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 다룰 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객님의 정보와 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등의 다수의 규정을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다.
거기에 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
Enterprise+는 큰 규모의 복잡한 조직을 위한 Slack만의 솔루션입니다. Enterprise+는 귀사가 사내 리소스와 공유 지식을 활용하면서 동시에 작은 기업처럼 민첩하게 협업할 수 있도록 돕습니다.
Enterprise+는 엔터프라이즈 솔루션에 기대되는 모든 보안 및 관리 기능이 포함되었으면서도 소비자용 소프트웨어처럼 직관적인 경험을 제공해 Slack의 도입률을 높이고 있습니다.
Enterprise+는 IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle 및 E-Trade 등 세계 최대 규모 기업들의 업무 성과를 강화하고 있으며, 최대 500,000명의 사용자를 지원할 수 있는 유일한 협업 제품이기도 합니다.
Enterprise+는 유료 플랜입니다. 플랜의 기능과 요금을 여기에서 비교해 보세요.
예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 올라갈 수 없습니다. 여러분은 자기 조직의 사람, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이 밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다.
Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자 각자는 자신이 보아선 안 될 내용을 볼 수 없게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
채널은 Slack에서 업무가 이루어지는 곳입니다. 채널이라는 한 공간에서 팀은 메시지, 도구, 파일을 모두 공유할 수 있습니다. 회사 공지, 고객 지원 심사, IT 또는 HR 도움 요청, 친목 등을 위해 채널을 생성할 수 있습니다.
채널은 공개(조직의 모든 사람에게 공개)이거나 비공개(초대 전용)일 수 있습니다. 또한 유료 Slack 플랜을 이용하는 조직은 Slack Connect를 통해 대행사, 클라이언트, 벤더 등의 외부 파트너와 채널을 공유할 수 있습니다. 채널을 이용해 일상 업무의 속도를 높이는 방법을 여기에서 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 활성화합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.
좋은 질문입니다. Slack은 전사적 커뮤니케이션을 위한 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체합니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리됩니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 대한 채널이 있으면 누구나 업무를 해내기 위해 어디로 가야 할지 알 수 있습니다.