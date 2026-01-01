사실 이메일은 잘못이 없습니다. 그저 기능이 제한적일 뿐이죠.
이메일은 정보를 주고받는 데 유용합니다. Slack은 업무를 진행하는 데 필요한 다른 모든 사항을 처리할 수 있는 직관적인 플랫폼을 제공합니다. Slack은 협업, 투명한 파일 공유, 앱 통합을 위한 풍성한 인터페이스를 제공하는 동시에 AI를 통해 생산성 향상을 지원합니다.
“이메일로는 효과적으로 대화하기가 힘듭니다. 그렇게 빠르지 않거든요. Slack 채널에 모이면 매일 일어나는 업무를 쉽게 논의할 수 있어 정말 유용합니다.”
이메일로는 누리기 힘든 Slack만의 특장점
Slack은 이메일처럼 단순히 메시지를 보내는 도구가 아닙니다. 언제 어디에서 일하든 팀, 도구, 고객, 파트너가 한곳에 모여 협업이 가능한 공간입니다.
투명성
팀이 Slack에서 작업하게 되면 팀의 모든 대화, 파일, 앱은 사람과 AI가 검색할 수 있는 유용한 컨텍스트가 됩니다. 앞으로는 프로젝트에 새로 합류하는 사람에게 엄청난 양의 이메일을 전달할 필요가 없습니다.
협업
실시간 메시징과 더불어 파일 공유, 통화, 클립 등을 모두 Slack에서 기본 제공하기 때문에 팀은 가장 효율적인 업무 방식으로 진정한 의미의 협업을 진행할 수 있습니다. 또한 고립된 커뮤니케이션인 이메일로 업무를 처리하는 대신에 Slack으로 장소, 시간대, 업무 방식에 상관없이 내부 팀과 외부 팀 모두를 한 자리에 모아 협업할 수 있습니다.
통합
캘린더든 매일 사용하는 도구든 상관없이 2,600개 이상의 앱을 Slack과 연계하고, 파일 첨부를 누락하는 것을 방지할 수 있습니다.
오케스트레이션
Salesforce의 에이전트와 자주 사용하는 앱을 업무용 운영 시스템으로 가져오면 에이전트가 업무를 대신 처리할 수 있습니다.
자동화
Slack에서는 스탠드업, 승인, 요청과 같은 일상적인 회의 및 작업을 자동화된 워크플로로 전환하여 이리저리 왔다 갔다 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
보안
이메일로 협업을 하다 보면 스팸 및 피싱의 위험에 노출될 수 있습니다. Slack은 안전한 업무를 위해 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 표준을 준수합니다.
이메일에서 Slack으로 전환해 보세요
단 몇 분 만에 새로운 Slack 워크스페이스를 만들어 보세요. 규모에 상관없이 모든 팀에서 무료로 사용해 볼 수 있습니다.
직장 동료 초대
혼자 사용한다면 Slack에 큰 감동이 없을 거예요. Slack은 함께할 때 진가를 발휘하거든요. 쉽고 간편하게 팀을 초대할 수 있습니다.
대화가 중단된 곳에서 다시 시작하기
Slack에 이메일을 가져와 대화를 계속 진행해 보세요. 팀원이나 상사가 아마 고마워할 거예요.
자주 묻는 질문
Slack은 모두가 한자리에 모여 아이디어를 공유하고 결정을 내리고 작업을 진행할 수 있는 채널에 대화를 구성합니다. 이를 통해 팀이 어디에 있든 더욱 빠르게 작업하고 실시간으로 정보를 공유할 수 있습니다.
또한 Slack Connect(유료 플랜에서 사용 가능)를 사용하면 Slack에서 바로 대화함으로써 파트너, 벤더, 클라이언트 등과의 커뮤니케이션 방식을 개선할 수 있습니다.
네, Slack은 보안을 매우 중요하게 생각합니다. Slack에서는 고객님의 워크스페이스 정보가 안전하게 보호되므로 안심하셔도 됩니다. 데이터를 어떻게 안전하게 보호하는지 자세히 알아보려면 보안 관행을 확인해 주세요.
Slack에서는 최대 9명의 그룹에 다이렉트 메시지를 보낼 수 있습니다. 그룹 DM은 채널의 전체 인원이 참여할 필요가 없는 일회성 대화에 적합합니다. 9명 이상 참여해야 하는 경우라면 채널을 개설하세요.
Slack에서는 이메일을 포함한 모든 업무상의 커뮤니케이션을 한곳에서 확인할 수 있습니다. Slack으로 이메일을 보내는 방법에 대해 알아보세요.